Problém? Polícia ti, samozrejme, pomôže, ale najskôr pomôžeš ty nám - aj tak by sa dali stručne zhrnúť postupy policajného funkcionára Pavla Ďurku. Svedčí o tom jeho stretnutie s černákovcom Surovým.

Kriminálnik a šéf z Inšpekcie

Na terase jedného z banskobystrických podnikov sa objavili pred asi troma týždňami muži, ktorých stretnutie vyvolalo otázku - čo títo spolu riešia?! Jeden z nich bol Slavomír Surový, ktorý v minulosti štartoval autá banskobystrického bossa Mikuláša Černáka, neskôr pomáhal polícii odkrývať jeho zločiny, ale sám si odsedel dvanásť rokov za vraždu. Prešovský súd už tri roky rozhoduje o obnove konania, lebo jeho odsúdenie stálo na výpovedi jediného, kontroverzného svedka Alexandra Horvátha.

Spoločnosť robil Surovému funkcionár policajnej inšpekcie Pavol Ďurka a jeho kolega. O čom títo ľudia z rôznych prostredí vášnivo diskutovali?

Pravda ho omráčila

Surový bol zaskočený, keď sme sa ho na stretnutie spýtali. Nebolo mu veľmi do reči. Napokon sa rozhovoril, cítil sa totiž policajtmi oklamaný.

“Zavolali mi dva dni predtým, že chcú hovoriť o mojej veci a o mne. Nejaký pán Ďurka,” vysvetlil nám najprv, prečo súhlasil so schôdzkou. Policajti vraj začali debatu o prípade, v ktorom bol Surový odsúdený za vraždu a už si aj odsedel celý trest. Ukázalo sa však, že odsúdenie stálo zrejme na krivej výpovedi a Surovému povolili obnovu konania. To môže preukázať, že Surový sedel za zločin, ktorý nespáchal.

Ďurka s kolegom teda zahrali na citlivú strunu Surového. Spomenuli svedka Horvátha, ktorý vypovedá, že k výpovedi proti Surovému ho donútil bývalý vyšetrovateľ a oni, teda Ďurka a spol., sa na to chcú pozrieť. Ale … z ničoho nič vraj pri debate so Surovým preskočili na úplne inú tému.

“Prišli s tým, či Zurian vedel v roku 2011, že sa skrývam v hoteli Gerlach," tvrdí Surový a opisuje, že z náhleho zvratu debaty ostal ako omráčený. V momente pochopil, že toto je pravý dôvod ich návštevy. Nie on. Ďurku zaujíma bývalý šéf NAKA! Zjavne chceli dať do súvisu dávne Surového skrývanie pred zákonom a bývalého policajta Zuriana ako člena vyšetrovacieho tímu Milana Lučanského. Ten tím odhaľoval zločiny Mikuláša Černáka a aj vďaka výpovediam niektorých členov mafiánskej skupiny, vrátane Surového, sa podarilo bosa odsúdiť na doživotie.

Ako je známe, na Surového bol vydaný zatykač a policajti ho v spomínanom roku 2011našli v Tatrách, pri zatýkaní nekládol odpor. Keby sa našli svedkovia potvrdzujúci, že Branislav Zurian vedel, kde sa hľadaný muž skrýva a mal s tým čosi spoločné, hrozilo by mu stíhanie za marenie spravodlivosti.

Pomsta Zurianovi?

Ďurka s kolegom teraz naťukli možnosť, že by Surový usvedčoval Zuriana. Aspoň tak to vychádza zo slov Surového. “Niekto, kto sedel so mnou vo väzení, im to o Zurianovi a Gerlachu vraj povedal, ale bezo mňa to nemôžu použiť. Mám porozmýšľať a mám sa ozvať, lebo oni nechcú, aby sa vrátil Smer a tí policajti, čo tam boli predtým,” vyhlásil znechutene Surový. Ďurkovi sa už naspäť ale neozval. “Lebo je to blbosť. Navyše, povedal im to človek, ktorý Zuriana nemá rád. Bol odsúdený za to, že nútil starčeka prepísať jeho byt. Vyšetroval to práve Zurian,” hovorí Surový.

"Mám porozmýšľať a mám sa ozvať, lebo oni nechcú, aby sa vrátil Smer a tí policajti , čo tam boli predtým," hovorí o stretnutí s policajným funkcionárom Ďurkom Slavomír Surový. Zdroj: Ľudmila Lacková

“Ďurka s tým druhým mi de facto povedali, že keď im dám tú výpoveď, tak začnú potom riešiť to, že som bol krivo obvinený vo veci, ktorú som si nevinne odsedel,” krúti hlavou Surový. “Mám svoju rodinu a nedám sa zaťahovať do nejakých vojen a politických šarvátok. Už som pomohol dosť tomuto štátu objasniť vážne skutky okolo Mikuláša Černáka a odmenou mi bolo odsúdenie za niečo, čo spáchal niekto iný. Sama prokurátorka, ktorá mala dohľad nad mojou vecou sa teraz vyjadrila, že Surový nikdy nevraždil.”

Pavol Ďurka ako šéf odboru policajnej inšpekcie sľubuje spravodlivosť za niečo. Zdroj: ARCHÍV

Schôdzku so Surovým nekomentujú

Pavol Ďurka bol takisto zaskočený, keď sme ho kontaktovali kvôli stretnutiu so Surovým v Banskej Bystrici. Sľúbil nám síce, že keď pošleme otázky mailom, tlačové oddelenie nám odpovie, ale nestalo sa tak.

Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann pre PLUS 7 DNÍ uviedol: “Úrad inšpekčnej služby sa nebude vyjadrovať k služobnej činnosti a k niektorým postupom svojich príslušníkov.”

Zurian: Je to nenormálne

Exriaditeľ NAKA Branislav Zurian je síce v zahraničí na jazykovom pobyte, ale podarilo sa nám s ním skontaktovať.

“Je pre mňa nenormálne, aby riaditeľ OBKOKu ( Odbor Útvaru inšpekcie Úradu inšpekčnej služby MV SR, ktorý je zameraný na odhaľovanie trestných činov prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie a volebnej korupcie - pozn. redakcie) chodil za osobami, ktoré sú prepustené z výkonu trestu a sľuboval im niečo za to, aby vypovedali voči mojej osobe, čo sa malo stať pred desiatimi rokmi,” reagoval pre PLUS 7 DNÍ Zurian. Potvrdil naše zistenie, že v čase zadržania Surového v roku 2011 ani nebol policajtom, ale vysokohorským nosičom.

V čase, na ktorý sa Pavol Ďurka pýtal, Zurian ani nebol policajtom, ale vysokohorským nosičom. Zdroj: Archív B.Z.

Za Ďurkovými pokusmi obviniť ho Zurian vidí jednoznačne to, že si ako riaditeľ NAKA dovolil napísať úradný záznam o skutočnostiach, ktoré mu porozprával Ďurkov kamarát Ján Kaľavský. Záznam sa stal spúšťačom vyšetrovania činnosti policajtov NAKA známych ako čurillovci.



Zuriana sa opakovane snažia obviniť, raz policajti dokonca vtrhli aj do jeho bytu, pričom vyvalili bezpečnostné dvere. Zurian vtedy nebol doma, situáciu musel riešiť jeho syn. “Ja som zadržiaval veľa podozrivých. Nikdy som to nerobil pred deťmi, neohrozovali sme rodinných príslušníkov ani keď išlo o vrahov, komentuje Zurian.