Matku dvoch detí mačetou dobodal páchateľ, ktorý ju dva roky prenasledoval. Vedeli o tom policajti, prokuratúra aj súd. Prečo teda musela zomrieť?

Sprvu sa ani veriť nechcelo, že k niečomu takému došlo na Slovensku. Po zverejnení prvých informácií o útoku mačetou na ženu, ktorú páchateľ dosekal na smrť, človeku nabehli zimomriavky. Napadlo mu, že svet sa naozaj zbláznil. Vražda, pri ktorej opise museli médiá vydať varovanie, že reportáž nie je vhodná pre ľudí s citlivejšou povahou, sa stala 29. júna v ranných hodinách v Dubnici nad Váhom. Obeťou krutého skutku bola tridsaťdeväťročná Andrea B., páchateľom Ján M. mladší o tri roky. Postupne vyplávalo na povrch, že otrasný nebol len priebeh vraždy, ale aj okolnosti, ktoré jej predchádzali. Tie naznačujú, že ohavnému činu sa možno dalo predísť. Kompetentní preto začali konať. Pre Andreu, matku dvoch detí, manželku, dcéru, sestru, však už bolo veľmi neskoro.

Hrozná smrť

Páchateľ, ktorý Andreu dlhodobo prenasledoval a obťažoval, ju dosekal a dobodal na cyklistickom chodníku, ktorým pravidelne chodila do práce. Vyskočil na ňu z kríkov. Žena volala o pomoc. Márne. Okoloidúci bežec vraj odvrkol na prosby vystrašenej Andrey len čosi v tom zmysle, aby sa prestali hádať. A tak útočník dokonal svoj skutok do tragického konca. Obeť ubodal na smrť, uložil ju do trávy a potom si k nej ľahol. Takto ho našli ľudia, ktorí neskôr prechádzali okolo. Zavolali políciu, ktorá páchateľa zatkla.



Do týchto chvíľ sa prípadu venovala menšia pozornosť ako kauze zadržania muža vyhrážajúceho sa prezidentke Zuzane Čaputovej a exministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi. Postupne však prípad nabral obludné rozmery. Odkryl totiž neschopnosť štátu poradiť si s nebezpečnými, psychicky chorými páchateľmi.

Emócie rodiny

Všetko spustil až emotívny status príbuznej zavraždenej Andrey, ktorý napísala na sociálnu sieť deň po vražde. „Boli sme štyri sestry. Včera jeden psychopat brutálne zavraždil moju sestru, keď šla ráno do práce. Trápil ju a moju rodinu viac ako dva roky. Dvaja krásni, šikovní a slušní chlapci prišli o maminku. Švagor prišiel o manželku. Moji rodičia prišli o dcéru. Ja som prišla o sestru. Slovensko prišlo o slušného občana. Prečo? Lebo polícia, ktorá má pomáhať a chrániť, nepomáha a nechráni,“ zverejnila v statuse sestra obete.

Miesto činu. Matka dvoch detí prišla o život pri ceste do práce. Vrah si na ňu počkal v kríkoch. Ozbrojený bol mačetou. Zdroj: TV MARKÍZA

Na margo niektorých príslušníkov polície uviedla, že si neplnia svoje povinnosti. Podľa nej problém jej sestry dlhodobo zľahčovali. „Zo strany polície tu ide o nedbalosť, o hrubé porušenie našich práv. Hlavne že sa dbá o práva páchateľov. Keď sme boli pred rokom a pol na výsluchu, vyšetrovateľovi prišli moje slová smiešne,“ tvrdí sestra zavraždenej ženy. Opisuje, že po opakovaných návštevách polície, keď ich urgovali, že nekonajú, príslušníci vraj rodine povedali: „Vaša sestra nie je pani prezidentka, aby sme ju ochraňovali!“

„Toto nie je právny štát. Ak si nenajmeme dobrého advokáta, hrozí, že páchateľ bude opäť prepustený na slobodu, lebo, chudáčik, v danej chvíli práve nebol pri zmysloch. Je mi smutno,“ ukončila status Andreina príbuzná.

Konanie polície

Netrvalo dlho a témy sa chopili nielen diskutujúci na sociálnych sieťach, ale i niektorí politici. Vlna kritiky sa logicky ušla najmä policajnému zboru. Podľa mnohých nekonal, a preto nesie značný podiel na Andreinej smrti. Policajný prezident informoval, že nariadil kontrolu. Urobil tak napriek oficiálnym vyjadreniam zboru, že v súvislosti s daným prípadom došlo k šíreniu nepravdivých správ a dez­interpretáciám týkajú­cim sa činnosti a zákonných možností polície. V tejto súvislosti zverejnili chronológiu kauzy. Z tejto vyplynulo, že polícia sa začala prípadom zaoberať už v decembri 2021, keď na muža podala trestné oznámenie matka zavraždenej.



„Polícia následne páchateľa obvinila z trestného činu nebezpečného vyhrážania, navrhla prokuratúre podať návrh na väzbu, do ktorej bol príslušným súdom vzatý. Spoza mreží však muža napokon prepustili na základe znaleckého posudku z odboru psychiatrie. Páchateľ bol istý čas hospitalizovaný na psychiatrii, odkiaľ ho neskôr psychiatri prepustili. Po tomto čase do spáchania vraždy nikto na neho nepodal trestné oznámenie,“ informovala polícia.

Strata kontroly

Nebezpečného muža umiestnili do psychiatrickej liečebne v Sučanoch koncom vlaňajšieho augusta. Odtiaľ ho prepustili 2. februára tohto roka do ambulantnej starostlivosti. Čo sa s ním dialo ďalej, nevedno až do okamihu, kým nespáchal hrozný skutok, na ktorý sa podľa polície dlhodobo pripravoval. Preto bol kvalifikovaný ako obzvlášť závažný trestný čin úkladnej vraždy. Prípad si tak prevzala NAKA a dozor zabezpečuje Úrad špeciálnej prokuratúry.



Na celom prípade zarazí zrejme priznanie, že podľa všetkého orgány stratili nad nebezpečným mužom po jeho prepustení z liečebne kontrolu. A práve tu sa dostávame k pálčivým otázkam. Ako sa to mohlo stať? Čo nasledovalo po tom, ako sa Ján M. ocitol v bežnom živote? Kto a akým spôsobom ho kontroloval? Bola na jeho prepustenie upozornená Andrea a jej rodina? Bola upozornená polícia, súd či prokurátor? Ak áno, ako následne konali? Alebo sa už nedalo konať a zabrániť ohavnej vražde?

Z reakcií kompetentných vyplýva, že polícia ani prokuratúra nemali o prepustení Jána M. z liečebne v Sučanoch vedomosť. Potvrdil to policajný šéf Štefan Hamran a ústami svojho hovorcu Mariána Sipavého aj Okresná prokuratúra v Trenčíne. ,,Takú bezprostrednú vedomosť prokuratúra nemala, túto skutočnosť zistila až následne zo súdneho spisu," uviedol pre PLUS 7 DNÍ bez bližšej špecifikácie obdobia, kedy sa prokuratúra o prepustení Jána M. z psychiatrie dozvedela.

Zmena zákona

Marián Sipavý tiež nepriamo naznačil, že o pobyte nebezpečného muža na slobode podľa všetkého nevedela ani jeho neskoršia obeť Andrea. Na takúto informáciu totiž nemala zákonný nárok. ,,Uvedené rieši Trestný poriadok, ale len v prípade pokiaľ ide o osobu obvineného alebo odsúdeného. V predmetnej trestnej veci však osoba J.M. nemala v čase prepustenia z liečebne postavenia ani obvineného respektíve odsúdeného," vysvetľuje hovorca prokuratúry. Uvedené znamená, že od momentu, teda od augusta 2022, kedy orgány zastavili trestné konanie voči Jánovi M., o postavenie poškodenej prišla aj Andrea. Tým pádom i o možnosť byť informovaná o všetkom, čo sa v prípade deje, či kde sa nebezpečný muž pohybuje.

Policajný prezident Hamran ako i zástupca prokuratúry v tejto súvislosti naznačili, že práve uvedené dieru v právnom systéme mala upraviť novela Trestného poriadku. ,,Dávam do pozornosti, že pokiaľ ide o problematiku umiestňovania obvineného do zdravotníckeho zariadenia bol do Národnej rady predložený návrh zákona. Jeho cieľom bolo upraviť postup orgánov činných v trestnom konaní pri dočasnom umiestňovaní obvineného do zdravotníckeho zariadenia, ktorý nie je pre nepríčetnosť v čase spáchania skutku trestne zodpovedný a v prípravnom konaní bolo zistené, že jeho pobyt na slobode je pre spoločnosť nebezpečný," približuje Marián Sipavý s tým, že novela zákona mala odstrániť pretrvávajúcu medzeru právnej úpravy postupu orgánov v prípravnom konaní.

Spustil kontrolu. Štefan Hamran dal preveriť postup polície. Zdroj: TASR

To všetko pri náležitom zohľadnení ochrany práv obvineného spojenej s okamžitým poskytovaním zdravotnej starostlivosti, a rovnako pri náležitom zabezpečení ochrany práv tretích osôb, ktoré by v dôsledku voľného pohybu pre spoločnosť nebezpečného páchateľa na slobode, mohli byť vážne ohrozené. Laicky povedané, ak by bola takáto úprava zákona schválená, nedochádzalo by k situáciám ako v prípade zavraždenej Andrey. A síce, že po zrušení obvinia Jánovi M. nemala nárok na žiadne informácie. Zatiaľ však zostáva všetko po starom. ,,Predmetný návrh zákona poslanci NR SR na marcovej schôdzi v roku 2023 neschválili," konštatoval hovorca trenčianskej prokuratúry Marián Sipavý.



Nebezpečný

Nuž a tak rýchlo ani neschvália, keďže naši zákonodarcovia si už urobili voľno. Občania preto môžu dúfať, že žiadna obeť sa nedostane do situácie ako to bolo v prípade matky dvoch detí z Dubnice nad Váhom, ktorú napriek všetkému nedokázal štát ochrániť. Jej vrah pritom podľa medializovaných informácií trpel bludnou poruchou, čo odborníčka označila za nebezpečné postihnutie. „Bývajú obdobia, keď takýto človek stratí kontakt s realitou, to znamená, že ak ho nejaká žena odmietne, on to vlastne nevníma ako odmietnutie. Nevie posúdiť, že ten človek to myslí naozaj vážne. Bývajú to často cudzie ženy. Chlap nastúpi do autobusu, električky, vlaku a zadíva sa na nejakú cudziu ženu. V tom blude si vytvorí príbeh, ktorý signalizuje, že žena má o neho výnimočný záujem,“ priblížila pre televíziu Markíza psychiatrička Danica Caisová, podľa ktorej takíto ľudia nezvyknú páchať surové činy, a ak áno, tak veľmi zriedkavo, no potom sú už drastické a ľudsky nezrozumiteľné.



V minulosti sa štát pri skutkoch, aký sa stal v Dubnici nad Váhom, vyhováral, že psychicky nebezpečných páchateľov nemá kde umiestňovať, lebo na Slovensku chýba detenčný ústav. Takýto však pred pár mesiacmi spustili do prevádzky v Hronovciach. Nedalo sa teda uvažovať, že by Jána M. umiestnili do uvedeného zariadenia? Ak nie, prečo? Lebo podľa odborníkov pacient nebol pri nastavení správnej medikamentóznej liečby nebezpečný pre spoločnosť? Pre Andreu však nebezpečný bol.





Prezidentka Zuzana Čaputová osobne hovorila o prípade s policajným prezidentom. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Zmena posudku

Smutnou skutočnosťou je, že prokurátor ešte vlani v septembri požiadal príslušný súd o schválenie návrhu na uloženie ochranného liečenia Jánovi M. ústavnou formou. Ak by sa s týmto súd stotožnil orgány by nad ním zrejme nestratili úplnú kontrolu. S touto formou ochranného liečenia sa však nestotožnil obhajca Jána M. ,,Okresný súd Trenčín preto vytýčil na december 2022 verejné zasadnutie za účelom rozhodovania o danom návrhu prokurátora. Predmetné verejné zasadnutie bolo odročené z dôvodu, že Ján M. si nepreberal súdom doručované zásielky a na verejné zasadnutie sa nedostavil," napísal Plus 7 dní hovorca súdu Jakub Sládek s tým, že následne sa zisťoval pobyt Jána M.

Ďalšie verejné zasadnutie bolo podľa Sládka vytýčené na 7. júna 2023. Na tomto sa ale nezúčastnil znalec, čo odôvodnil kolíziou s inými verejnými zasadnutiami. ,,Zákonný sudca preto kontaktoval znalca, aby sa písomne vyjadril k modifikácii záverov posudku vo vzťahu k odporúčanej forme ochranného liečenia. Znalec to i učinil. Zákonný sudca následne vytýčil ďalšie verejné zasadnutie už na 9.júna 2023, na ktorom aj rozhodol o návrhu prokurátora na uloženie ochranného liečenia ústavnou formou," priblížil hovorca súdu.



Detenčný ústav. Nachádza sa v Hronovciach a funguje už niekoľko mesiacov. Prečo doň neumiestnili aj Jána M., kompetentní zatiaľ nepovedali. Zdroj: TASR

Dodal, že Jánovi M. bolo nakoniec uložené ochranné liečenie ambulantnou formou. Súd tak rozhodol na základe skutočnosti, že znalec písomne modifikoval svoj pôvodný návrh. Z upraveného posudku vyplynulo, že Jána M. už nebolo potrebné držať zavretého v ústave. Strávil v ňom totiž niekoľko mesiacov, od konca augusta 2022 do začiatku februára 2023, a to podľa odborníka z oblasti psychiatrie úplne postačovalo. Preto mu odporučil už len ambulantnú formu liečenia. ,,S týmto záverom sa stotožnil aj Okresný súd Trenčín. V daný deň, čiže 9. júna 2023 rozhodnutie nadobudlo aj právoplatnosť," skonštatoval Jakub Sládek.





Čo nasledovalo už viem celé Slovensko. Dvadsať dní od daného rozhodnutia prišla Andrea brutálnym spôsobom o život. Mačetou ju zavraždil muž, ktorý ju prenasledoval dva roky. Podľa odborníka ale nepredstavoval pre ňu nebezpečenstvo. Do kauzy už zasiahla aj generálna prokuratúra, ktorá začala preverovať, či nedošlo k pochybeniu v postupe, ktorý predchádzal tragickej udalosti.



Ján M. medzitým skončil vo vyšetrovacej väzbe. Príbuzní obete však netaja obavy. „Ak nenajmeme dobrého advokáta, hrozí, že páchateľ bude opäť prepustený na slobodu, lebo, chudáčik, v danej chvíli nebol pri zmysloch. Mimochodom, keby ste toho pomätenca videli, nikdy by ste to o ňom nepovedali. Taký neškodný a nenápadný milý mladík. Herec bol výborný. Sofistikovaný.“ O tom je presvedčená sestra zavraždenej ženy.

Ďalšia tragédia

