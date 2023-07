Obvinený príslušník NAKA sa stal funkcionárom inšpekcie, ktorá ho má vyšetrovať.

Pavol Ďurka patrí medzi známych príslušníkom NAKA. Zviditeľnil sa všeličím. Napríklad tým, že mal spolu s niekoľkými kolegami, združenými okolo vyšetrovateľa Jána Čurillu, manipulovať trestné konania. Partia z kriminálnej agentúry sa kvôli tomu dostala pred takmer dvoma rokmi pod drobnohľad Úradu inšpekčnej služby. Ten čurillovcov na jeseň 2021 v tejto veci aj obvinil a koná v nej ďalej. Aj v prípade Pavla Ďurku. Napriek tomu minister vnútra Ivan Šimko súhlasil, že od začiatku júla bude obvinený vyšetrovateľ pôsobiť na Úrade inšpekčnej služby. A nie na ledajakom mieste. Ďurka bol menovaný do vedúcej pozície. Riadi jeden z dôležitých odborov.





Ministerstvo vnútra aj jeho šéf Ivan Šimko v uvedenom problém nevidia. Tým, ktorým nepripadá celkom normálne, že obvinený policajt je ustanovený do funkcie v útvare, ktorý vyšetruje jeho trestnú činnosť, jednoducho odkazujú: „Rešpektujeme prezumpciu neviny a Úrad inšpekčnej služby uisťuje, že tento policajt nebude pôsobiť v odbore, ktorý vykonáva vyšetrovanie jeho trestnej veci,“ sprostredkovala PLUS 7 DNÍ reakciu rezortná hovorkyňa Zuzana Eliášová.

Profesionál

Hovorkyňa zároveň dodala, že minister vnútra rozhodne žiadnym spôsobom nezasahoval do personálnej právomoci riadiacich pracovníkov inšpekcie a že odmieta zaťahovať interné personálne záležitosti do politického boja. Rezort odkázal, že Pavol Ďurka sa menovaním do funkcie stal človekom na správnom mieste, a to „vzhľadom na jeho skúsenosti a profesionálnu kariéru... Úrad inšpekčnej služby víta všetkých profesionálne zdatných policajtov, ktorí majú chuť podieľať sa na skvalitňovaní práce úradu,“ odkázalo ministerstvo vnútra.



Po prečítaní vyjadrení o kvalitách Pavla Ďurku iste nejeden znalec policajných pomerov spozornel a položil si otázku, či rezort a jeho šéf skutočne vedia, koho vyhlásili za zdatného a skúseného policajta hodného skvalitňovať prácu Úradu inšpekčnej služby. Jeho kredit totiž nespochybňuje len obsah nahrávok, na ktorých počuť, ako s kolegami z NAKA vymýšľali pomstu členom tímu Oblúk. Ten vyšetroval údajné manipulácie trestných konaní a viedla ho Diana Santusová.



Na spomínaných nahrávkach je zachytené aj to, ako sa Pavol Ďurka vyjadroval práve na adresu šéfky uvedeného tímu Diany Santusovej, ktorej vraj chcel zapáliť auto benzínom. „Lebo si nemyslím, že je cesta ju uje..ť z procesnej stránky, ale ju jednoducho zdiskreditovať, že ona robí takéto ,caviky‘. Nech ju odtiaľ odvolajú,“ vykladal džentlmen Ďurko v kancelárii svojim elitným kamarátom. A hoci prostredníctvom svojho advokáta Petra Kubinu obsah nahrávok spochybňuje, k časti, kde vedie silácke reči o podpálení kolegyninho auta, sa doteraz nevyjadril ani ich nepoprel.

Opletačky so zbraňami

Problémom policajta Pavla Ďurku však nie sú ani tak pokrivené morálne hodnoty – hoci už len myšlienka podpáliť niekomu auto vyžaduje istú dávku straty súdnosti –, ale jeho profesionalita. Okrem toho, že podľa informácií PLUS 7 DNÍ údajne u neho v minulosti zaznamenali niekoľko nedostatkov, ktoré nadriadení riešili aj výčitkami, na konte má väčšie a vážnejšie prešľapy.



Jedného, pre ktorý ho stíhajú, sa dopustil v roku 2020, keď Františkovi Böhmovi, podozrivému z členstva v zločineckej skupine, po zadržaní a obvinení zabudol zaistiť zbrane. O tom, že Böhm legálne drží hneď niekoľko zbraní, Ďurka ani nikoho neinformoval. Toto je však vyšetrovateľ v prípade uvedeného podozrenia povinný urobiť. Policajt totiž musí zaistiť zbraň každej osobe, ktorú obvinil z násilného trestného činu. Následne ju musí poslať na expertízne skúmanie, či ňou v minulosti nebol spáchaný nejaký závažný skutok.



Ďurka v prípade Františka Böhma takto nekonal, čo malo napokon závažné dôsledky. Po niekoľkých týždňoch sa Böhm doma nezaistenou zbraňou zastrelil. Predtým stihol ťažko zraniť svoju manželku. Profesionál Ďurka však žiadnu vinu necíti a celú vec zľahčuje, že ak aj nejako pochybil, je to nanajvýš na disciplinárny trest. Rozhodne nie na obvinenie z marenia úloh verejného činiteľa.



Ďurka mal problém aj s vlastnou služobnou zbraňou. A dosť závažný. Zabudol si ju spolu so služobným preukazom v jednom bratislavskom hoteli, v ktorom sa stretol s členmi zločineckej skupiny takáčovcov. Zbraň aj preukaz elitnému vyšetrovateľovi vraj napokon doniesol akýsi poctivý mafián a to mal Ďurka skutočné šťastie. Lebo zločinci mohli so vzniknutou situáciu naložiť aj úplne ináč. Služobnou zbraňou mohli napríklad niekoho zabiť.



Napriek všetkému nová posila vedenia Úradu inšpekčnej služby necíti žiadnu pokoru ani hanbu. Napokon, prečo by mala, keď zo všetkých strán počúva ódy na svoju dokonalosť. Kým raz nebude neskoro.