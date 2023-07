Od sudcu sa prirodzene očakáva, že bude dodržiavať morálku a etiku, veď má spravodlivo rozhodovať o iných. To však neplatí vždy. Na súdoch v Nitre riešia už päť rokov kolegu, ktorý sadol za volant, hoci pil alkohol.

Vysoká rýchlosť

Policajná hliadka zaregistrovala v novembri 2018 na ceste R1 medzi Banskou Bystricou a Nitrou pri zjazde do Zlatých Moraviec čierne BMW, ktoré išlo prirýchlo. Vodič prekročil rýchlosť o tridsať km za hodinu. Bolo pár minút po jedenástej predpoludním. Vodič policajtom povedal, že bol deň predtým na oslave, ale že už alkohol necíti. Podrobil sa dychovému testu a výsledok bol 0,58 mg/l, čo zodpovedá hodnote viac ako jedno promile alkoholu v krvi, a to je už dosť. Toľko nafúka človek, ktorý vypil dva litre piva alebo vyše pol litra vína, prípadne si dal dva až tri poldecáky tvrdého alkoholu. Závisí to iste aj od veku či váhy, ale v tomto prípade sa nerozprávame o vychudnutej anemickej dáme. Vodičom bol sudca Krajského súdu v Nitre Jozef Mačej.

Pil alkohol omylom?

Sudca si vraj najskôr myslel, že je uvedený údaj v promile, no policajt mu oznámil, že je to výsledok v miligramoch na liter. On údajne necítil únavu ani zníženie fyzických či psychických schopností a mal pocit, že bezpečne viedol auto. Napriek tomu odber krvi nežiadal. Následne sa podrobil ešte jednej dychovej skúške s výsledkom 0,54 mg/l.



Sudca putoval na políciu, kde sa čakalo na jeho vytriezvenie. Podvečer mu namerali 0,09 mg/l, o pol hodiny neskôr však namiesto nižšieho čísla ukázal test vyššiu hladinu 0,22 mg/l. Skúšku zopakovali a alkohol bol už nulový. Prečo uvádzame všetky tieto čísla? Lebo práve o ne oprel sudca svoje odvolanie, keď ho Okresný súd v Nitre odsúdil za ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky na pokutu osemsto eur a zákaz šoférovania na dva roky. Sudca sa odvolal, lebo testy boli podľa neho nepresné.



A ako zdôvodnil alkohol? Ráno sa vraj po oslave s kamarátmi normálne v hoteli naraňajkoval, vrátil sa do izby, kde zaspal, a strhol sa zo spánku, pretože bol smädný. „Z predchádzajúceho večera mu na izbe zostali nejaké poháre, v jednom bolo asi tri decilitre koly, tak ju od smädu vypil. Ako kolu dopíjal, zacítil chuť alkoholu, teda, že v kole bol nejaký alkohol,“ uviedol sudca v prípravnom konaní. Neskôr odmietol vypovedať.

Uspel

Odvolací Krajský súd Nitra dal sudcovi Mačejovi pri odvolaní za pravdu a vec vrátil okresnému súdu na opätovné rozhodovanie. „Tisíce vodičov používa tieto testy a žiadny problém s nimi nie je,“ reagoval dopravný analytik Ján Bazovský. Okresný súd však pri opätovnom rozhodovaní v marci tohto roka zmenil svoje pôvodné rozhodnutie a z trestného činu s vyše jedným promile alkoholu za volantom sa stal priestupok s alkoholom do jedného promile, ktorý postúpili okresnému dopravnému inšpektorátu.

Nezodpovední policajti

Sudkyňa sa v odvolacom konaní oprela o znalcov a ich výpovede. K čomu dospeli? Posudok, ktorý vypracoval Inštitút forenzných medicínskych expertíz, až tak veľmi neriešil výkyv v hodnotách testu, lebo vyššia hodnota alkoholu v dychu musela byť podvečer ovplyvnená niektorým z týchto faktorov - nesprávny pos­tup pri dychovej skúške, subjektívne faktory na strane probanda, faktory majúce pôvod v prístroji, uvádza sa v listine. Dôležitejší je však iný fakt.



„Nie je možné jednoznačne a bez pochybností potvrdiť, že by koncentrácia etanolu v sudcovej krvi bola v čase, keď ho policajti zadržali, viac ako jedno promile, lebo to mohlo byť aj 0,99 promile,“ uviedol na pojednávaní znalec.



O čo ide? „Pri prípadoch, ktoré nie sú hraničné, možno pomerne jednoznačne z prepočtu výsledkov dychovej skúšky vysloviť záver, že hladina alkoholu v krvi vodiča mohla skutočne obmedziť jeho schopnosť bezpečne viesť motorové vozidlo, to znamená, že koncentrácia etanolu v krvi vodiča bola vyššia ako jedno promile,“ objasňuje advokát Rudolf Cádra. Lenže v sudcovom prípade išlo o hraničnú hodnotu dychovej skúšky, a preto mali policajti podľa neho automaticky urobiť odber krvi vodiča, lebo ten je presný. Keďže to neurobili, nie je možné predpokladať, že hladina bola vyššia ako jedno promile, lebo mohla byť aj 0,98.



Prokurátor sa proti rozhodnutiu súdu odvolal.

Nebezpečný hazardér

Pozreli sme sa, ako reaguje organizmus človeka na alkohol. Podľa údajov českého ministerstva zdravotníctva pri 0,8 až 1,2 promile - čo bol podľa záznamov prípad sudcu Jozefa Mačeja - dochádza k predĺženiu reak­čného času, narastá bezohľadnosť, nekritickosť, mizne vnímanie okrajov zorného poľa a vzniká tunelové videnie.



Nech ide teda o trestný čin či priestupok, je jasné, že sudca svojím sadnutím za volant hazardoval. Riziku vystavoval nielen seba, ale aj iných vodičov. K prípadu sa pre PLUS 7 DNÍ odmietol vyjadriť, všetko vraj bolo povedané na súde. Jeho nadriadení na Krajskom súde v Trnave ho zatiaľ nijako nepostihli. „Kým nebol právoplatne odsúdený, platí pre neho prezumpcia neviny. Vedenie Krajského súdu v Trnave čaká na právoplatné rozhodnutie a podľa toho vyhodnotí ďalší postup vo veci,“ uviedla v stanovisku hovorkyňa súdu Jana Kondákorová.