O čom je ten neľútostný boj? Naozaj svedčí len o odlišných politických názoroch? Alebo len o strate vzájomnej ľudskej úcty?

Je predvolebný september 2023 a pomaly sa nedá povedať ani slovo, aby sa nemiešalo do ideológie. Je to tak odjakživa?



Keď sa pozrieme na desatoro Božích prikázaní, zistíme, že aj tam majú ideologické prikázania prednosť – také sú hneď prvé tri.



Tie zvyšné však súvisia predovšetkým s ľudskými vzťahmi. Štvrté nás vyzýva, aby sme si ctili svojich rodičov, a to piate, nezabiješ, nás vyzýva, aby sme mali v úcte každý ľudský život.



Pekná židovská anekdota je o šiestom.



Mojžiš sa vracia zo stretnutia s Pánom Bohom a oznamuje svojmu ľudu: „Mám pre vás dve správy, jednu zlú a jednu dobrú.“

„Ktorá je tá dobrá?“ chce vedieť ľud.

„Pán Boh nám chcel dať sto prikázaní, podarilo sa mi to skresať na desať.“

Ľud jasá, ale potom sa predsa len opýta: „A ktorá je tá zlá?“

„Nezosmilníš ostalo,“ odpovie Mojžiš.



Ako je to s prikázaniami dnes? Vieme, že vpred sa ustavične derú tie ideologické. A navyše sa nám zdá, že práve ich nesprávne uplatňovanie je príčinou rôznych incidentov. Ale je to naozaj tak? Nie je príčinou incidentov hlavne porušovanie prikázaní, ktoré sa dotýkajú ľudských vzťahov? Tých, ktoré sa dožadujú nielen úcty k vrchnosti, ale aj našej vzájomnej úcty? Tých, ktoré nás upozorňujú, že všetci patríme do spoločnej ľudskej rodiny? Pripomeňme si, ako to chodí na Slovensku! Nám Slovákom stačí na to, aby sme zistili, že sme rodina, desaťminútový rozhovor. A iba päť minút nám stačí na to, aby sme zistili, že sa poznáme a že si môžeme tykať a oslovovať sa krstným menom. Veď aj pri tom nedávnom incidente zaznela taká typicky slovenská priateľská veta: „Prestaň, Igor!“ Žiaľ, ostala bez bežného slovenského ohlasu.



Mám priateľa, ktorý každý rok letuje pri Jadranskom mori. Rozprával mi, ako sa mu už neraz stalo, že vošiel do prímorskej krčmičky a zazrel tam sedieť pri jednom stole v družnom rozhovore slovenských politikov, ktorí doma na Slovensku vedú neľútostný ideologický boj.



O čom je ten neľútostný boj? Naozaj svedčí len o odlišných politických názoroch? Alebo len o strate vzájomnej ľudskej úcty? Keď pán Matovič pred pár rokmi útočil na pani Baťovú, to, čo predvádzal, bola neúcta k ženám. Ten úder, ktorý mu pred pár dňami uštedril mladý človek (a vraj dokonca s právnickým vzdelaním), bol zase ukážkou neúcty k staršiemu človeku. A akým druhom neúcty je to, keď niektorí ideológovia nielenže vôbec neodsudzujú vraždenie ukrajinských detí, ale ešte nás presviedčajú, že to, čo Kremeľ robí na Ukrajine, je boj proti ukrajinským fašistom?



To je určite neúcta k zdravému rozumu.



No musím si už uctiť rozsah tohto príspevku a skončiť. Nevadí. To, čo som chcel napísať o neúcte, som napísal.

Text: Ľubomír Feldek, básnik a spisovateľ