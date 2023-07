Po mesiacoch čakania už majú Adela a Viktor Vinczeovci doma dieťa, ktoré si chcú adoptovať. Na začiatku celého procesu však moderátorku potrápila neistota.

Adela a Viktor od začiatku úprimne hovorili o tom, prečo sa im nedarilo so založením rodiny. Markizácky moderátor otvorene povedal, že má problém s pomalými spermia a kvôli tomu sa šanca na počatie vlastného dieťaťa výrazne znížila. Známy pár preto rozmýšľal, aké kroky podnikne ďalej. Nakoniec sa rozhodli pre možnosť adopcie, ale ani v tomto prípade si neboli svojou voľbou až natoľko istí.

„Celý proces aj so psychologickou prípravou trval do troch rokoch, ale korona ho trochu predĺžila. My sme to nemali tak, že by sme boli presvedčení, že do toho ideme. Povedali sme si, že nechceme ísť na umelé oplodnenie a že keď raz budeme chcieť dieťa, nech máme tú možnosť. Pretože keď sa zrazu rozhodnete pre adopciu, máte pred sebou ešte tri roky,“ Adela vysvetlila v podcaste SNAMI a pokračovala ďalej: „Tak sme si povedali, že ideme do toho procesu a keď nám náhodou zavolajú, môžeme povedať, že ho nechceme. Čiže dali sme si tú možnosť. Ja som si napríklad vôbec nebola istá, či do toho pôjdeme.“

Na začiatku adopčného procesu si záujemcovia môžu určiť viacero kritérií na výber dieťaťa. Zvoliť si ho môžu podľa veku, pohlavia, alebo národnosti. Adela s Viktorom nakoniec obmedzili len jednu z možností. Chceli si osvojiť radšej bábätko do dvoch rokov a ostatné už pre nich nebolo podstatné. I vďaka tomu sa mohli v poradovníku posunúť na vyššie miesto pred rodičov, ktorí mali viac kritérií. Dvojici moderátorov prezradila, že nakoniec nedostali novorodeniatko. Ich dieťa malo už pár mesiacov a bolo vo veku, že začínalo vnímať svet okolo seba.

„Dieťa už máme doma u nás, ale ešte nie je naše. Je to zatiaľ taký akoby návštevný pobyt. Súdne rozhodnutia majú nejaké svoje kroky a trvajú dlhšie. Inak sa tom nedalo urobiť. Keby sme si dieťa vzali, až keď je to oficiálne, tak ubehne pomaly rok, čo je veľmi dôležité obdobie, kedy sa treba nadviazať,“ Adela popísala, čo ich ešte čaká pred definitívnym ukončením adopčného procesu. Pripustila, že by im dieťa mohli ešte eventuálne vziať, ale nemyslí si, že by to bolo reálne.