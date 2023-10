Nové vedenie obce na východe Slovenska zistilo, že šéfka tamojšej základnej školy dostávala vyše 20-tisícové prémie.

Takmer každý rok sa opakuje situácia, keď do ulíc vyjdú tisícky učiteľov. Protestom vyjadrujú svoju nes­pokojnosť, lebo napriek tomu, že v spoločnosti plnia nezastupiteľnú a dôležitú úlohu, cítia sa finančne nedocenení. Nečudo. Ich priemerný plat sa pohybuje niekde na úrovni 1 200 eur v hrubom. Mnoho najmä mladých ľudí pôsobiacich v tejto oblasti si preto musí hľadať aj vedľajšiu prácu. Aby učitelia uživili svoje rodiny, v rámci osobného voľna doučujú, roznášajú jedlo alebo brigádujú vo veľkých reťazcoch. Samozrejme, riaditelia škôl sú na tom pri priemernom mesačnom príjme 2 150 eur o čosi lepšie, ale v porovnaní s manažérmi v súkromných firmách, ktorí zarábajú raz toľko, je uvedená suma na zaplakanie.



Na Slovensku však máme aj výnimky. Takou sa môžu pochváliť v obci Hranovnica na východe Slovenska. Riaditeľka tamojšej základnej školy totiž svojím ročným príjmom zahanbila aj ministrov slovenskej vlády, keď napríklad v roku 2021 zarobila vyše 66 400 eur a vlani ešte o dve tisícky viac. O výslednú sumu na účte sa značnou mierou postarali štedré odmeny, ktoré jej vyplácali. V období rokov 2017 až 2022 išlo dokopy o sumu viac ako 126-tisíc eur, čo priemerne predstavuje vyše 21-tisíc eur ročne. Najvyššiu odmenu dostala v priebehu vlaňajška, a to závideniahodných 28 500 eur!

Bez vysvetlenia

Uvedené sumy vyrážajú dych. Za obludné ich označila aj starostka Hranovnice Angelika Farkašová, ktorá do úradu nastúpila minulý rok. Na poste vystriedala Vladimíra Horvátha, ktorý na čele obce stál osem rokov. Práve on prémie pre riaditeľku základnej školy Ľubicu Šifrovú od roku 2017, keď nastúpila do funkcie, podpisoval. Hoci odborníci upozorňujú, že výška odmien nie je zákonom zastropovaná, aj tak musí byť riadne zdôvodnená. „Nebýva zvykom, aby takéto sumy boli vyplácané riaditeľovi v rámci regionálneho školstva. Priemer v niektorých regiónoch sa pohybuje na úrovni okolo päťsto eur až tisíc ročne. Každá jedna odmena však musí byť zdôvodnená. To znamená, že keď pán starosta podpisoval pani riaditeľke také vysoké sumy, musí to zdôvodniť, vysvetliť, na základe čoho sa tak stalo,“ hovorí pre PLUS 7 DNÍ predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek.



Akým spôsobom a prečo bývalý starosta Hranovnice odobroval Ľubici Šifrovej odmeny aj vo výške niekoľkých desaťtisícok eur ročne, nie je známe. Jej personálny spis nemá obec k dispozícii a samotný Vladimír Horváth sa k téme nevyjadril, aj keď sľúbil, že tak urobí. „Určite vám odpoviem, ale poprosím vás o zaslanie otázok mailom,“ vyzval PLUS 7 DNÍ počas telefonického rozhovoru. Na odpoveď mu napokon nestačil ani takmer týždeň, pričom exstarosta následne odignoroval aj zaslanú SMS.



Vysvetlenia, od čoho sa odvíjala výška odmien pre riaditeľku, sme sa nedočkali ani od vedenia základnej školy. Ľubica Šifrová, ktorú starostka medzitým odvolala z funkcie, nereagovala vôbec a jej zástupca, ktorý je ak­tuálne poverený vedením zariadenia, Lukáš Chovan napísal len toľko, že na zaslané otázky nám zrejme lepšie odpovie bývalá pani riaditeľka. Ako už bolo spomenuté, nestalo sa tak, pričom stretnúť s ňou sa nám nepodarilo ani osobne. Napriek enormnému úsiliu sa zamestnanci školy počas našej návštevy nevedeli dopátrať k tomu, kde sa Ľubica Šifrová v danom momente nachádzala.

Celá rodina

Bývalá riaditeľka hranovnickej základnej školy však toho musí vysvetliť oveľa viac ako len výšku odmien. Pri skúmaní zoznamu pracovníkov školy možno totiž naraziť na informáciu, že ako učiteľ v nej pracuje syn Ľubice Šifrovej Marko Šifra a v pozícii školskej psychologičky tam pôsobí jej dcéra Kristína Kunošová. A to sa po dedine hovorí, že na čiastočný úväzok zamestnala i svojho manžela. Či naozaj, nevedno, keďže niet zodpovednej osoby, ktorá by to uviedla na správnu mieru.



Šéf školských odborov Pavel Ondek v tejto súvislosti pripúšťa, že zamestnávanie spriaznených osôb, teda rodinných príslušníkov riaditeľky, by nemuselo byť až taký problém, ak by boli zaradení pod iného riadiaceho pracovníka. „Inými slovami, takto zamestnané spriaznené osoby nesmú spadať pod priame riadenie riaditeľky. Dokonca by to bolo možné, ale len v prípade, keď si to situácia nevyhnutne vyžaduje,“ priblížil Ondek.



Upozornil však, že by bolo na mieste preveriť, akým spôsobom a akou sumou boli odmeňovaní rodinní príslušníci bývalej riaditeľky školy, „pretože, keď sa o výšku odmien zaujímali naši odborári pôsobiaci v rámci uvedenej školy, zostali zaskočení a zhrození. Nevedeli o tom, koľko finančných prostriedkov poberala,“ tvrdí Pavel Ondek. Ten už zadal podpredsedníčke odborového zväzu školstva pre oblasť základných škôl úlohu, aby situáciu v Hranovnici dosledovala. V prípade, ak by sa zistilo, že ostatní zamestnanci školy boli finančne ukrátení práve na úkor riaditeľky a jej spriaznených osôb, vedia im odbory poskytnúť právnu pomoc.

Zákazky pre syna?

Stále však nejde o všetky zaujímavé informácie, ktoré možno vydedukovať z dát zverejnených na webovej stránke základnej školy v Hranovnici. Nie je totiž vylúčené, že Ľubica Šifrová v pozícii riaditeľky nielenže priamo alebo nepriamo šéfovala svojim deťom, ale jednému z nich zrejme dohadzovala aj zákazky. A to už krátko po svojom nástupe do funkcie v roku 2017, keď podpísala prvú objednávku na dodanie nábytku pre živnostníka Ing. Marka Šifru – DREAM­DOOR v hodnote 4 800 eur. Stalo sa tak len niekoľko dní po tom, ako si Marko Šif­ra živnosť 13. septembra 2017 založil. Odvtedy bol pravidelným dodávateľom nábytku či iných služieb pre Základnú školu v Hranovnici.



V tomto prípade síce nemožno hovoriť o horibilných sumách, za uplynulých sedem rokoch získal zákazky zhruba za 15 600 eur, spôsob výberu tohto dodávateľa, ako aj okolnosti vzniku jeho živnosti však zostávajú nevysvetlené. Bývalá riaditeľka školy sa nevyjadrila ani k tomu, či ide o jej syna alebo iného blízkeho, keďže adresu živnosti si Marko Šifra uvádza v nehnuteľnosti, ktorú v obci Vernár vlastní práve Ľubica Šifrová. Podľa šéfa školských odborov Pavla Ondeka môže byť problém, ak si zariadenie, predmetné služby a tovary neobjednala po vykonaní výberového konania. „Asi by sa to všetko malo preveriť,“ myslí si.

Obecná kontrola

Starostka Hranovnice Angelika Farkašová je vo vyjadreniach opatrná aj preto, že odvolaná riaditeľka školy sa vyhráža podaním žaloby. Potvrdila však, že minimálne čo sa týka odmeňovania, situáciu začal preverovať kontrolór obce. „Navrhla som do plánu kontrolnej činnosti nášmu kontrolnému orgánu, aby preveril zásady odmeňovania ostatných pedagogických zamestnancov školy. Kontrola momentálne prebieha a výsledky budú prezentované verejne v rámci zasadnutia obecného zastupiteľstva,“ vraví starostka s tým, že kompetentní sa pozrú aj na zverejňovanie zmlúv a posvietia si na to, či nedošlo k porušovaniu rozpočtových pravidiel školy.



Základná škola v Hranovnici má 480 žiakov. Všetci sú z rómskeho etnika. Od toho sa odvíjajú aj normatívy vyplácané štátom, ktoré sú vyššie ako v iných školách. Okrem štedrých odmien poberala bývalá riaditeľka Ľubica Šifrová pomerne vysoký plat, ktorý po poslednom zvýšení v januári tohto roka predstavoval sumu 3 660 eur v hrubom. Angelika Farkašová v tejto súvislosti upozornila, že ročný príjem riaditeľky spolu s odmenami bol približne o 30 percent vyšší ako platový strop starostu obce.