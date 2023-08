Podnikateľ Peter Košč je vraj hlavou mafiánskej skupiny, ktorá chcela diskreditovať elitných vyšetrovateľov

Niekoľko dní potom, ako podľa Roberta Fica a jeho družiny nastal na Slovensku policajný prevrat, čo prezidentka Zuzana Čaputová po zasadnutí Bezpečnostnej rady poprela, sa pomaly kryštalizujú bližšie podrobnosti akcie Rozuzlenie. Práve počas nej chcela polícia koncom minulého týždňa zadržať najvyššie postavených predstaviteľov niekoľkých dôležitých zložiek štátu. V merku mala šéfa SIS Michala Aláča ako i riaditeľa NBÚ Romana Konečného. Elitní príslušníci sa opäť raz v skorých ranných hodinách vybrali aj po Aláčovho predchodcu Vladimíra Pčolinského.



Nevednom však či zlyhala operatíva alebo išlo o zámer, v každom prípade zasahujúci príslušníci vyšli naprázdno. Ani jedného menovaného doma nenašli. Hoci by sa mohlo zdať, že čisto teoreticky mohli sprosto utiecť vysvitlo, že Konečný práve trávil dovolenku v zahraničí, Aláč bol údajne na služobnej ceste, nuž a Pčolinský bol tiež v cudzine. Vraj pracovne.



Vraj založili zločineckú skupinu

Medzi tým sa súčasný aj bývalý šéf tajnej služby dostavili na výsluch. Konkrétne na pobočku NAKA sídliacu v Žiline. Obaja pred vyšetrovateľom vypovedali dlhé hodiny. Len málo ľudí zrejme tipovalo, že vyjdú z budovy ináč ako s putami na rukách a v sprievode ozbrojených kukláčov, ktorí Aláča a Pčolinského odšikujú na súd. To preto, aby rozhodol o ich vzatí do väzby. Ale nestalo sa. Obaja napokon opustili budovu NAKA ako slobodní ľudia avšak so závažnými obvineniami na krku.



Orgány činné v trestnom konaní ich okrem iného vinia zo založenia a zosnovania mimoriadne nebezpečnej zločineckej skupiny, ktorá svoju históriu začala písať už niekedy v roku 2016. Vyšetrovateľovi sa podarilo vypátrať, že na jej čele od začiatku stál podnikateľ Peter Košč, prezývaný pán X. Ten je aktuálne na úteku a čelí už niekoľkým obvineniam. Mal napríklad podplácať bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kovačíka 50-tisíc eurami.



Štyri roky ,,mŕtva"?

Akú závažnú trestnú činnosť Koščova skupina v nasledujúcich rokoch páchala, teda okrem toho, že jej údajný šéf sa v danom období stretával so súčasným špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom, či s policajným funkcionárom a dnes kajúcnikom Bernardom Slobodníkom nevedno. Z aktuálnych policajných zistení ale vyplýva, že jej bunky sa začali podľa všetkého aktivizovať niekedy na prelome rokov 2020 a 2021. Presnejšie v období, kedy sa jeden z jej významných členov Vladimír Pčolinský, vyšetrovateľ ho zaradil hneď pod hlavu Košča, stal šéfom SIS.



Utajený svedok

Niekoľko mesiacov na to už mala zločinecká partia intenzívne pracovať na diskreditácii elitných vyšetrovateľov NAKA, ktorí rozpletali závažné kauzy týkajúce sa bývalých vysokopostavených funkcionárov, ale i významných politikov. Vyplýva to z výpovede utajeného a podľa všetkého kľúčového svedka Rozuzlenia. Utajeného preto, že vzhľadom na zoskupenie, proti ktorému vypovedá vraj podľa vyšetrovateľa existuje ,,vyšší stupeň pravdepodobnosti, že z ich strany vznikne voči svedkovi vážne nebezpečenstvo porušenia jeho základného práva na život, respektíve ďalších jeho práv, ako aj práv jeho blízkych osôb.“ Inými slovami, vyšetrovateľ kauzy Rozuzlenie úplne vážne naznačuje, že Košč a jeho partia by sa mohli podieľať na likvidácii svedka.



A čo vlastne tento utajený svedok hovorí o zločineckej skupine, ktorá mala fungovať v rámci SIS? Len niekoľko dní pred spustením akcie Rozuzlenie predostrel orgánom verziu o tom, že aktivizovať sa začala niekedy na jeseň 2020 po zadržaní bývalého šéfa daňových kriminalistov Ľudovíta Makóa. Ale najmä po zatknutí námestníka SIS Borisa Beňu. Vtedy vraj v tajnej službe zavládla skutočná panika. ,,Po zadržaní Vladimíra Pčolinského v marci 2021 sa začali zbierať v rámci SIS informácie. Táto úloha bola zadaná riaditeľom odborov, ktorí boli prijatí za jeho pôsobenia. Išlo hlavne o to, aby sa v rámci SIS získali akékoľvek informácie, ktoré by viedli k spochybneniu Borisa Beňu ako kľúčového svedka,“ vypovedá utajený svedok Rozuzlenia.



Tvrdí tiež, že svoj vplyv na vedenie tajnej služby nestratil Pčolinský ani po prepustený z väzby, kedy sa mal stretávať aj so svojim nástupcom Aláčom. Podľa utajeného svedka SIS plánovala diskreditovať príslušníkov NAKA okolo Jána Čurillu, a to tak, že nechala odpočúvať podnikateľa Petra Petrova, teda jedného z dôležitých spolupracujúcich obvinených. Informačno-technické prostriedky nasadila tajná služba na Petrova v období od februára do mája 2021, pričom hlavným cieľom bolo zistiť, o čom sa rozpráva s vyšetrovateľmi káuz Očistec, či Judáš. Práve výstupy z Petrovových odposluchov majú podľa utajeného svedka tvoriť gro informácií v utajenej správe z dielne SIS, ktorú neskôr jej šéf Aláč predložil všetkým dôležitým predstaviteľom štátu.



Okrem utajeného svedka vypovedajú v prípade aj údajne diskreditovaní vyšetrovatelia, ale i mafián Matej Zeman, či kajúcnik Peter Petrov. Aláč a Pčolinský budú vyšetrovaní na slobode. Obaja svoju vinu popierajú. Aláč z funkcie šéfa SIS odstúpiť neplánuje.