Ani politici nemôžu urážať iných beztrestne. Po Slovenskej advokátskej komore odsúdil poslanca SaS Alojza Baránika za jeho slová v parlamente aj súd.

Ospravedlniť sa a zaplatiť 70 000 eur musí poslanec SaS Alojz Baránik sudkyni Ayše Eren Pružinec. Rozhodol o tom Krajský súd Košice 28. júna 2023, predsedníčkou senátu bola sudkyňa Gizela Majerčák. Dôvodom sú jeho slová, ktoré vyriekol v parlamente ešte na začiatku roka 2017.

Hrubé urážky

Baránik sa na adresu Eren Pužinec, ktorá bola v danom čase potenciálnou kandidátkou na členku disciplinárneho senátu Najvyššieho súdu SR, poriadne rozohnil. Nepovažoval ju za vhodnú. „Sudkyňa... je najväčšia korupčníčka na Krajskom súde v Bratislave,” vyhlasoval v parlamente a priamy prenos vysielala verejnoprávna RTVS. A to nebolo všetko.



„Totižto, sudkyňa Ayše Pružinec Erenová je ťažká prieťahárka, ktorá rozhoduje veci tak, ako si to všetci neželáme, rozhoduje veci tým najotrasnejším spôsobom. Je to osoba, ktorá je príslušníkom justičnej mafie, ktorá spôsobuje to, že na Slovensku nie je možné dosiahnuť spravodlivosť,“ komentoval Baránik bratislavskú sudkyňu.

Okamžite reagovalo Združenie sudcov Slovenska, ktoré sa postavilo za sudkyňu. Baránikove slová označili za urážku sudkyne, a to nielen pre hanlivé označenie, ale aj nepravdivé tvrdenie. Šéfovi parlamentného výboru predložilo štatistiku činnosti sudkyne za posledné tri roky. Sudkyňa Eren Pružinec mala v roku 2014 tri reštančné veci, v roku 2015 a 2016 žiadnu. „Je jednoznačné, že poslanec uvádza absolútne zavádzajúce informácie o tom, že má sudkyňa veľký počet reštančných vecí,“ uviedli v stanovisku.



Za nemiestne vyjadrovanie sa Baránikom zaoberala aj Slovenská advokátska komora (SAK). Okrem poslancovania je totiž advokátom. Za spomínané výroky ho disciplinárny senát SAK odsúdil.

Baránik to okomentoval pre PLUS 7 DNÍ v minulosti takto: „Uznali ma síce za vinného, lebo oni neradi prehrávajú, ale neuložili mi žiaden trest. Z toho je zjavné, ako to cítili. Snažili sa akosi dosiahnuť, aby vlk bol nažratý a koza celá.“

Súdy rozhodli

Tam sa vec neskončila. Sudkyňa zažalovala politika v civilnom konaní na ochranu osobnosti. Okresný súd Bratislava I rozhodol ešte v roku 2018, že je v práve a Baránik jej má zaplatiť 200 000 eur. Poslanec sa proti verdiktu odvolal.



Pôvodne mal byť odvolacím súdom Krajský súd Bratislava, ale ten namietol pre zaujatosť, lebo je to vraj ich kolegyňa a on sa o krajskom súde už predtým vyjadroval “s veľkým dešpektom”.



Baránikovi to veľmi nepomohlo. Odvolacím súdom sa stal Krajský súd v Košiciach. Ten aktuálne odvolanie poslanca NR SR zamietol. Ponížil len výšku odškodnenia pre sudkyňu, namiesto 200 000 eur jej má za svoje slová na jej adresu zaplatiť 70 000 eur.



Verdikt sa stáva právoplatným po tom, ako obe strany sporu prevezmú jeho písomné vyhotovenie.

Zmĺkol

“Neviem o žiadnom rozhodnutí,” reagoval poslanec Baránik, keď sme ho požiadali telefonicky o reakciu a zložil rýchlo telefón s tým, že je v aute. Na otázku mailom neodpovedal.



“Som rada, že súd rozhodol ako rozhodol. Nemajetková ujma nezmaže a nevynulovala všetky Baránikove devastačné výroky, ktoré na moju adresu použil. Ja som v talári tridsať rokov, tridsať rokov sa snažím vybudovať si nejakú povesť čestnosti, rýchlosti, zákonného a nezávislého sudcu. Čo si Baránik dovolil, je absolútny nonsens,” komentovala rozhodnutie súdu Ayše Eren Pružinec.