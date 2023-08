Dovolenku v Tatrách si užívala známa novinárka Monika Tódová so sudkyňou Špecializovaného trestného súdu Pamelou Záleskou.

Povinnosťou sudcu je zachovávať vážnosť svojho talára aj mimo súdnej siene. Nesmie urobiť nič, čo by mohlo spochybňovať jeho nezávislosť, nestrannosť a spravodlivé rozhodovanie. Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská má čo vysvetľovať. A nielen kolegom v súdnej rade.

Náhoda

Youtuber Martin Daňo zverejnil oznámenie, že v tatranskom hotelíku Vila Zvonica „nachytal“ spolu novinárku Moniku Tódovú (41) z Denníka N a sudkyňu Pamelu Záleskú (46). Vo videách na sociálnych sieťach opisoval, ako sa potreboval v Tatrách narýchlo ubytovať a ráno začul, ako niekto kráča po špičkách na chodbe. Svoj príbeh opisuje pomerne dramaticky, no zdá sa, že tentoraz nepreháňal.

Priamo na kameru zachytil v hotelovej garáži obe ženy, ako balia bicykle do auta. Pozdravil sa a spýtal sa: „Aký bol výlet? Je to normálne, že sa sudkyňa s aktívnou novinárkou takto stretávajú?“

Novinárka Tódová ho rázne z garáže vytlačila.

Pri čine. Nevítaný hosť prichytil novinárku a sudkyňu v garáži. Zdroj: FB Martin Daňo

„Je zaujímavé, že píšete oslavné články na pani Pamelu Záleskú,“ povedal Tódovej, ktorá následne vyšetrovala, v ktorej izbe býva a pod akým menom je ubytovaný.

Pochybnosti

Daňo má pravdu v tom, že spoločná dovolenka novinárky a sudkyne je podozrivá. Tódová najväčšiu slávu pozbierala v čase, keď Denník N uverejňoval podrobnosti z vyšetrovacieho spisu o vražde novinára Jána Kuciaka. Verejnosť zaujala komunikáciou kontroverzného podnikateľa Mariana Kočnera cez šifrovaný kanál Three­ma. Išlo najmä o správy, ktoré si vymieňal so sudcami, s politikmi, ale aj Alenou Zsuzsovou. Tá bola totiž neprávoplatne odsúdená aj za objednávku Kuciakovej vraždy, kým Kočner bol už druhý raz prvostupňovým súdom oslobodený.

Denník N často máva prvý informácie o rozhodnutiach sudcov Špecializovaného trestného súdu alebo vie, ako sa niektoré kauzy vyvíjajú. Môže byť človekom, ktorý posúva informácie do tohto média, práve Záleská?

Právo na súkromie

Na to sa odvoláva predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala. „Sudca bez následkov nesmie urobiť nič nedôstojné na verejnosti ani v rámci rozhodovania,“ napísal v oficiálnom stanovisku. Podľa neho je chránená nielen nezávislosť, vážnosť a dôstojnosť výkonu funkcie súdu. „Tak je chránený aj súkromný život sudcu, pričom do portfólia oprávnení predsedu súdu nepatrí sledovať jeho neverejné prejavy,“ okomentoval spoločnú dovolenku jeho podriadenej a novinárky. Vážne však pre náš týždenník dodal: „Samozrejme, žiaden druh súkromnej aktivity nesmie mať vplyv na rozhodovanie sudcu a na jeho prístup k stranám a k verejnosti.“

Šéfredaktor Denníka N Matúš Kostolný reagoval dvoma vetami: „Nevidím dôvod komentovať súkromie Moniky Tódovej. Stojíme za ňou a odmietame praktiky, ktoré ohrozujú bezpečnosť novinárov.“

Tódovej kolega Vladimír Šnídl sa „drahej kolegynky“ zastal razantnejšie. „Smer, hochštapleri a kolaboranti vám nabulíkovali, že to ona (Tódová, pozn. red.) je váš nepriateľ. A vy nepremýšľate, negooglite a idete podľa ich pokynov – a ešte si nahovárate, že nie ste sprosté ovečky. Až tak ľahko manipulovateľní ste. Aj to je jeden z dôvodov, prečo je Slovensko tam, kde je,“ ostro sa pustil do kritikov nadštandardného vzťahu medzi Tódovou a Záleskou.

Sama Tódová zareagovala komentárom na webe Denníka N. Tvrdí, že "nerobí nič zlé" a nebol problém stretnúť ju so Záleskou na verejnosti. „Chodíme do divadla alebo aj do reštaurácií. V Tatrách sme viackrát stretli bývalého šéfa NAKA Branislava Zuriana a pozdravili sme sa,“ píše ďalej. Z jej slov však nevyplýva, ako dlho udržuje viac ako priateľský vzťah so sudkyňou.

Ako zdôrazňuje „zo spravodajstva prešla na publicistiku, hodnotí aj prácu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), ale nie prácu Pamely Záleskej“. Priznáva, že so sudkyňou Záleskou sa spoznala v čase, keď robili spolu rozhovor. Ten vyšiel v apríli 2020, Tódová však aj ďalej písala a komentovala prácu sudkyne, ktorá je viac ako iba kamarátka.

Podozrenia

Už pred mesiacmi sa líder Smeru Robert Fico verejne pýtal, aký je vzťah medzi Tódovou a Záleskou, pretože obe stretol v rade na testovanie na COVID-19 tesne pred Vianocami 2020.

Podozrenia, že Záleská by mohla byť informátorom, vyslovila aj členka Súdnej rady SR Dana Jelinková Dudzíková. Záleská na súdnej rade povedala: „Absolútne odmietam a vylučujem, že by som pani redaktorke Denníka N Monike Tódovej alebo ktorémukoľvek inému novinárovi či novinárke kedykoľvek, nielen v tomto prípade, sprístupnila informácie, o ktorých sa dozviem pri výkone svojho povolania a pri ktorých som viazaná mlčanlivosťou,“ vyhlásila s tým, že mlčanlivosť dodržiava nielen pri živých, ale aj ukončených veciach.

Jelinková Dudzíková to však nevidí tak jednoznačne. „Pri vzťahoch s médiami musí byť sudca opatrný. Mal by sa vyhýbať vy­užívaniu akýchkoľvek vzťahov so žurnalistami a s osobami informujúcimi verejnosť prostredníctvom médií,“ povedala pre PLUS 7 DNÍ. Podľa nej sa len tak môže vyhnúť nebezpečenstvu ohrozenia svojej nezávislosti a nestrannosti v rozhodovaní. „Sudca je povinný mať vysokú mieru opatrnosti, pokiaľ ide o vzťahy s novinármi. Právo na informovanie verejnosti je jedna vec, ale osobný blízky vzťah sudcu a novinára je niečo úplne iné,“ prízvukuje členka súdnej rady.

Z našich peňazí

Jelinková Dudzíková argumentuje, že sudca je platený z verejných peňazí. Teda z našich. „Som presvedčená, že dôvera verejnosti v súdnu moc môže byť otrasená blízkymi a neformálnymi vzťahmi medzi sudcom a novinármi,“ tvrdí.



To už naznačujú aj reakcie politikov. Fico pripomína odsúdenie bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, ktorého práve Záleská poslala za korupciu na štrnásť rokov do väzenia. Podľa neho Tódová „zverejňuje informácie z vyšetrovacích spisov, ktoré by nemala mať k dispozícii“. Tomáš Taraba zo SNS zasa upriamuje pozornosť na etický kódex novinárov, podľa ktorého by Tódová nemala písať o kauzách, o ktorých rozhoduje Záleská, keďže sú „osobne prepojené“. Ide však ďalej a pýta sa, či sa „neobchoduje s niektorými rozsudkami“. Naopak, Juraj Šeliga z Demokratov v stretávaní sa oboch žien problém nevidí. „Súdi pani Záleská pani Tódovú? Nesúdi,“ povedal v TA3.

Podľa Jelinkovej Dudzíkovej by súdna rada mala zaujať stanovisko k Záleskej a Tódovej. „Ako môže mať strana sporu alebo účastník konania istotu o nezávislom a nestrannom rozhodovaní sudcu, ak sa stane verejne známou skutočnosť, že novinár, ktorý píše o kauzách sudcu alebo súdu, je v neformálnom vzťahu so sudcom, ktorý o týchto kauzách rozhoduje?“ pýta sa. Ak by sa súdna rada nepostavila k problému čelom, tak by sa podľa nej „podieľala na ohrození dôveryhodnosti justície“.

Úplne iný názor má však šéf súdnej rady Ján Mazák. Na škandál zareagoval až o tri dni. "Vzťah medzi ňou a sudkyňou Pamelou Záleskou je viac ako priateľský. Skrátka, ide o rodinný vzťah," napísal v stanovisku pre náš týždenník.



Súdna rada je podľa neho povinná rešpektovať rozsudky Súdneho dvora EÚ ako aj Európskeho súdu pre ľudské práva. Nemôže ignorovať ani ústavu. "Takže nie je oprávnená vstupovať do súkromia a rodinných vzťahov žiadneho sudcu a žiadnej sudkyne. Na tom nič nemení to, že ide o rodinný vzťah medzi známou novinárkou a významnou sudkyňou," pokračuje Mazák.



Ako hovorí, na to, aby sa súdna rada zaoberala konfliktom záujmov v tomto prípade, nestačí iba spolužitie sudkyne s novinárkou. "Zásah súdnej rady by prichádzal do úvahy len vtedy, ak by sa nepochybne dokázalo, že táto sudkyňa sa dopustila v občianskom živote niečoho, čo je nezlučiteľné s jej povinnosťami, napríklad, ako sa to jej stále bez dôkazov podsúva, že by poskytovala informácie zo spisov, v ktorých je zákonnou sudkyňou," tvrdí šéf súdnej rady.

Naopak, myslí si, že "by bolo nanajvýš nevhodné a nešťastné", ak by sa súdna rada dostala do pozície porušovateľky základných a ľudských práv. Najbližšie zasadnutia súdnej rady budú teda zrejme zaujímavé.

Pamela Záleská

Keď boli v roku 2020 vznesené obvinenia v kauze Búrka, Pamela Záleská v emailovej komunikácii vyzývala kolegov zo Združenia sudcov Slovenska, aby sa rýchlo vyrovnali s obvinenými sudcami: „Nech ukážeme, aký priepastný rozdiel je medzi sviňami, ktoré na celé roky zašpinili justíciu a dlhé roky ju systematicky krivili, a tými ostatnými, ktorí poctivo vyhrali výberové konanie a vážia si talár a všetko, čo to povolanie predstavuje a má predstavovať.“



Pre verejnosť sa meno sudkyne Záleskej stalo známym až v ostatných troch rokoch. Pritvrdila trest pre Zoltána Andruskóa, sprostredkovateľa vraždy novinára Jána Kuciaka. Namiesto pôvodne navrhovaných desať rokov by si mal odsedieť pätnásť.



Záleská odsúdila bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika na štrnásť rokov za prijatie úplatku päťdesiattisíc eur za vybavenie prepustenia bosa takáčovcov Ľubomíra Kudličku z väzby. Najvyšší súd mu trest zmiernil na osem rokov a prvostupňovému súdu vyčítal „podstatné chyby“, napríklad nesprávnu kvalifikáciu skutku.



V prípade korupcie bývalého šéfa Finančnej správy Františka Imreczeho Záleská potvrdila dohodu o vine a treste. Imrecze, ktorý zobral úplatok päťdesiattisíc od Michala Suchobu, dostal iba päťročnú podmienku a peňažný trest vo výške 202-tisíc eur.



Začiatkom leta podal predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala návrh na jej disciplinárne konanie, pretože Záleská opomenula napísať žiadosť o predĺženie zákonnej lehoty na písomné vypracovanie súdneho rozhodnutia.



Sudkyňa sa neúspešne pokúšala stať členkou Súdnej rady SR.

Autori: cr, sin