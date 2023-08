V slovenskom a českom šoubiznise sa udiala nevídaná vec. Počas jedného víkendu sme mali až päť prominentných svadieb.

Vzťah, ktorý preverili dve reality šou

Toľko lásky a zamilovaných vyznaní sme tu už dlho nemali. Manželské sľuby si vymenili prví víťazi Love Island – Martin Kulhánek a Laura Chrebetová. Stali sa tak vôbec prvou dvojicou z tejto reality šou, ktorá si nielen udržala vzťah aj po súťaži, ale navyše sa dostali aj pre oltár. Známy pár sa zasnúbil na jeseň minulého roka. Potom Martin odišiel súťažiť do Survivor, kde zotrval takmer do konca súťaže. Po celý čas pobytu na opustenom ostrove mu robilo najväčší problém práve odlúčenie od Laury. Kvôli tomu prežil niekoľko kríz a po návrate domov sa hneď pustili do plánovania svadby.

„18. 8. 2023 je jeden z ďalších dátumov, ktoré si budeme pamätať do konca života. Už ste nás v tejto situácii videli viackrát, ale teraz žarty bokom. SME MANŽELIA,“ napísali na sociálnych sieťach. Sobáš mali v Bojniciach, kde si dopriali luxusnú hostinu v romanticky pôsobiacej stodole. Tak ako po ich zásnubách, i teraz sa špekuluje o tom, že by vraj Laura mala byť tehotná a čoskoro by sa mali stať rodičmi.

Nevestou bola dvojnásobná miss, oženil sa i známy standup komik

Počas víkendu si vzal za manželku svoju dlhoročnú priateľku Alexandru moderátor a standup komik Jakub Zitron Ťapák. Partneri sú už rodičmi dcéry, ktorú sa im podarilo počať pomocou asistovaného oplodnenenia. Na svadbe nechýbali viacerí Jakubovi kolegovia a medzi pozvanými hosťami bol aj raper Vec, ktorý mladomanželom zaspieval.

Do roka a do dňa mala svadbu bývalá slovenská miss Laura Longauerová. Známa sa stala vďaka tomu, že v roku 2015 najprv vyhrala titul Miss Slovensko a o štyri roky neskôr získala prvenstvo aj v súťaži Miss Universe. Dlhší čas randila s futbalistom Dávidom Hanckom, ale nakoniec si za manžela vzala Martina Lupťáka. Oblečené mala princeznovské svadobné šaty s dlhou vlečkou, ktorými zapôsobila na všetkých hostí.

Svadbovali aj v Čechách

Dve svadby mali v českom šoubiznise. Moderátor programu Snídaní s Novou Ondřej Havel si vzal za manželku Báru Dvorskú, ktorá sa taktiež živí ako moderátorka. Ich zásnuby boli vo veľkolepom štýle v Austrálii, kde boli na spoločnej dovolenke. Nevesta si vybrala romanticky pôsobiace svadobné šaty. Napriek nežnému výzoru si obaja svoj deň užili vo veľkom štýle. Bára sa dokonca nechala nahovoriť na bláznivú fotografiu, na ktorej ju kamaráti takto oblečenú vyhadzovali do vzduchu.

Piatou šťastnou nevestou bola Adéla Jelínková, ktorá je dcérou herečky Evy Čížkovskej. Jej mama sa preslávila najmä účinkovaním v Discopríbehu, kde si zahrala striptérku. Adéla sa vydala na moderátorskú kariéru. Stala sa mamou syna Tadeáša, ktorého má s Danielom Konewkim, ktorého si v sobotu vzala za manžela. Na svadbe mala luxusné šaty od návrhárky Terezy Sabáčkovej. Zatiaľ čo pred oltár prišla v dlhšej elegantnej róbe, na hostinu si obliekla extravagantnejšie mini, ktoré doplnila výraznou korunkou.