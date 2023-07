Pavol Ďurka mal už v minulosti opletačky so zákonom.

Zaujímavým prípadom sa pred piatimi rokmi zaoberali policajti v Nitre. Týkal sa streľby v spálni rodinného domu v mestskej časti Dražovce, pri ktorej utrpel zranenie ich kolega. Nie však hocijaký, ale elitný, služobne zaradený do Národnej protizločineckej jednotky Národnej kriminálnej agentúry v Bratislave. Hoci uvedené by mohlo navodzovať všelijaké predstavy, napríklad pikantného manželského odhalenia, vyšetrovanie napokon dospelo k prekvapujúcim záverom. Elitný príslušník, ktorým je súčasný funkcionár Úradu inšpekčnej služby Pavol Ďurka, sa vraj v spálni postrelil sám pri neodbornej manipulácii s legálne držanou zbraňou.

Zranenie dlane

K náhodnému výstrelu došlo večer 21. marca 2018. Údajne sa to stalo pri vybíjaní zbrane počas čistenia. Pavol Ďurka bol vtedy v spálni a spôsobil si strelné zranenie pravej dlane. Zo záverov vyšetrovania vyplýva, že svojím konaním porušil zákon, ktorý držiteľovi zbraní ukladá povinnosť dbať na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s nimi.



Čo sa v inkriminovaný deň v spálni presne dialo, Pavol Ďurka pre PLUS 7 DNÍ bližšie nevysvetlil. Stanovisko k prípadu zaslal len tlačový odbor ministerstva vnútra, podľa ktorého k spomínanej udalosti „došlo pred vyše piatimi rokmi v čase osobného voľna policajta bez súvislosti s priamym výkonom služby. Udalosť bola riadne zdokumentovaná Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Nitre.“

Potrestaný výčitkou

O incidente následne informovali aj nadriadených Pavla Ďurku, ktorí mali rozhodnúť o jeho treste. Veď asi nie je celkom bežné, že príslušník považovaný za elitu zboru len tak po večeroch vo svojej spálni šermuje so zbraňou, z ktorej padne ostrý výstrel. Človek by si myslel, že takéto konanie je minimálne na nariadenie preskúšania zo znalostí príslušného zákona. Nehovoriac o poriadnom prešetrení udalosti, lebo zranenie, ktoré Ďurka utrpel, vyvolávalo množstvo otázok. Pripomínalo totiž skôr obranné ako náhodné postrelenie. Nejasnosti údajne mátali aj vedenie protizločineckej jednotky, napriek tomu udalosť hlbšie nerozobrali a ako trest udelili Ďurkovi výčitku. Ide o úplne najmiernejšiu formu trestu, ak sa o treste dá vôbec hovoriť.

V tejto súvislosti možno pokojne konštatovať, že Pavol Ďurka mal vlastne veľké šťastie. Lebo keby nebol v čase spálňového streleckého incidentu príslušníkom polície, obišiel by s oveľa prísnejšou sankciou ako s nejakou obyčajnou výčitkou. „Porušením povinnosti držiteľa zbrojného preukazu sa držiteľ zbrojného preukazu dopustí priestupku na úseku zbraní a streliva podľa príslušného paragrafu zákona o zbraniach a strelive. Za spáchanie priestupku môže správny orgán uložiť pokutu do výšky 663 eur,“ vysvetľuje pre PLUS 7 DNÍ inštruktorka kurzu príprav na zbrojný preukaz Marianna Kováčová.

Dodáva, že uvedená právna úprava sa nevzťahuje na príslušníkov polície. „Na konanie o správnom delikte policajta sa používajú výlučne ustanovenia zákona o štátnej službe policajtov,“ hovorí Marianna Kováčová. V praxi to teda znamená, že ak sa priestupku, hoc aj na úseku zbraní a streliva, dopustí policajt, i keď v čase svojho voľna, o postihu rozhoduje jeho nadriadený s personálnou právomocou. „Je teda na rozhodnutí nadriadeného, ktorú formu trestu zvolí, či písomné pokarhanie, zníženie služobného platu, zníženie hodnosti, zákaz činnosti, alebo prepadnutie veci,“ spresňuje odborníčka.

Skúsený profesionál

Z postreleného Pavla Ďurku potrestaného výčitkou sa medzitým stal jeden z najznámejších príslušníkov Policajného zboru. Nie však ako odstrašujúci príklad. Práve naopak, nadriadení pri zmienke o ňom nešetria superlatívmi. Vyzdvihujú jeho skúsenosti, profesionalitu aj zdatnosť. Zároveň je údajne nesmierne veriaci človek. Práve v tejto súvislosti našiel v zbore skutočné uplatnenie. Je vraj hlavným strojcom ná­zvov mediálne najznámejších káuz ako Judáš, Očistec, Božie mlyny či Kaifáš. A je zrejme aj milovníkom literatúry, konkrétne tej z obdobia renesancie, keďže jeden z policajných záťahov nazval Inferno – 8. kruh, čo by mohol byť odkaz na dielo básnika a filozofa Danteho Alighieriho.

Obvinený

Najnovšie sa pozornosť verejnosti zvrtla k Pavlovi Ďurkovi po tom, čo musel zo svojej pozície odísť minister vnútra Ivan Šimko. Vysvitlo totiž, že jedným z dôvodov, pre ktorý spanikárilo celé policajné vedenie, bola neochota nominanta prezidentky Zuzany Čaputovej v úradníckej vláde vymenovať Ďurku za jedného z vedúcich predstaviteľov Úradu inšpekčnej služby. Šimko svoj váhavý postoj vysvetlil tým, že si nie je celkom istý, či trestne stíhaný príslušník má zastávať ktorýkoľvek post v útvare, ktorý vyšetruje nekalú činnosť policajtov.

Teda aj Ďurkovu, ktorý spolu s ďalšími elitnými policajtmi z NAKA čelí podozreniam, že sa údajne podieľal na príprave kriminalizácie Diany Santusovej z Úradu inšpekčnej služby. Santusová ako šéfka tímu Oblúk za­strešovala vyšetrovanie skupiny príslušníkov NAKA podozrivých z manipulácie konania v mediálne známych kauzách. Následne po zistení, že ich má v hľadáčiku inšpekcia, vo svojej kancelárii vyrábali zločineckú skupinu, ktorej členkou mala byť aj Santusová. Spolu s ňou i jej kolegovia z Úradu inšpekčnej služby, v ktorom aktuálne ako funkcionár pôsobí Pavol Ďurka.

Zatiaľ čo Ivan Šimko v tom videl problém, prezidentka Čaputová aj premiér Ľudovít Ódor, ktorý je aktuálne poverený vedením rezortu vnútra, verejnosť presviedčajú, že je to úplne v poriadku. Žiadne pochybnosti ich neťažia, a keďže ťažili Ivana Šimka, slušne sa s ním rozlúčili. Zuzana Čaputová s Ľudovítom Ódorom pritom nemajú potrebu akýmkoľvek spôsobom sa vyjadriť k Ďurkovým výrokom zo známych nahrávok, v ktorých sa hotoval pomocou benzínu z kanistra podpáliť auto vyšetrovateľke Diane Santusovej. Otázkou je prečo. Prečo najvyšším predstaviteľom štátu takýto slovník elitného vyšetrovateľa neprekáža?

Ďalšie prešľapy

Ďurkov kredit nespochybňuje len obvinenie, ktorému čelí spolu s exkolegami z NAKA, či dišputa o profesijnej likvidácii šéfky tímu Oblúk. Na konte má totiž i ďalšie prešľapy. Jedného, pre ktorý ho aktuálne stíhajú, sa dopustil v roku 2020, keď Františkovi Böhmovi, podozrivému z členstva v zločineckej skupine, po jeho zadržaní a obvinení zabudol zaistiť zbrane. Policajt pritom musí zaistiť zbraň každej osobe, ktorú obvinil z násilného trestného činu. Následne musí zbraň poslať na expertízne skúmanie, či ňou nebol v minulosti spáchaný nejaký závažný skutok.

Padla hlava. Vedeniu polície na čele so Štefanom Hamranom sa podaril nevídaný kúsok. Vzburou dosiahli odvolanie ministra. Aj pre Pavla Ďurku. Zdroj: TASR

Ďurka v prípade Františka Böhma takto nekonal, čo malo napokon závažné dôsledky. Obvinený začal s políciou spolupracovať a dostal sa na slobodu. Po niekoľkých týždňoch sa doma nezaistenou zbraňou zastrelil. Predtým stihol ťažko zraniť svoju manželku.

So zbraňou, ale svojou služobnou mal Pavol Ďurka problém aj v minulosti. A dosť závažný. Zabudol si ju spolu so služobným preukazom v jednom bratislavskom hoteli, v ktorom sa stretol s členmi zločineckej skupiny takáčovci. Napriek všetkému by sa dalo povedať, že Pavol Ďurka je mužom šťasteny. Aktuálne si užíva absolútnu dôveru nielen svojho priameho nadriadeného, teda šéfa inšpekčnej služby Petra Juhása, ale i premiéra Ódora.