Poslanec Baránik v parlamente urazil sudkyňu a zbavil sa jej tak v spore, ktorý zastupoval ako advokát. Teraz musí platiť.

Ospravedlniť sa a zaplatiť sedemdesiattisíc eur musí poslanec za SaS Alojz Baránik sudkyni Ayše Pružinec Eren. Rozhodol o tom Krajský súd Košice. Dôvodom sú Baránikove hanlivé slová, ktoré vyriekol v parlamente ešte na začiatku roka 2017.

Hrubé urážky

Baránik sa na adresu Pružinec Eren, ktorá bola v danom čase potenciálnou kandidátkou na členku disciplinárneho senátu Najvyššieho súdu SR, poriadne rozohnil. Nepovažoval ju za vhodnú. „Sudkyňa... je najväčšia korupčníčka na Krajskom súde v Bratislave. Ten, kto ju navrhol, je sám veľký korupčník. Toto je hrubé svinstvo, že sa to dostalo až takto ďaleko... To je zverstvo, čo táto osoba je schopná urobiť. A bola navrhnutá do disciplinárneho senátu…“ vyhlasoval v parlamente, odkiaľ priamy prenos vysielal verejnoprávny RTVS. A to nebolo všetko.



„Totižto sudkyňa Ayše Pružinec Erenová je ťažká prieťahárka, ktorá rozhoduje veci tak, ako si to všetci neželáme, rozhoduje veci tým najotrasnejším spôsobom. Je to osoba, ktorá je príslušníkom justičnej mafie, ktorá spôsobuje to, že na Slovensku nie je možné dosiahnuť spravodlivosť,“ komentoval Baránik bratislavskú sudkyňu.

Nie až taký sebaistý

Za nemiestne vyjadrovanie sa Baránikom zaoberala aj Slovenská advokátska komora (SAK). Okrem poslancovania je totiž advokátom. Za spomínané výroky ho disciplinárny senát SAK odsúdil. Predstavitelia advokátskej komory skonštatovali, že Baránik síce môže kritizovať kohokoľvek, aj spomínanú sudkyňu, ale formou, ktorá nie je „v jasnom a očividnom rozpore s požiadavkou na vážnosť a dôstojnosť správania advokáta“.



Baránik si tento verdikt vyložil po svojom a pre PLUS 7 DNÍ na jeho margo v minulosti uviedol: „Uznali ma síce za vinného, lebo oni neradi prehrávajú, ale neuložili mi žiaden trest. Z toho je zjavné, ako to cítili. Snažili sa akosi dosiahnuť, aby vlk bol nažratý a koza celá.“ Ako sme však zistili, až s takou ľahkosťou to Baránik nebral. Rozhodnutie disciplinárneho senátu napadol na Krajskom súde v Bratislave správnou žalobou. Nezaplatil však poplatok, a preto súd konanie zastavil. Tým je vec súvisiaca s advokátskou komorou právoplatne skončená.

Spravodlivosť

Po šiestich rokoch prichádza na rad súdne rozhodnutie. Vyplýva z neho, že ani politici nemôžu rozprávať a osočovať iných bez dôkazov. Sudkyňa totiž zažalovala politika v civilnom konaní na ochranu osobnosti. Okresný súd Bratislava I ešte v roku 2018 rozhodol, že je v práve a Baránik jej musí zaplatiť dvestotisíc eur. Poslanec sa proti verdiktu odvolal.



Pôvodne mal byť odvolacím súdom Krajský súd Bratislava, ale ten politik namietol pre zaujatosť, lebo je to vraj ich kolegyňa a on sa o krajskom súde už predtým vyjadroval „s veľkým dešpektom“.



Odvolacím súdom sa stal Krajský súd v Košiciach, no Baránikovi to veľmi nepomohlo. Odvolanie poslanca Národnej rady SR v Košiciach zamietli. Znížili len výšku odškodnenia pre sudkyňu. Namiesto dvestotisíc eur jej má za osočujúce slová na jej adresu zaplatiť sedemdesiattisíc eur.



Verdikt sa stáva právoplatným po tom, ako obe strany sporu prevezmú jeho písomné vyhotovenie.

Zmĺkol

„Neviem o žiadnom rozhodnutí,“ reagoval poslanec Baránik, keď sme ho telefonicky požiadali o reakciu, a rýchlo zložil telefón s vysvetlením, že je v aute. Na otázku mailom neodpovedal.



„Som rada, že súd rozhodol, ako rozhodol. Nemajetková ujma nezmaže a nevynulovala všetky Baránikove devastačné výroky, ktoré na moju adresu použil. Ja som v talári tridsať rokov. Tridsať rokov sa snažím vybudovať si povesť čestnosti, rýchlosti, zákonného a nezávislého sudcu a on na mňa takto nakydá,“ komentovala rozhodnutie súdu Ayše Eren Pružinec.

Skrytá pointa

Je dokonca dosť možné, že poslancovo vystúpenie v parlamente mohlo byť hnusne vykalkulované. Očierňovanie sudkyne politikom Baránikom totiž hralo do karát advokátovi Baránikovi.



„Ten človek vyslovil spomínané výroky, hoci ma v živote nevidel. Osobne ma nepoznal. Zistila som však, že deň predtým, ako vyslovil svoje slová v parlamente, telefonoval na krajský súd, kde pracujem. Zisťoval, či kauzu, ktorú on zastupuje a ktorú som ja v odvolaní dvakrát zrušila, budem opäť rozhodovať ja, keď príde z okresného súdu. Čiže mala som na stole prípad, ktorý zastupoval, dvakrát som ho zamietla a on sa pred tým vystúpením pýtal, či ho budem mať aj do tretice.“



Asistentka sudkyne Ayše Pružinec Eren Baránikovi povedala, že áno, isteže, pretože senát sa nezmenil. „A on na druhý deň vystúpil v parlamente a nakydal na mňa. Na ďalší deň, 8. februára, podal na mňa námietku zaujatosti. V tej námietke zaujatosti odcitoval sám seba a napísal, že vzhľadom na to, ako sa o mne vyslovil, musím byť zaujatá. Chápete? Využil vystúpenie v parlamente na to, aby ma vylúčil z konania. To je zákernosť z jeho strany,“ rozčúlila sa sudkyňa.



Zistili sme, že zmena sudcu Baránikovi v prípade aj tak nepomohla a kauza, ktorú zastupoval, bola aj tretíkrát v odvolaní na súde zamietnutá.



Alojz Baránik sa k závažným slovám sudkyne nevyjadril. Asi mu neprekážajú. Veď keď sudkyňa informovala o Baránikovom postupe mandátový a imunitný výbor v parlamente, ten nevidel dôvod vec s poslancom za SaS riešiť.



„Nepamätám si, že by sudca čelil niečomu takémuto. Čo si Baránik dovolil, je absolútny nonsens,“ hovorí sudkyňa nahnevane aj s odstupom času.