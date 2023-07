Ľudstvo má tendenciu podceňovať nebezpečné hrozby.

Určite už dobre poznáte tie varovné správy klimatológov, veď ich počúvame celé desaťročia. Začínajú sa spravidla nudnými číslami – „do roku 2030 vzrastie priemerná globálna teplota o 1,5 stupňa“. Alebo niečo v tom zmysle. Až potom spomínajú konkrétnejšie výstrahy, ako sa posunú klimatické pásma na planéte, že z Európy sa postupne stanú trópy, že nás budú sužovať početné lesné požiare, obdobia horúčav a sucha, na ktorých konci spravidla prídu mimoriadne ničivé búrky, ako nám hrozí celý rad ďalších katastrofických scenárov.



Dlho sme tieto slová o klimatických zmenách brali s rezervou. Niežeby sme im neverili, ale pripadali nám ako príliš vzdialené hrozby na to, aby sme sa ich museli obávať. Niečo ako náraz obrovského asteroidu do Zeme alebo výbuch supervulkánu – viete, že k niečomu podobnému zákonite musí dôjsť, ale vnútorne neveríte, že sa to stane práve vám. Pocit bezpečia v prípade globálneho otepľovania umocňovala aj celková atmosféra – rôzne pochybovačné hlasy, názory vplyvnej priemyselnej loby, neochota politikov konať. To všetko človeka dokázalo uchlácholiť.



A zrazu, z ničoho nič, sme sa v týchto dňoch prebudili do dlho predpovedanej reality. Lesy horia na viacerých kontinentoch, Európa zažíva najteplejší týždeň v dejinách, teploty v niektorých oblastiach Stredomoria dosahujú päťdesiatky, ľudia kolabujú, zatvárajú sa letiská aj historické pamiatky. A okrem toho sa z času na čas preženú búrky, pri ktorých vietor odnáša stromy a strechy, dážď zaplavuje cesty a krúpy väčšie ako slepačie vajcia ničia autá, okná či rolety. Aký ďalší dôkaz potrebujeme, že je zle a bude ešte horšie? Ale nemyslím si, že sa v našom povedomí niečo zmení a zrazu sa objaví politická vôľa zmysluplne zabojovať proti klimatickým hrozbám.



Možno by nebolo od veci, keby vedci urobili aj ďalší výskum súvisiaci s uhlíkovými emisiami – či nám s nárastom priemernej globálnej teploty nemäkne mozog. Ak áno, bolo by dobré zistiť to čo najskôr. Lebo nedávno som si prečítal predpoveď, ktorá trochu pripomínala tie klimatologické, vyšla však z úst odchádzajúceho britského ministra obrany Bena Wallacea. „Do roku 2030 bude svet oveľa nebezpečnejším miestom. Myslím si, že sa ocitneme v konflikte,“ uviedol v rozhovore pre Sunday Times a za hlavných kandidátov na účastníkov vo vojne so západným svetom označil Rusko a Čínu.

Jasné, politik nie je vedec a jeho predpovede sú menej exaktné. Ale aj tak ma jeho slová poriadne znepokojili. Lebo je zjavné, že ako ľudia máme tendenciu závažné hrozby zľahčovať či dokonca úplne ignorovať.