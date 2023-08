Popri práci stíha aj študovať. Spolužiaci ju ale veľmi nepoznajú.

Mimoriadne aktívne sa javí štyridsiatnička Katarína Bruncková, ktorá je druhou najsilnejšou osobou pri riadení ministerstva dopravy. Táto dáma stíha nielen riadiť rezort ako štátna tajomníčka v Bratislave, ale zároveň je už viac ako rok študentkou leteckej fakulty v Košiciach. Po ukončení školy by mohla trebárs navádzať lietadlá vo vzduchu. Ako to stíha?

Mierny chaos

„Študujem odbor riadenie letovej prevádzky,“ uvádza štátna tajomníčka na webe ministerstva a rovnakú odpoveď dala pri otázke na svoje vzdelávanie aj nám. Lenže jej kritici tvrdia, že vlastne ani nevie, čo študuje. „To, o čom ona hovorí, je špecializácia odboru doprava v študijnom programe pilot. Presne to ilustruje, ako ona študuje či skôr neštuduje,“ komentuje jej vzdelávanie človek z fakulty. Za celý semester ju vraj spolužiaci nevideli ani na jedinej prednáške.



Na webe má uvedené, že sa vzdeláva externe. „To nie je možné, externá forma tohto odboru neexistuje, je to účelové klamstvo na zamaskovanie jej ,špeciálnej‘ formy štúdia,“ hovorí človek z fakulty s tým, že nerozumie, ako pri svojej neúčasti mohla spraviť skúšky v prvom ročníku. Oficiálny web univerzity skutočne ponúka len dennú formu tohto štúdia.



Katarína Bruncková už v odpovedi pre PLUS 7 DNÍ formu štúdia modifikovala z externej na dennú: „Ide o denné štúdium s individuálnym študijným plánom. Podobne som popri zamestnaní robila v minulosti doktorandské štúdium, takže to dokážem zosúladiť s pracovnými povinnosťami.“ Viac k tomu vraj nemá čo dodať, lebo štúdium je jej súkromná záležitosť a právo, ku ktorému nevidí dôvod verejne sa vyjadrovať. Neodpovedala ani na otázku, ktorý predmet ju najviac baví a prečo. Prodekan leteckej fakulty Marek Košuda nebol otvorenejší: „Informácie o priebehu štúdia konkrétneho študenta nie sme oprávnení poskytovať.“

Rozumejú si

Práve prodekan a dekan fakulty majú s Katarínou Brunckovou intenzívne vzťahy. Spolu ich vidno na mnohých fotkách či už na tohtoročnej promócii, alebo aj vlaňajšej, keď už vedela, že bude študentkou. Bruncková bola aj hlavná garantka odbornej konferencie, ktorú univerzita organizovala. A tento rok bude zas.

Máj 2022, na pôde LF Vzácna návšteva. Tak prezentovali jej prítomnosť na sociálnej sieti školy. Na snímke s dekanom Petrom Korbom, vľavo. Zdroj: fb Letecká fakulta TUKE

Ťažko povedať, do akej miery sa nadštandardné vzťahy podpísali pod kariérne bonusy riadiacich pracovníkov školy. Vlaňajší záver roka však prial všetkým, o ktorých sa v súvislosti s jej štúdiom a dobrými vzťahmi hovorí. Dekan fakulty Peter Korba bol zvolený za predsedu dozornej rady štátnej spoločnosti Letové prevádzkové služby SR patriacej pod rezort dopravy. Prodekan Marek Košuda bol zasa zvolený do dozornej rady Letiskovej spoločnosti Žilina.



Byť členom dozornej rady sa oplatí. Napríklad pri LPS riešili v máji problém, ktorý by potešil azda každého. Firma totiž vytvorila zisk vyše desať miliónov eur a prvý návrh bol, aby sa jeden a pol milióna dalo na mimoriadne odmeny pre riaditeľa podniku a deväť členov jeho dozornej rady. Keď sa to dostalo na verejnosť, téma, čo bude s peniazmi, ktoré stále sú, utíchla.



„So spomínanými pánmi mám štandardný pracovný vzťah, ministerstvo s nimi spolupracuje pri viacerých otázkach, napríklad aj v oblasti civilného letectva, ktoré spadá do mojej gescie,“ reagovala na prepojenie s dotyčnými mužmi z vedenia fakulty štátna tajomníčka. Z nich sa ani jeden nevyjadril k otázke, do akej miery súvisí ich členstvo v dozorných radách letiskových spoločností s Katarínou Brunckovou.