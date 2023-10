Vojna v polícii pokračuje, alebo - ide sa zametať? Zo špeciálneho pracoviska odobralo vedenie dlhodobo utajované spisy proti elitným vyšetrovateľom z NAKA "čurillovcom".

“Dnes (pondelok 10.10.2023 - pozn. red.) sa dostavil na odbor špeciálnych činností zástupca riaditel'a Úradu inšpekčnej služby pán Svitok, ktorý v našej neprítomnosti, teda v neprítomnosti vedenia tohto odboru, na základe predloženého písomného pokynu zástupcu riaditel'a Úradu inšpekčnej služby pána Svitoka vzal všetky spisy týkajúce sa vyhotovovania zvukových záznamov z akcií špecializovaného tímu Oblúk k sebe,” píšu v liste ministrovi vnútra riaditeľ odboru špeciálnych činností Martin Littera a jeho zástupkyňa Martina Holosová. Nie sú žiadni nováčikovia, na odbore sú už trinásť a štrnásť rokov, ale niečo podobné sa ešte nestalo.



Utajované spisy, v niektorých z nich sa vedú aj trestné konania, zobral zástupca riaditeľa Inšpekcie Svitok vraj za účelom kontroly nadriadeným. “Nespochybňujeme právo nadriadeného vykonať kontrolu v týchto spisoch, avšak mal tak urobiť za našej prítomnosti a na našom pracovisku. V dôsledku uvedeného konania, ktoré považujeme za absolútne účelové, nebude možné do budúcna vylúčiť akúkol'vek manipuláciu s uvedenými spismi a rovnako tak nebude možné vylúčiť ani to, že sa s týmito spismi oboznámili neoprávnené osoby,” avizujú ministrovi Littera a Holosová.



V liste zároveň píšu, že toto konanie aktuálneho vedenia Úradu inšpekčnej služby ich utvrdilo v tom, že celé ich pôsobenie na Úrade inšpekčnej služby cielene smeruje k ochrane a poskytovaniu informácií obvineným "elitným" príslušníkom NAKA a diskreditáciu všetkých tých, ktorí sa podieľali na vyšetrovaní medializovanej kauzy 'Čurillovci' a s ňou spojených ďalších trestných konaní.



Zástupkyňa riaditeľa odboru špeciálnych činností Inšpekcie Martina Holosová pre PLUS 7 DNÍ potvrdila autenticitu listu.

