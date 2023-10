Spolupracujúci obvinený Boris Beňa vraj pracuje pre druhého spolupracujúceho obvineného Ľudovíta Makóa. Advokát hovorí o dezinformáciách.

Zdá sa, že elitní vyšetrovatelia NAKA združení okolo Jána Čurillu sú pre ochranu spolupracujúcich obvinených ochotní zájsť celkom ďaleko. V prípade akýchkoľvek podozrení o možnej koordinácii vzájomných krokov dvoch najznámejších kajúcnikov Ľudovíta Makóa a Borisa Beňu akoby boli úplne hluchí aj slepí. Žiadnym spôsobom ich zrejme nevyrušila ani informácia, že bývalý námestník SIS Beňa vraj pracuje pre českú pobočku firmy, ku ktorej má vraj exšéf daňových kriminalistov Makó veľmi blízko.



Špecializovaný trestný súd pritom uložil v máji 2021 Beňovi v rámci odobrenia dohody o vine a treste päťročnú podmienku aj v podobe zákazu akéhokoľvek, teda aj elektronického kontaktovania s Makóom. Dôvodom bola skutočnosť, že v minulosti údajne participovali na páchaní závažnej trestnej činnosti, pričom neskôr sa rozhodli vypovedať a priznať svoj podiel na skutkoch. Teda minimálne čo sa týka Beňu. Čo sa deje v prípade Makóa, sa čoraz ťažšie dedukuje. Orgány činné v trestnom konaní majú totiž proti nemu kopu dôkazov, exšéfa daňových kriminalistov však zatiaľ právoplatne neodsúdili ani za jeden skutok. Vlastne doteraz sa ešte nepostavil pred súd a známe nie je ani to, či aktuálne vôbec čelí nejakému obvineniu.

Tiger sa sťažuje

Nasrdený je preto ďalší spolupracujúci obvinený Peter Petrov, prezývaný Tiger, ktorý o Makó-ovej údajnej trestnej činnosti z obdobia, keď zastával vysokú funkciu vo Finančnej správe SR, narozprával orgánom celé litánie. A keby len to! On im vraj poskytol aj kopu všelijakého dôkazného materiálu a nič. Zatiaľ čo on, teda Petrov, je obviňovaný krížom-krážom, Makó chodí vysmiaty po svete a ďalej zarába milióny.



„Makó účelovo a tendenčne vypovedá vo svoj prospech vo veľa konaniach. Však to vidím pri tých mojich! Sedem ľudí je tam vypočutých, všetci potvrdili, že som mu platil peniaze, v komunikácii to je, dokumenty som k tomu vydal a dodnes nie je vznesené obvinenie...“ hovoril Petrov niekedy v polovičke júna tohto roka Milanovi Sabotovi, jednému z vyšetrovateľov NAKA, keď ho predvolal na výsluch. Debata je zachytená na nahrávke, ktorej autenticitu Petrov potvrdil. Ako však vznikla, vraj netuší.



Okrem iného na zázname počuť, prečo bol Tiger zavolaný na výsluch. Vraj ho potrebujú vypočuť, lebo Beňu a Makóa niekto sleduje a cítia sa ohrození. Preto sa obrátili na orgány. No a tie už vo veci tuho konajú. „Tam sa začínalo v podstate k tej kriminalizácii spolupracujúcich obvinených, ja som tam začínal a kolega to bude po mne robiť,“ vysvetľoval Petrovovi ďalší elitný príslušník NAKA Pavol Ďurka, ktorý ho zároveň inštruoval, čo sa od neho počas výpovede očakáva.



Muž s prezývkou Tiger sa však snažil mierne oponovať. „Makó má hlavne za ušami a on by sa mal vyjadriť, koho sleduje, keď sa vozia jeho autá za mnou. On sa bojí o svoju osobu, lebo vie veľmi dobre, čo spravil,“ vraví Petrov vyšetrovateľom. Z reakcií sa dá dedukovať, že práve toto počuť nechceli. „Dobre, musíme vás vypočuť k Beňovi,“ vysvetľujú vzápätí Petrovovi, ktorý len tak na okraj poznamená, že v pohode, ale že Beňa robí u Makóa v českej pobočke jeho spoločnosti. „A oni by sa nemali stretávať, čiže to je také…“ nadhodil pred vyšetrovateľmi, ktorí túto informáciu nechali bez akéhokoľvek povšimnutia.

Bez logistických možností

Konanie policajtov zaráža najmä v súvislosti s už spomínaným rozhodnutím Špecializovaného trestného súdu, ktorý zakázal Beňovi akýkoľvek kontakt s Makóom. A do tohto zákazu sa zrejme zahŕňa aj prípadná kamarátska výpomoc v podobe poskytnutia zamestnania cez spriaznenú firmu.

V prípade, že by bývalý námestník SIS nariadenie súdu porušil, malo by to pre neho vážne dôsledky. Putoval by natvrdo za mreže. Obsah nahrávky naznačujúci vážne podozrenia, že Makó a Beňa môžu byť v kontakte, ba dokonca, že jeden kajúcnik môže platiť druhého, vyvolal logickú otázku. Ako sú nariadenia súdu kontrolované? Vie súd nejakým spôsobom odsledovať, či odsúdený dodržiava napríklad podmienku o nestretávaní a nekontaktovaní sa s konkrétnou osobou? Nuž, vyzerá to tak, že možno ani nie.



„Súd schvaľujúci dohodu o vine a treste nemá žiadne logistické možnosti kontrolovať takýto typ uložených povinností,“ uviedla pre PLUS 7 DNÍ hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu Katarína Kudjáková. Podľa jej vyjadrenia kontrolou dodržiavania uložených povinností a obmedzení v rámci skúšobnej lehoty je poverený probačný a mediačný úradník súdu, v ktorého obvode má pobyt odsúdený.

Nepreverený zamestnávateľ

Boris Beňa má trvalý pobyt v obvode Okresného súdu Zvolen, kde nám priblížili, že probačný dohľad sa u neho vykonáva od 1. júla 2021 a menovaný vraj dodržiava všetky podmienky. Pokiaľ však ide o kontrolu zákazu stretávania alebo kontaktovania sa s osobami, ktoré majú na páchateľa negatívny vplyv, súd priznáva, že „probačný a mediačný úradník nemá možnosti takejto kontroly, pričom takáto kontrola by bola možná iba v prípade použitia elektronického monitoringu u menovaných osôb. V praxi je takáto kontrola nevykonateľná.“ Tak to vysvetľuje hovorkyňa zvolenského súdu Nina Uhrovičová. V prípade Borisa Beňu vraj možno na zákla­de jeho vyjadrenia konštatovať, že uloženú povinnosť o zákaze stretávania s konkrétnymi osobami dodržiava.



Uhrovičová potvrdila, že exnámestník SIS je zamestnaný. V tejto súvislosti poznamenala, že povinnosťou probačného a mediačného úradníka nie je preverovať zamestnávateľa, u ktorého odsúdený pracuje. „Na otázku, kto je konateľom spoločnosti, v ktorej aktuálne pracuje odsúdený, probačnému úradníkovi uviedol, že nejde o osobu, voči ktorej má uložené obmedzenie,“ hovorí Uhrovičová.



Problém však je, že firmu, v ktorej podľa vyjadrení Petra Petrova Beňa údajne pracuje, Ľudovít Makó nikdy oficiálne nevlastnil. Figurovali v nej jemu spriaznené osoby. Súd odmietol PLUS 7 DNÍ sprístupniť názov spoločnosti s tým, že ide o osobné údaje. Vo veci mien ľudí, ktorí sú spriaznení s Ľudovítom Makóom a oficiálne zastrešujú jeho podnikateľské aktivity, uviedol, že ide o informácie, ktoré by musel hľadať v príslušných verejných registroch, čo mu však neukladá žiadny právny predpis.



„Ide o údaje, ktoré nie je súd povinný zisťovať, pretože odsúdenému bolo uložené obmedzenie zákazu stretávania a kontaktovania sa s určitými osobami. Nejde o zisťovanie, pre koho odsúdený pracuje a kto je v tej spoločnosti konateľom. Probačný a mediačný úradník nemá v zmysle rozsudku Špecializovaného trestného súdu povinnosť skúmať pozadie firmy či jej spriaznené osoby. Stačí mu, že odsúdený uvedie, že je zamestnaný. Dokonca z rozsudku nevyplýva, že by odsúdenému bola uložená povinnosť zamestnať sa. Keby bola, probačný úradník by vyžadoval aj pracovnú zmluvu či dohodu o pracovnej činnosti, alebo iné relevantné skutočnosti,“ priblížila Nina Uhrovičová.

Dezinformácia

Beňov advokát Peter Kubina pre PLUS 7 DNÍ uviedol, že informáciu o údajnom pracovnom pomere klienta vo firme spájanej s Ľudovítom Makóom si overoval. „Stalo sa tak ihneď, ako sa objavila vo verejnom priestore nahrávka, na ktorej jedna zo zúčastnených osôb túto informáciu spomína. Na základe tohto overovania môžem potvrdiť, že ide o dezinformáciu. Môj klient Boris Beňa rozhodne nie je hlúpy, aby akýmkoľvek spôsobom riskoval porušenie podmienky,“ presviedča Kubina. Pripúšťa, že pracuje u zamestnávateľa v Českej republike, ten vraj nemá nič spoločné s Ľudovítom Makóom ani priamo, ani nepriamo.



Peter Kubina sľúbil, že po porade s klientom by mohol poskytnúť názov firmy, aby sme mohli overiť pozadie, a teda či skutočne nie je prepojenie na Ľudovíta Makóa, napokon sa tak nestalo. A to ani pod prísľubom, že meno firmy nezverejníme ani ho neposunieme tretím osobám.