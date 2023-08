Bývalého televízneho magnáta a ministra Ruska navštívila vo väzení exmanželka Viera.

Mohla by mať na neho ťažké srdce až do konca života, namiesto toho ho prišla navštíviť do basy. Viera Rusková po rokoch zrejme prehodnotila vzťah k exmanželovi.

Okrúhle výročie

O návšteve sa zverila svojim známym. Ruskovi bývalí kolegovia si totiž koncom augusta pripomínali aspoň medzi sebou jeho 60. narodeniny a práve vtedy ho údajne išla pozrieť do výkonu trestu aj exmanželka Viera. Nechal ich vraj pozdravovať. Spozorneli sme.



Odkedy ho navštevuje? Išlo o jednorazovú záležitosť alebo sa začali opäť stretávať?

Eskapády

Bývalý zakladateľ televízie Markíza je odsúdený na devätnásť rokov väzenia za falšovanie miliónových zmeniek TV Markíza, je obžalovaný aj z objednávky vraždy bývalej spoločníčky Silvie Klaus Volzovej a čelí aj subvenčnému podvodu pri bratislavskom azylovom centre Maják nádeje.



S exmanželkou Vierou boli kedysi nerozlučný pár, v deväťdesiatych rokoch spolu založili televíziu Markíza a stali sa z nich multimilionári. Ich vplyv na verejné dianie bol cez televíziu obrovský. Kým on si majetok a vplyv okázalo užíval, ona aj podľa spolupracovníkov stála nohami pevne na zemi, nerozhadzovala peniaze a pracovala. Dva roky pôsobila ako poslankyňa Národnej rady za Stranu občianskeho porozumenia, ale potom sa vrátila do médií, kde koordinovala spravodajstvo. V roku 2005 Rusko Markízu predal americkej spoločnosti CME. Zdalo sa, že peňazí majú dosť aj na ďalšie dva životy. No v roku 2011 prišlo prekvapenie. Ruskovci ohlásili rozvod a ona ostala v hlavnom meste s ich dvoma malými deťmi bez strechy nad hlavou a bez peňazí. Z milionárskej štvrte, kde mali obrovskú megavilu, sa ocitla v podstate na ulici, exekútor zablokoval Ruskove účty a zablokovaný bol aj ich niekdajší majetok v miliónových hodnotách. Viera Rusková neskôr našla útočisko v rodičovskom dome na strednom Slovensku a už niekoľko rokov pracuje vo verejnej správe ako riaditeľka kancelárie primátora Turčianskych Teplíc. „Som spokojná. Niekedy vám život nedá na výber a ste v situácii, že ste radi, že máte zamestnanie,“ uviedla pred časom pre týždenník Šarm.



Rusko si krátko po rozvode našiel priateľku Henriett, finančne zabezpečenú majiteľku modelingovej agentúry, ktorú si v roku 2019 v tichosti zobral za manželku. V tom čase nosil na nohe monitorovací náramok. Neskôr mu ho však dole nedali a nenasledovala sloboda, ako očakával, ale odsúdili ho aj s Marianom Koč­nerom za zmenkový podvod. Jeho advokáti chystajú dovolanie. Manželka Henriett, ktorú familiárne volal Heňuška, zrejme neuniesla dlhodobú odlúčenosť od manžela, ktorý bol vo väzení, a po troch rokoch zväzku podala návrh na rozvod. Rusko, o ktorého pozornosť sa v časoch najväčšej slávy trhali najkrajšie slečny a panie, no manželka Viera stála vždy pri ňom, tak ostal sám. A možno ani nie…

Cvičenie aj rybičky

Viera Rusková sa nechce k návšteve vo väzení vyjadriť. Zhovorčivejší nebol ani Ruskov advokát Marek Para. Aj tak sme sa však dozvedeli, že Rusko sa vo väzení zrejme už časom adaptoval a cíti sa lepšie, než keď sme ho strhaného vídali pred pár mesiacmi na procesoch. Je vraj veľmi aktívny a „rozbehol sa pracovne“, lebo učí angličtinu a má až štyri skupiny väzenských študentov. Okrem toho vedie akvaristický krúžok a začína sa mu debatný. Neposilňuje však len mozog, stará sa aj o svoju fyzickú kondíciu, vraj dosť veľa cvičí a v podstate pobyt za mrežami už zvláda vcelku fajn vzhľadom na možnosti, ktoré tam sú.