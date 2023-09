Hoci si to neradi priznávame, my ľudia sme nedokonalé bytosti.

Spomínate si, čo ste robili vlani 15. decembra? Prípravy na Vianoce, nákupy darčekov, možno nejaký mikulášsky firemný večierok? Bolo to poriadne dávno, kto by si to v tejto uponáhľanej dobe pamätal. Ale je tu jeden záchytný bod, ktorý by vám mohol osviežiť pamäť. Bol to deň, keď parlament odhlasoval nedôveru vláde Eduarda Hegera. A neoficiálne sa začala najdlhšia predvolebná kampaň v tridsaťročných dejinách slovenskej samostatnosti.



Áno, už viac ako deväť mesiacov každý krok našich politikov smeruje k jedinému cieľu – získať nejaký ten hlas navyše, zlepšiť preferencie, zvýšiť percento. Súčasťou kampane sa stali ťahanice o dátum predčasných volieb, ďalej to pokračovalo hádkami, kto dovládne, predkladaním zákonov, ktoré nemali šancu na úspech, blokovaním Národnej rady. Vznikali a zanikali spojenectvá, menili sa taktiky, stupňovali sa konflikty. A keď v júni kampaň konečne odštartovala aj oficiálne, k tomu všetkému pribudli bežné útoky a osočovanie, také dôverne známe z predchádzajúcich hlasovaní. Atmosféra tlmenej agresie dokonca vyústila do násilných incidentov, a čo je možno ešte smutnejšie, k obhajovaniu násilia zo strany hlavných aktérov.



Môžeme si pogratulovať, že sme tých deväť mesiacov prežili, dúfajme, že bez väčšej ujmy na duševnom zdraví. Hoci si to neradi priznávame, my ľudia sme nedokonalé bytosti. Evolúcia je zákerná vec. Niektoré vzorce uvažovania máme v sebe zakorenené od čias, keď sme žili v jaskyniach a živili sa lovom, no a teraz s takouto výbavou musíme zvládať internet a sociálne siete. Nie je to jednoduché ani v bežných pokojných časoch, nieto v období zúriacej predvolebnej kampane.



V našej povahe je napríklad nepripúšťať si, že nemáme pravdu. Cielene vyhľadávame informácie, ktoré podporujú našu víziu sveta a hodnoty, stotožňujeme sa s ich nositeľmi, zatiaľ čo fragmenty, ktoré nezapadajú do našej vnútornej mozaiky, máme tendenciu ignorovať. Vytvárame si bubliny, ktoré nás chránia, držia pohromade našu krehkú integritu. A zrazu trištvrte roka sa rôzni ľudia snažia túto bublinu prepichnúť – niekto argumentmi, iný zvýšeným hlasom, tretí dokonca urážkami.



Otázka dňa preto znie: Pri­nesú voľby konečne trochu úľavy? Myslím si, že ako komu. Sme už raz takí, výsledky nás len utvrdia v našej pravde.