Reštaurácia vracia úder.

Je mladá, atraktívna aj činorodá, no ani to nestačí. Zdalo sa, že so životom modelky Vanessy Tankó Gáborovej (20) je všetko v poriadku. Až kým neprišla jedna káva, ktorú si chcela objednať na východe Slovenska. Z prevádzky odchádzala s priateľmi naprázdno, vypoklonkovali ich pod zámienkou.

Iba „špinaví Cigáni“?!

„A prišli sme do tohto podniku,“ vysvetľuje mladý muž, ukazujúc na budovu v centre Spišskej Novej Vsi. „Máme tu svedka, ktorý započul dve čašníčky, že ,takýchto špinavých Cigánov neobslúžime‘.“ Pätica mladých Rómov zostáva na videu, ktoré sa šíri internetom, stáť na ulici. Vysielajú svedectvo do sveta. „Aj keď sme slušní normálni ľudia, či sme Rómovia, alebo bieli, stále sme ľudia. Chceli sme si dať len kávu, a nemohli sme. Tak mi povedzte, ako sa majú ostatní ľudia, čo žijú segregovane, posunúť ďalej. Systém im to neumožní!“ vysvetľujú.

Bývalý prezident Andrej Kiska spúšťa projekt na zamestnávanie Rómov. Ako šičky sa budú na výrobe odevov novovzniknutej značky podieľať aj sestry Eva (v bielom) a Vlasta. Zdroj: Archív AK

Súčasťou partie je aj slovenský reprezentant v boxe Viliam Tankó a jeho manželka Vanessa Tankó Gáborová. Našinci ju poznajú z finále Miss Slovensko 2023 a neskôr ju zviditeľnil Andrej Kiska. Stala sa tvárou rómskej módnej kolekcie Romade, ktorú exprezident vymyslel a s krajčírkami z východného Slovenska zrealizoval. „Som veľmi nahnevaná,“ sťažuje sa zrazu mladá Vanessa. „Nechápem, prečo chceli klubovú kartu, keď Maťo tam pravidelne chodí a žiadnu nepotrebuje. Bolo mi jasné, že to je preto, že sme Rómovia. Stalo sa nám to už raz v Košiciach. Vtedy sme to nechali tak, ale teraz to tak nenecháme,“ hovorí odhodlane.

Jeden sa hanbí, druhý vyviňuje

V Spišskej Novej Vsi zažíva modelka poníženie. K incidentu sa medzitým vyjadruje aj Andrej Kiska, ktorý rasizmus vníma zo širšej perspektívy. „Asi pred desiatimi rokmi mi moja kamarátka Rómka s vysokoškolským vzdelaním rozprávala príbehy, ako ju bežne v obchode sleduje ochranka a kontroluje tašku, či niečo neukradla. Hanbil som sa. Keď som sa po Spišskom hrade prechádzal s malými rómskymi chlapcami a držal ich za ruky, ľudia na nich gánili, hanbil som sa,“ povedal bývalý prezident doslova. Ako dodal, mnohokrát sa „za náš slovenský rasizmus hanbil“. „A dnes sa hanbím znova. Ospravedlňujem sa. Ospravedlňujem sa vám, Vanessa,“ adresoval slová útechy Gáborovej.



​A reakcia reštaurácie v Spišskej Novej Vsi? Zatiaľ je vyčkávacia. „Ako súkromná spoločnosť sa nechceme nijako zapájať do politických kampaní a podporovať tým šírenie nenávisti medzi ľuďmi a rozdeľovanie spoločnosti. K nedorozumeniu a situácii, ktorá vznikla, sa určite vyjadríme, ale až po voľbách do NR SR,“ uviedol zástupca spoločnosti, podľa ktorého skupina mladých Rómov robila v ich prevádzke kampaň pre istú politickú stranu.