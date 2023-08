Anna Belousovová a Lucia Ďuriš Nicholsonová by ťažko našli zhodu vo svojich diametrálne odlišných politických názoroch. Ale pri pohľade na mužov v politike sa paradoxne, dosť zhodujú.

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová sa pre PLUS 7 DNÍ rozohnila: „Slovenská politika láka egocentrikov a alfa samcov s nezdravým sebavedomím. Takíto muži nikdy nedokážu akceptovať ženy v politike ako rovnocenné partnerky. Pre nich sú ženy len okrasné oleandre, ktoré sú na tlačovkách buď zásadne ticho, alebo tlmočia iba vopred napísané názory mužských lídrov." O tejto bývalej dlhoročnej podpredsedníčke SaS sa hovorilo aj ako o Sulíkovej náhradníčke na čele strany.



Veľmi podobný názor má aj bývalá predsedníčka SNS Anna Belousovová. Podľa nej by politici aj mali radi medzi sebou viac žien, aby naplnili nejaké pomyselné kvóty rovnocennosti, ale: „Chcú ženy, ktoré by sa im do toho nemiešali. Mnohí sú zakomplexovaní a kulantne povedané, nemajú radi ženy, ktoré sú silné osobnosti. Majú radi – použijem slovník súčasného parlamentu – ,tepše‘ na pobavenie publika.“ Belousovová zjavne narážala na dve súčasné poslankyne, ktorých opakované spory vyvrcholili fyzickou potýčkou. Romana Tabák totiž nazvala Janu Bittó Cigánikovú „tepšou“, čo je východniarsky výraz pre panvicu či plech na pečenie.

Aké majú skúsenosti Radičová, Schmögnerová či Bihariová?

