Agáta chce stihnúť svadbu do pôrodu, Soukup už povedal termín: Tak to je gól, to im teda vyšlo!

Agátu Hanychovú tehotenstvo mení zo dňa na deň, pozrite, ako teraz vyzerá! FOTO

Odkedy sa prevalilo, že Agáta Hanychová čaká s jej aktuálnym partnerom, boháčom Jaromírom Soukupom dieťa, len tak žiari. Jednak sa jej uľavilo, že už nič nemusí tajiť, a na druhej strane, keďže s materstvom už skúsenosti má, si tento svoj stav užíva, a aj to na je vidno. Mení sa zo dňa na deň.

Hoci sa mnohí čudovali, že so Soukupom čakajú dieťa po pár mesiacoch, či skôr týždňoch vzťahu, jej mama Veronika Žilková tvrdí, že potomok bol plánovaný. „Od prvej chvíle, ako sa stretli, to bola úloha číslo jedna. Dieťa chceli obaja. Jaromír má 53 a Agáta 37. To je ideálny vek na posledné dieťa. Celé leto sa o tom bavili. Takže išlo o plánované dieťa. Som rada, že ich príroda nenechala plánovať dlho. Sú páry, ktorým sa to nedarí roky,” teší sa budúca trojnásobná babička Veronika.

A teraz chce Agáta Hanychová pod čepiec. Termín svadby ešte známy nie je, zato Jaromír Soukup prezradil termín pôrodu, takže najneskôr dovtedy by ju mohli stihnúť, aby bola Agáta spokojná. A kedy by mala Agáta priviesť Soukupovho potomka na svet? Ako prezradil Jaromír, malo by to byť koncom apríla, a práve vtedy Agáta oslavuje svoje narodeniny. Tým sa teda ozaj zadarilo...

"Či to bude na narodeniny, deň pred narodeninami alebo dva dni po, to nevie nikto, snáď len ten hore. Nepochybne sa dieťa narodí plus mínus týždeň alebo dva okolo jej narodenín, čo teda budú dve oslavy dohromady," aspoň v tomto má budúci trojnásobný otecko Jaromír Soukup jasno, ako uvádza web sedmička.cz. Tak snáď všetko dobre dopadne, s pôrodom, aj s ich vzťahom.