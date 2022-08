Dobre si vybrala! Agáta si pri Soukupovi žije ako princezná, veď pozrite tie nové zábery.

Agáta Hanychová (37) si pri Jaromírovi Soukupovi (53) už druhý mesiac žije ako princezná v rozprávke. A rozhodne sa nenudí. Ešte donedávna si vďaka nemu užívala slnko, more a pláž v španielskej Marbelle, kde český boháč vlastní svoje letné sídlo. Soukupovu pohostinnosť mohli vyskúšať aj Agátini príbuzní, jej dve deti, Kryšpín (10) a Mia(4), a taktiež jej mama Veronika Žilková (60) a sestra Kordula (16).

Teraz má Hanychová konečne Soukupa len pre seba. Mediálny magnát totiž vzal Agátu na výlet do New Yorku, čím brunetke urobil veľkú radosť. „Ak niečo milujem, tak je to #newyork a ak niekoho, tak je to Jaromír Soukup. Ďalší krásny výlet,“ napísala k fotke s úžasným výhľadom na mesto Hanychová. Agáta a Soukup sa totiž ubytovali v apartmáne, ktorý boháč v New Yorku vlastní. A keďže agáta nedokáže existovať bez sociálnych sietí, s fanúšikmi sa hneď podelila o čerstvé zábery z postele so Soukupom, ale taktiež ukázala aj úžasný výhľad z bytu a terasy.

Agátine fanúšičky sú zo Soukupa takmer rovnako nadšené ako samotná Agáta, dokonca ho už ani nenazvú inak, ako pán Dokonalý. "Konečne máš chlapa s ktorým sa niekam pozrieš a nemusíš zaňho platiť. Nech vám to vydrží," napísala jej Iveta. "Je šťastie mať pri sebe takého chlapa," súhlasila aj Dagmar.

Podľa fanúšičiek sa Agáta pri Sokupovi riadne zmenila. Je pravdou, že odkedy je Hanychová s Jaromírom, dosť schudla, ale najlepšie tú Agátinu zmenu vystihla fanúšička Radka, ktorá jej napísala toto: "Ten vzťah z Vás urobil dámu dámu." Ostatné fanúšičky s ňou až tak celkom nesúhlasili, ale fakt je, že Agáta je skutočne ako vymenená, veď pozrite FOTO v GALÉRII.