Agáta Hanychová touto fotkou povedala o vzťahu so Soukupom všetko!

Keď sa Agáta Hanychová dala dokopy s mediálnym magnátom Jaromírom Soukupom, bola z toho správa mesiaca a celé týždne potom o nich vychádzal jeden článok za druhým. Napokon, veď bolo aj o čom, podarený párik sa do vzťahu pustil naozaj s vervou. Týždne pobytu pri mori v Španielsku sa striedali s výletom do New Yorku, vzápätí odštartovali spoločnú reláciu Agáta Jaromíra Soukupa a zaklincovali to oznámením o Agátinom tehotenstve.

Potom sa však všetko akosi zmenilo. Tehotná Agáta skončila v nemocnici, jej fanúšičky sa obávali, že o bábätko príde. O to síce Agáta našťastie neprišla, zato jej relácia s Jaromírom sa skončila tak rýchlo, ako sa začala. Ani v spoločnej relácii s Agátou sa totiž Soukup nezaprel a navážal sa do celebrít, ako to má vo zvyku, až sa Agáta musela od jeho výrokov dištancovať.

Potom sa však z Agátinho instagramu akosi podozrivo vytratil aj Soukup, Agáta prestala zdieľať ich spoločné zamilované fotky, buď už neboli zamilované, alebo dokonca neboli žiadne? Mnohí Agátiní fanúšikovia začali prorokovať, že odzvonilo nielen spoločnej relácii, ale aj vzťahu so Soukupom. Napokon, u Agáty by to nebolo nič zvláštne, od rozvodu s Prachařom mala úctyhodný počet milencov. S každým to síce na začiatku tiež bola láska ako hrom, ale každý vzťah sa skončil po niekoľkých týždňoch.

Teraz však Agáta naveľa predsa len zverejnila spoločnú fotku so Soukupom a pre istotu k nej vypla možnosť pridávať komentáre. Asi vedela, prečo. Tá fotka totiž o ich vzťahu vypovedá naozaj veľa, veď pozrite FOTO v GALÉRII.

Nuž, je pravda, že Agáta sa pustila do vzťahu so Soukupom raketovou rýchlosťou, a Soukup tiež nechodí pre ranu ďaleko, tak to aj dopadlo. Bývalý Agátin milenec Adam Raiter to vystihol asi najlepšie. Podľa neho je budúca trojnásobná mamina veľmi impulzívna a to sa týka aj jej rýchleho otehotnenia s Jaromírom Soukupom. "Agáta je skratový človek, ktorý niekedy páli rýchlejšie, než premýšľa. A tak je to aj s dieťaťom a vzťahom s pánom Jaromírom Soukupom," myslí si Adam Raiter, ktorý prchkú povahu influencerky zažil na vlastnej koži.