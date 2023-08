V rezorte ministerstva vnútra rozdali milióny eur. Funkcionári sa radujú, radoví policajti sťažujú.

Štát nemá peniaze, presviedčajú občanov naši najvyšší. Vedenie krajiny už týždne bojuje so samosprávami, ktoré sa domáhajú vyplatenia sľúbenej kompenzácie cien energií vo výške 108 miliónov eur. O pomoc žiadajú aj obce na východe Slovenska, ktoré v uplynulých dňoch postihla veterná smršť a krupobitie. Ich predstavitelia vyčíslili, že na pomoc len pre tých najchudobnejších, ktorých výkyvy počasia pripravili o strechu nad hlavou, by potrebovali približne päť miliónov eur. Napriek tomu, že súčasný premiér Ľudovít Ódor robí, čo môže, nezostáva mu nič iné, len všetkým odkazovať, že štátna pokladnica je na tom biedne.



O to zarážajúcejšie vyznievajú informácie, že pre niekoho sa peniaze nájdu. Je to ako pravidelne sa opakujúci začarovaný kruh. Zatiaľ čo jedni sa musia uskromniť, pre iných dokáže štát nájsť milióny. Na odmeny.



Toto leto sa napriek kríze mohlo z peňazí navyše potešiť takmer dvadsaťtisíc príslušníkov polície, ktorým vyplatili dokopy viac ako dvanásť miliónov eur. Najväčší krajec si ako tradične odkrojili policajní top funkcionári a krajskí riaditelia.

Odmenení dvakrát

Ministerstvo vnútra pre PLUS 7 DNÍ priblížilo, že „vo výplate za mesiac jún, odoslanej v júli 2023, boli príslušníkom Policajného zboru vyplatené odmeny v zmysle rozhodnutia ministra vnútra vo výške 3 881 428 eur v celkovom počte 19 412 príslušníkov a v zmysle návrhu od nadriadeného, ktorý ocenil kvalitu plnenia úloh svojich podriadených, v celkovej sume 8 180 058 eur v počte 16 884 príslušníkov.“



Inými slovami, tisícky policajtov odmenili hneď dvakrát.



„Súčasne vyplatenú odmenu v zmysle rozhodnutia ministra vnútra a zároveň v zmysle návrhu nadriadeného malo 16 818 príslušníkov,“ spresnil rezortný hovorca Matej Neumann.

Sťažnosti

Na základe ktorých kritérií policajtov odmeňovali, nie je celkom jasné. „Hodnotiaci systém bol zrušený, takže určovanie finančného bonusu pre príslušníkov bolo zrejme čisto na zvážení jednotlivých nadriadených,“ myslí si šéf policajných odborov Pavol Paračka. Ich zástupcovia pritom zaznamenali v niektorých regiónoch negatívne ohlasy členskej základne. „Naši zás­tupcova si v niektorých lokalitách vyžiadali podklady, ako bolo odmeňovanie nastavené, aký kľúč sa pri určovaní výšky finančného bonusu použil,“ potvrdil Pavol Paračka. Nespokojnosť vyjadrovali príslušníci aj s tým, že podľa ich informácií mali byť mimoriadne štedro odmenení najmä čelní predstavitelia polície v jednotlivých krajoch či okresoch. „Áno, aj takýmito sťažnosťami sa v súčasnosti zaoberáme a jednotlivo ich vyhodnocujeme, či nedošlo k pochybeniu,“ hovorí šéf odborov Pavol Paračka.

Tisíce pre funkcionárov

Ministerstvo vnútra v tejto súvislosti pre PLUS 7 DNÍ vyčíslilo, že čo sa týka krajských a okresných policajných riaditeľov, tým sa v júli na odmenách vyplatilo spolu vyše 131-tisíc eur. „Odmeny boli vyplatené ôsmim riaditeľom krajských riaditeľstiev Policajného zboru v sume 32-tisíc eur a 51 okresným riaditeľom v sume viac ako 99-tisíc eur,“ hovorí Neumann. V prepočte to znamená, že každý krajský policajný šéf dostal na leto finančný bonus štyritisíc eur a ich okresní kolegovia približne po dvoch tisíckach.



Štedrý príspevok na dovolenku vyfasovali aj policajní top funkcionári, teda máme na mysli vedenie policajného prezídia i Národnej kriminálnej agentúry. Viceprezidenti Branko Kišš a Damián Imre, ako aj šéf NAKA Ľubomír Daňko si prilepšili každý o štyritisíc eur.

Zato na policajnom prezidentovi Štefanovi Hamranovi a na šéfovi Úradu inšpekčnej služby Petrovi Juhásovi sa ich nadriadený, teda priamo minister vnútra, zrejme rozhodol trochu šetriť. Obom odklepol odmenu ako pre bežného príslušníka, čo bolo 200 eur.



A keďže podľa vyjadrenia rezortného hovorcu letný finančný bonus pre vedenie polície schvaľoval dnes už odvolaný minister Ivan Šimko, človeku takmer automaticky napadne kacírska myšlienka, či tento fakt tak trochu nevytočil pánov Hamrana a Juhása, ktorí tak bojovali za odchod Šimka z funkcie, a to priamo u prezidentky Zuzany Čaputovej a premiéra Ľudovíta Ódora.

Obyčajní môžu závidieť

Dovtedy boli veru zvyknutí na iné finančné bonusy k svojim už aj tak štedrým, možno aj päťtisícovým platom. Z informácií, ktoré PLUS 7 DNÍ oficiálne poskytlo ministerstvo vnútra, vyplýva, že policajný prezident Hamran dos­tal v období od 1. augusta 2022 do 1. júla 2023 dokopy takmer 17 500 eur!



Peter Juhás si za rovnaké obdobe prilepšil o vyše osemtisíc eur. Netreba však zabúdať, že šéfom inšpekcie je len od 15. marca tohto roka. Predtým pôsobil ako jeden z vedúcich predstaviteľov NAKA, a teda značnú časť z uvedenej sumy mu zrejme odklepol jeho vtedajší priamy nadriadený Ľubomír Daňko, respektíve policajný prezident Hamran.



Mimochodom, čo sa týka odmien, nemôžu sa sťažovať ani zvyšní top policajní funkcionári. Viceprezidentom Kiššovi a Imremu bolo v období od začiatku minuloročného augusta do konca tohtoročného júna vyplatených každému 16 300 eur. Šéfovi NAKA Daňkovi zas viac ako 15 400 eur. Vo všetkých uvedených prípadoch to znamená, že len v tomto roku si každý z nich pripísal sumu takmer osemtisíc eur ako finančný bonus. Je to polročný príjem zamestnanca pracujúceho za priemernú mzdu. Pri porovnaní s priemerným dôchodcom, ktorý dostane za rok zhruba 6 200 eur, pôsobia odmeny pre vedenie polície ako výsmech obyčajným ľuďom.



Paušálne boli príslušníci Policajného zboru odmeňovaní aj ku koncu minulého roka, keď im na tieto účely mimoriadne odobrili sumu takmer dvadsať miliónov eur.