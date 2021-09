Agáta Hanychová sa s tým nepára, zase má ďalšieho chlapa! Pôjdete do kolien z toho, kto to je!

Telenovela pokračuje! Agáta Hanychová si nedá pokoj, priznala nového chlapa! Odpadente z toho, čo mu píšu jej fanúšikovia!

Agáta Hanychová rozhodne nezaháľa. Po tom, čo jej ex Jakub Prachař priznal vzťah s mladou kolegyňou z českého seriálu Dvojka na zabití Sárou Sandevou, rozhodla sa aj ona vyjsť s farbou von. Nedávno absolvovala dovolenku do Chorvátka vo svojom "obytňáku" len s dcérou Miou, keďže Kryšpín bol v tom čase v letnom futbalovom kempe.

Počas cesty sa Agáta fanúšikom naživo prihovorila, aby jej odporučili pekné miesta či dobré reštaurácie. Tých však zaujímalo najmä to, kto jej obytný voz šoféruje, keďže ona to zjavne nebola. Hneď ju podozrievali, že je to Adam Raiter, s ktorým pred časom chodila a plánovala s ním rozbehnúť podnikanie s obytnými vozmi. Poniektorí fanúšikovi sa do Agáty dosť ostro pustili, či zase deťom predstavuje niekoho, s kým sa po pár týždňoch rozíde.

Faktom je, že vždy krátko po tom, ako Agáta zverejnila svoj nový vzťah, prišiel koniec. A takto sa jej za čas od rozchodu s Jakubom Prachařom rozpadlo už minimálne šesť nových vzťahov. O svojom spoločníkovi teda Agáta príliš hovoriť nechcela, ani ho nechcela fanúšikom ukazovať, lebo podľa jej slov jej to prináša smolu.

A teraz zrazu zmenila názor. Pre portál super.cz priznala, že jej novým mužom je majiteľ wakeboardovej firmy Jiří Heller. Poznajú sa niekoľko týždňov a podľa jej slov je to tentoraz niečo iné, než jej posledné vzťahy. Tiež sa vám zdá, že toto hovorila o každom novom chlapovi po Jakubovi?

Nuž uvidíme, ako dlho jej to vydrží tentoraz, lebo poo tom, ako Agáta priznala nového chlapa, mu už dokonca píšu Agátiní fanúšikovia. A ani nečudo. Pozrite si FOTO v GAlÉRII: