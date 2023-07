Príslušníci špeciálneho policajného útvaru niekoľko mesiacov tajili výstrel v priestoroch svojej jednotky.

Vyšetrovanie tragickej udalosti na pôde policajnej akadémie, kde pedagóg postrelil mladú kadetku, odhalilo, že nešlo o jediný incident podobného charakteru. Zistilo sa, že s ostrými nábojmi sa strieľalo aj počas výcviku študentov na jeseň 2021. Našťastie bez akýchkoľvek dôsledkov na zdraví. Zrejme práve vďaka tomu sa podarilo incident pred kompetentnými utajiť. Nedošlo tak k prijatiu patričných, ešte prísnejších opatrení na čo najväčšiu elimináciu podobných situácií. Až nedávne marcové zranenie kadetky Michaely, ktorá si následky ponesie do konca života, zmobilizovalo ľudí dokonca na tých najvyšších miestach. Zrazu sa prepúšťalo, odvolávalo, sprísňovalo, sľubovalo. Dianie po streľbe na policajnej akadémii sa zároveň postaralo o to, že na povrch vyplával ďalší incident podobného charakteru.

Streľba v PPÚ

Došlo k nemu ešte začiatkom minulého roka v rámci jednej zo špeciálnych jednotiek. Ostrými nábojmi sa strieľalo v priestoroch Pohotovostného policajného útvaru (PPÚ) v Košiciach. Zarážajúca je nielen skutočnosť, že udalosť samotný strelec, ako i priami svedkovia tajili niekoľko mesiacov, ale aj súčasný postoj krajského policajného vedenia a ministerstva vnútra.



O incidente odmietajú poskytnúť akékoľvek informácie. Dôvod, na ktorý sa odvolávajú, možno pokojne zaradiť do kategórie absurdných. Na otázky týkajúce sa streľby vraj nemôžu odpovedať, lebo by porušili právo dotknutých osôb na ochranu súkromia!

Z kuchyne špeciálnej jednotky

Košickému PPÚ sme v uplynulých mesiacoch venovali niekoľko textov. Išlo napríklad o tému prevozu peňazí pre Národnú banku Slovenska. Vysvitlo, že špeciálne cvičená jednotka z východu Slovenska bola za túto činnosť hodnotená úplne inak ako príslušníci inej policajnej zložky, a to Lynx Commanda. Na rováši to mal najmä dlhoročný veliteľ Lynxu Štefan Hamran. Zodpovedal za plnenie zmluvných podmienok s Národnou bankou, ktorá za uvedené služby platila polícii státisíce eur ročne.



Z nich mali byť jednotky podieľajúce sa na prevoze peňazí vybavené technicky aj materiálne. Ale neboli. Teda boli, ale diametrálne rozdielne. Hamran doprial len svojim bojovníkom okrem iného niekoľko luxusných vozidiel hodných vrcholových manažérov. Naopak, do Košíc poslal ledva prostriedky na pokrytie nákupu pohonných látok. Príslušníci PPÚ ich tankovali do staručkých áut, ktoré na prevoz peňazí využívali. Aj tie, ako sa nakoniec ukázalo, posunula do Košíc samotná Národná banka.



O špeciálnej jednotke z východu Slovenska sme písali aj v súvislosti s ich zaujímavou a milou aktivitou. Na svoju propagáciu si košickí „pépeúčkari“ dali vyrobiť kalendár, v ktorom prenechali reklamný priestor niekoľkým súkromným firmám. Tie im mali na revanš poskytnúť priestory na výcvik. Jedna z týchto spoločností má v predmete podnikania aj prevádzku erotického salónu. Akým spôsobom v ňom prebiehal výcvik, či za plného chodu, alebo v čase osobného voľna tam zamestnaných dám, kompetentní neprezradili.

Ochrana súkromia

Nie je vylúčené, že práve uvedené texty viedli neznámeho oznamovateľa k tomu, aby sa s PLUS 7 DNÍ podelil o ďalšie zaujímavé informácie z kuchyne košického PPÚ. Ozval sa v čase medializácie prešetrovaných streleckých incidentov na policajnej akadémii. Vraj je super, že sa vyvodzujú dôsledky, ale čo iné útvary?

„K podobnému incidentu totiž došlo začiatkom minulého roka aj na Pohotovostnom policajnom útvare v Košiciach. Došlo k výstrelu ostrého náboja v priestoroch jednotky. Skúste sa opýtať, ako a či sa vôbec incident prešetril. Alebo ho ututlali?“ položil otázku zrejme akýsi zlomyseľník. Alebo bojovník za pravdu a spravodlivosť. Záleží na uhle pohľadu.



Zo zisťovania okolností výstrelu v priestore pohotovostného útvaru sa napokon vykľula vskutku náročná úloha. Kompetentní na otázky nereagovali a zákon si vyložili po svojom. Informácie jednoducho poskytnúť odmietli.

„Požadované informácie povinná osoba nesprístupnila z dôvodu ochrany súk­romia, osobnosti a osobných údajov dotknutých osôb, ktorých sa predmetná udalosť týkala,“ uviedlo v oficiálnom rozhodnutí ministerstvo vnútra.



Urobilo tak aj po opakovanej žiadosti o vysvetlenie, čie súk­romie a osobnosť vlastne chránia, keďže na nikoho konkrétneho sme sa nepýtali. Otázky zaslané na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám boli len všeobecné: Kedy bola udalosť nahlásená, či okamžite, ako k streľbe došlo, alebo až s odstupom času, ak s odstupom času, tak prečo, ako sa vec napokon vyriešila, či boli vyvodené dôsledky.



V podstate sme sa dozvedeli len jedno – že udalosťou sa nezaoberal Úrad inšpekčnej služby, „keď­že bol tento incident prešetrovaný zo strany príslušného krajského riaditeľstva“, prezradila hovorkyňa rezortu vnútra Zuzana Eliášová, ktorá svojím vyjadrením minimálne potvrdila, že k streľbe v priestoroch košického PPÚ skutočne došlo.

Prehovoril exzástupca

Viac svetla do streleckej epizódy priamo v priestore PPÚ vniesol dnes už bývalý zástupca veliteľa Milan Rusnák, ktorý celú udalosť prešetroval. Po počiatočnom odmietavom postoji k poskytnutiu vyjadrenia napokon svoj názor zmenil. Upozornil však, že je viazaný mlčanlivosťou, a preto musí byť zdržanlivý. Z jeho slov vyplynulo, že o predmetnom incidente sa vtedajšie vedenie košického PPÚ dozvedelo až s odstupom niekoľkých mesiacov.



Prečo? Jednoducho preto, že príslušníci, ktorí boli svedkami streľby, túto udalosť tajili. „Spúšťačom vyšetrovania nebola udalosť, ale postup podriadeného, ktorý to oznámil s oneskorením,“ hovorí Milan Rusnák, podľa ktorého sa v priestoroch útvaru strieľalo zrejme niekedy vlani v januári. Zo záverov vyšetrovania zároveň vyplýva, že „k udalosti došlo pri plnení služobných úloh v spojitosti s výkonom nepretržitej stálej služby policajta. Dotyčný policajt nevedel vysvetliť svoje pochybenie“, približuje bývalý zástupca veliteľa košického PPÚ.



Inými slovami, špeciálne cvičený príslušník nedokázal povedať, prečo počas služby v tom čase v priestoroch svojej jednotky vytiahol zbraň, odistil ju a vystrelil! Zrejme možno usudzovať, že si ju nečistil, lebo v tom prípade by nemal problém sa k tomu priznať. On však spolu s ďalšími kolegami streľbu tajil. Rusnák tvrdí, že po prešetrení incidentu bolo na jeho nadriadenom, aké dôsledky voči strelcovi vyvodí. „Mám dojem, že to bola výčitka, súčasne bolo policajtovi nariadené opätovné preškolenie z interných predpisov a mal odstrániť škodu. O opatreniach rozhodoval riaditeľ odboru poriadkovej polície na krajskom riaditeľstve. Ja som v pozícii zástupcu veliteľa PPÚ len spracoval spis podľa pokynov nadriadených,“ vysvetlil Milan Rusnák.



Ani z vyjadrení už bývalého zástupcu veliteľa Pohotovostného policajného útvaru v Košiciach nie je jasné, aký trest dostali príslušníci, ktorí boli svedkami udalosti a streľbu tajili. Podľa informácií PLUS 7 DNÍ sú všetci stále aktívni „kukláči“. Jedného z nich údajne dokonca povýšili a zastáva post zástupcu veliteľa. Nezodpovedaná zostáva otázka, prečo napokon niektorý zo svedkov streľbu ohlásil, aké mal na to dôvody. Nie je vylúčené, že za tým bola snaha zbaviť sa vtedajšieho vedenia PPÚ.

Bez vysvetlenia

O okolnostiach mimoriadnej udalosti v priestore košického pohotovostného policajného útvaru prehovoril bývalý zás­tupca veliteľa MILAN RUSNÁK.

Viete o minuloročnej streľbe priamo v útvare?

Áno, po náhlom odchode veliteľa PPÚ do civilu mi riaditeľ odboru poriadkovej polície krajského riaditeľstva v Košiciach pridelil vybavenie tohto spisu.

Kedy k tejto udalosti došlo?

Ak si dobre spomínam, tak to bolo začiatkom roka 2022, asi v januári, v priestoroch objektu PPÚ Košice.

Za akých okolností?

K udalosti došlo pri plnení služobných úloh v spojitosti s výkonom nepretržitej stálej služby policajta, keď si tento policajt nevedel vysvetliť svoje pochybenie.

Nevedel povedať, prečo vytiahol a odistil zbraň a následne ňou vystrelil?

K tomu sa vyjadrovať nebudem.

Koľko príslušníkov sa v momente streľby nachádzalo v priestoroch útvaru?

Na túto otázku neviem odpovedať, pretože podrobnosti a okolnosti sú obsahom spisového materiálu a na detaily si už neviem spomenúť. Nejakí svedkovia tam však určite boli.

Došlo k udalosti v čase, keď ste za­stávali post zástupcu veliteľa?

Áno, vami uvádzanú funkciu som za­stával od 1. júna 2021 do 31. januára 2023.

Kedy a za akých okolností ste sa o udalosti dozvedeli?

Myslím si, že to bolo počas nejakej porady veliteľa PPÚ. Spúšťačom vyšetrovania nebola sama udalosť, ale jej oneskorené oznámenie podriadeného na tejto porade.

Ako dotyčný príslušník vysvetlil, že uvedenú udalosť nenahlásil hneď, ako k nej došlo?

Nevysvetlil. Môžem sa len domnievať, prečo čakal tak dlho.

Kto vlastne udalosť nahlásil, niektorý svedok alebo sa priznal samotný strelec?

Ani k tomu sa nebudem vyjadrovať.

Spomenuli ste, že ste sa o udalosti dozvedeli počas nejakej porady, viete odhadnúť, kedy približne to bolo?

Tesne pred tým, ako si podal vtedajší veliteľ PPÚ žiadosť odísť do civilu, čiže to mohlo byť začiatkom júna 2022.

Začali ste vo veci streľby v útvare nejakým spôsobom konať?

Áno. Najskôr sme udalosť osobne s exveliteľom oznámili riaditeľovi odboru poriadkovej polície. Ďalej sme postupovali podľa jeho pokynov a podľa zákonov a nariadení platných v čase skutku. Jedným z jeho pokynov bolo, že mi tento spis pridelili na priame vybavenie.

Prešetrovala udalosť inšpekcia?

Neviem o tom. My sme bezodkladne uvedenú udalosť oznámili osobne riaditeľovi odboru poriadkovej polície v jeho kancelárii a postupovali sme podľa jeho pokynov.

Aké opatrenia boli voči strelcovi vyvodené?

Pri zlyhaní policajta pri manipulácii so zbraňou sa štandardne nariaďuje jeho preškolenie z platných interných predpisov. Ak si dobre spomínam, došlo aj ku škode na majetku štátu, ktorá bola riešená podľa pokynov riaditeľa odboru poriadkovej polície.

On nedostal žiadny trest, len sa musel preškoliť?

Pre odstup času si na to nespomínam, ale asi bolo voči nemu prijaté jedno z discip­linárnych opatrení, mám taký dojem, že to bola „výčitka“, a súčasne bolo policajtovi nariadené opätovné preškolenie z interných predpisov a mal odstrániť škodu. O opatreniach rozhodol riaditeľ odboru poriadkovej polície a nový veliteľ. Ako zástupca som len spracoval spis podľa pokynov nadriadených.

Prečo ste z uvedeného postu odišli?

Z uvedeného postu som odišiel na vlastnú žiadosť, ale nie z vnútorného presvedčenia.

Ako dlho ste pôsobili v PPÚ?

Od októbra 1994 do konca januára 2023.