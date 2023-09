Cez internet sa šíri ponuka na unikátny prípravok, ktorý zachraňuje zrak. Je to však podvod!

Sľubujú zázraky v podobe úplného obnovenia zraku na počkanie. Bez operácie či akejkoľvek inej liečby naordinovanej skutočnými lekármi. To všetko vďaka prípravku, ktorý označujú za svetový unikát. A keby len to! Vyvinul ho vraj iba dvadsaťročný slovenský študent. Volá sa Gašpar Sámel, a keď o svojom vynáleze prednášal na významnej medzinárodnej konferencii, v stoji mu údajne dobrých desať minút tlieskali ozajstné hviezdy medicíny.



Za objav tohto unikátneho spôsobu úplnej obnovy zraku Gašpar Sámel údajne dostal najvyššie zdravotnícke ocenenie. A niekoľko štátov mu vraj chcelo zaň aj poriadne zaplatiť. Ako prví sa mu ozvali Francúzi s ponukou 120 000 eur. Naposledy to zas boli Američania, ktorí receptúru na zázračný prípravok chceli kúpiť za 35 miliónov dolárov! Takí boli všetci neodbytní, že Gašpar Sámel si musel zmeniť telefónne číslo a prestal chodiť na sociálne siete. A zrejme by pres­tal aj po slobode po tom, čo by mu policajti založili putá na ruky. Lenže to by musel Gašpar Sámel existovať. A on neexistuje.

Zhrozený profesor

Mladý študent a jeho príbeh sú totiž výmysel. Rovnako ako záz­račný prípravok, ktorý sa propaguje prostredníctvom internetu mimoriadne pochybným až trestuhodným spôsobom. Má názov Ophtalax a na prvý pohľad vyzerá ako klasický liek. Jeho skutočné účinky však zrejme nikto nikdy neskúmal. To však podvodníkom nebránilo v tom, aby na jeho reklamu zneužili meno skutočného odborníka, známeho slovenského očného lekára a profesora Milana Izáka, ktorý je v danej oblasti svetová kapacita. Ako sa to mohlo stať?



„Sám tomu nerozumiem. Naozaj je čosi také možné?“ pýta sa zhrozený profesor Izák.



Ponuka zázračného prípravku sa ocitla na niekoľkých portáloch. V marci tohto roka na to kliniku, ktorú profesor Izák založil a vedie v Banskej Bystrici, upozornil jeden z pacientov. „Dobrý deň! Pravdepodobne som narazil na zneužívanie mena pána profesora Izáka. Alebo to nie sú klamlivé informácie? Ďakujem za odpoveď,“ napísal Dušan Mateček, ktorý preposlal aj link na predmetný článok propagujúci údajne unikátny preparát.

Vraj koordinoval výrobu

Po prečítaní článku zostal nielen profesor, ale i jeho spolupracovníci ako omráčení. Okrem iného sa totiž dozvedeli, že z pozície akéhosi generálneho riaditeľa vedeckého výskumného centra oftalmológie a mikrochirurgie oka Milan Izák koordinoval výrobu tohto produktu. Súčasťou článku bol dokonca rozhovor s ním. V ňom v podstate akoby úplne poprel všetko, na čom si desiatky rokov budoval vynikajúce renomé. „Zapamätajte si, operácia je vždy riziko! Je tu aj pravdepodobnosť poškodenia očného nervu a zložité obnovenie, ďalej ohromná cena, ktorá nie je pre každého dostupná! Pre platené súkromné kliniky je to biznis, nikto si nedáva za cieľ zachrániť ľuďom zrak,“ citujú údajné výroky profesora Izáka podvodníci.



„Ale ja som toto nikdy nepovedal! Ako by som aj mohol, však celý život sa venujem mikrochirurgii oka a snažím sa do praxe zavádzať progresívne operačné metódy a techniky,“ krúti hlavou profesor Izák, ktorý sa rozhodol konať. Na polícii okamžite podal trestné oznámenie a priložil aj predmetný článok. Ten označil za úplne nepravdivý. „Vzhľadom na obsah vo vzťahu k postaveniu mojej osoby ako svetovo uz­návaného odborníka v oblasti oftalmológie je text spôsobilý značnou mierou ohroziť moju vážnosť u spoluobčanov, osobitne v odbornej oftalmologickej verejnosti a v konečnom dôs­ledku ma poškodiť v zamestnaní a podnikaní,“ napísal profesor Izák policajtom.

Odmietnuté oznámenie

Muži zákona naložili s trestným oznámením profesora Izáka ako skutoční profesionáli, ktorí pomáhajú a chránia. Jednoducho ho odmietli s tým, že nie každé neseriózne alebo protiprávne konanie je automaticky trestným činom. Inými slovami, polícia tvrdí, že vôbec nevadí, ak podvodníci zneužijú meno svetovo uznávaného odborníka na propagáciu mimoriadne pochybného výrobku. Akoby im vôbec nedošlo, že takéto konanie môže mať vážne dôsledky aj na zdravie ľudí, ktorí im naleteli. Lebo nejde o výrobok na chudnutie či čaj na upokojenie, ale o tovar, ktorý vraj prinavracia zrak. Koľkí ľudia po jeho prípadnej kúpe odložili návštevu lekára či vysadili naozajstné lieky v domnienke, že zázračný prípravok odporúčaný profesorom Izákom je ich záchrana? „Na toto ani nechcem pomyslieť,“ reaguje Milan Izák. Proti rozhodnutiu polície podal sťažnosť.



O sťažnosti napokon rozhodovala prokurátorka. Koncom mája tohto roka polícii nariadila, aby v danej veci znovu konala. Podľa nej totiž uznesenie o odmietnutí trestného oznámenia vydané vyšetrovateľom bolo neopodstatnené a predčasné. „S poukázaním na tvrdenia oznamovateľa bude potrebné v ďalšom konaní podrobne overiť všetky okolnosti a až následne zvážiť ďalší procesný postup tak, aby rozhodnutie, ktoré vyšetrovateľ konajúci vo veci vydá bez dôvodných pochybností, korešpondovalo so zisteným skutkovým stavom a malo oporu v dôkazoch zabezpečených zákonným spôsobom,“ odkázala polícii prokurátorka.



Podľa posledných informácií polícia začala vo veci trestné stíhanie a padlo už aj obvinenie. Viac však nateraz neprezradila.



A medzitým podvodníci, ktorí podľa zistení profesora Izáka fungujú odkiaľsi z Rumunska, spomínaný produkt ponúkajú bez problémov naďalej.

Ďalšie obete

Profesor Izák nie je ani zďaleka jediný, ktorého meno zneužili podvodníci. V minulosti sa čosi podobné prihodilo speváčkam Katke Koščovej a Dare Rolins, herečke Zuzane Mauréry, ale i moderátorke Kvete Horváthovej či multifunkčnému umelcovi Michalovi Hudákovi. Pri uvedených dámach sa tak stalo v súvislosti s prípravkami na chudnutie, ich mužský kolega zas poslúžil ako návnada pri podvode s kryptomenami.