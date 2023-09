Páchateľmi si je polícia na osemdesiat percent istá.

Vražda Otílie Vranskej patrí k najznámejším a najbrutálnejším zločinom, ku ktorým došlo na území Česka, pričom dôležitú úlohu v prípade zohralo aj Slovensko. Vrah mladej ženy napriek enormnej snahe polície nebol vypátraný. Postupom rokov vzniklo mnoho teórií o jeho identite, vďaka ktorým sa na tragédiu nezabudlo. Zdá sa však, že prípad je po takmer 90 rokoch opäť o kúsok ďalej. Ako povedal riaditeľ českého policajného múzea Radek Galaš, sú si na osemdesiat percent istí, že zistili identitu skutočného vraha. Či skôr vrahov.

Hrozivý obsah

Otília sa narodila 9. marca 1911 v Brezne nad Hronom do veľmi chudobnej rodiny. Už v detstve strávila tri roky v polepšovni, dôvodom boli krádeže. V roku 1933 sa rozhodla skúsiť svoje šťastie v Prahe, kde sa živila ako príležitostná prostitútka. Až do noci 31. augusta, kedy ju naposledy videli živú, ako nakúka do jednej z pražských tanečných sál. O dva dni neskôr sa na vlakových staniciach v Bratislave a Košiciach objavili dva kufre, po ich otvorení sa prítomným naskytol hrôzostrašný pohľad. Ten v Bratislave obsahoval Otíliinu hlavu a nohy, v košickom našli trup.

Policajti telo neznámej ženy dôkladne umyli a nafotili. Obrázky zverejnili v tlači, vystavili ich aj na policajnej stanici. Telo o pár dní identifikovali Vranskej sestry. Jedna z nich vyšetrovateľom povedala, že Otília vraj udržovala vzťah s rotmajstrom Josefom Pěkným. Ten však raz na ich schôdzku došiel aj s milenkou, prostitútkou Antoniou Koklesovou. Rotmajster a Koklesová policajtom povedali, že on a Vranská už netvoria pár, no vraj sa rozišli v dobrom. Vyšetrovatelia sa pri objasňovaní vraždy museli spoliehať najmä na výpovede svedkov. Pri zbieraní dôkazov sa však dopustili viacerých chýb, najväčšou bolo nesprávne odobratie odtlačkov prstov zavraždenej.

Krutá smrť

„Máme dvoch podozrivých, ale po 90 rokoch nikdy nemôžete povedať, že je to na 100 percent. Sme si istí na 80 percent. Poznatky máme z archívnych fondov, tlače a hlavne zo spisu, ktorý sa z veľkej časti dochoval," vysvetlil spomínaný šéf múzea Galaš. A kto teda vraždil? „Sme na 80 percent presvedčení, že na vražde sa podieľal priamo a významnou mierou rotmajster Pěkný a priamou účastníčkou, ak nie spolupáchateľkou, bola Antonia Koklesová," dodal Galaš s tým, že s vyhodnocovaním DNA stôp sa začalo ešte v roku 2017, kedy sa starý prípad pohol dopredu. Aj keď Pěkný a Koklesová sú už po smrti, potrebné DNA vzorky získali od ich príbuzných. Aj keď si od nich vyšetrovatelia veľa sľubovali, DNA testy páchateľa nepotvrdili.

Z rekonštrukcie prípadu vyplýva, že Vranská odišla na druhý svet veľmi krutým spôsobom. „Podrezali ju zaživa so zaklonenou hlavou, rez bol vedený doslova od ucha k uchu, dokonca jej čiastočne vyrezali jazyk. Potom nasledovali sečné rany do hlavy, pravdedpodobne sekáčikom alebo šabľou. Po nich nasledovali bodné rany do hrude. Až potom jej telo rozštvrtili," priblížil Galaš. Kúsky tela zabalili do kufrov, na vlakovú stanicu ich pravdepodobne doviezli na vozíku. Rotmajster Pěkný asi šabľu vlastnil, keďže bol legionár, ktorý sa zúčastnil bitiek v Rusku a na Sibíri. Šéf policajného múzea však dodal, že už sa nikdy nezistí, ako to vtedy presne bolo a kto z dvojice má na svedomí ktorú časť vraždy.