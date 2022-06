Už to neutajila! Abrhámova nevesta odhalila radostnú novinu: Ďalšie dieťa? Aha to bruško! FOTO

Úsmev cez slzy! Na pohrebe Josefa Abrháma (†82) smútok vystriedala radosť. Ten dôvod sa už nedal utajiť.

Jediný syn slávneho páru Libuše Šafránkovej (†68) a Josefa Abrháma (†82) odprevadil na večnosť po necelom roku za svojou mamou aj svojho otca. Ako jedináčik zostal celkom sám. Josef Abrhám mladší (45) možno práve preto, že vyrastal sám, zatúžil po väčšej rodine. A tú napokon má, hoci to takto zrejme neplánoval.

Malý Pepa, ako mu väčšina rodinných známych s obľubou hovorí aj teraz, keď je už dávno dospelý, má totiž s prvou manželkou Denisou dvoch synov, Josefa (15) a Antonína (12). Tí zdedili umelecké gény tak po svojich rodičoch, a ešte viac po slávnych prarodičoch, a dnes sa obaja venujú filmovaniu. Točia spolu animované aj hrané filmy.

Z druhého manželstva má Josef Abrhám mladší ďalšie dve deti. Svojich rodičov potešil jedinou vnučkou Laurou a ďalším synom Benjaminom. Všetky štyri deti sa prišli do kostola sv. Anežky českej rozlúčiť so svojím milovaným dedkom. A keď prítomní videli, ako sa malá Laura túli k svojmu staršiemu nevlastnému bratovi Antonínovi, dojalo ich to, aj zahrialo pri srdci. Veď čo je viac, ako dobré vzťahy a láska v rodine a medzi súrodencami, navyše aj nevlastnými.

Josef Abrhám mladší s druhou manželkou , Slovenkou Ľudmilou však prítomným odhalili tajomstvo, ktoré napriek slzám a smútku na pohrebe vyčarovalo na tvárach prítomných aj radostné úsmevy. Nevesta Ľudmila je totiž v pokročilom štádiu tehotenstva, a tak do rodiny čo nevidieť pribudne buď ďalší malý Abrhám alebo malá Ahrhámová. Nuž, je to tak múdro zariadené, jedni odchádzajú, ale našťastie, ďalší prichádzajú a rod nevymrie...