Agáta ukázala nový byt, tu si budú spolu so Soukupom hrkútať: Aha tú obývačku a kuchyňu! FOTO

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup sa pochválili štýlovým hniezdočkom lásky. Pozrite, čo všetko tam majú.

Odkedy sa prevalil vzťah Agáty Hanychovej (37) a Jaromíra Soukupa (54), dvojica sa od seba nepohla a trávi spolu vari každú chvíľu. Agáta tak mala možnosť svojim fanúšikom, ale nielen im, poukazovať takmer celý Soukupov majetok, teda ten, ktorý sa týka jeho nehnuteľností. Agátini fanúšikovia tak mali možnosť nazrieť do jeho luxusného pražského bytu, letného sídla v španielskej Marbelle, ale aj pokochať sa výhľadom z jeho newyorského bytu na Manhattane.

Teraz sa však pochválila zábermi z ich nového spoločného hniezdočka lásky, kde budú spolu tráviť dosť času. Jasné, že fanúšikovia boli zvedaví, ako si to tam prominentný párik zariadil. Takže súčasťou hniezdočka lásky bude obývačka s marhuľovými stenami, šedým kovovým lustrom, dvoma bielymi gaučmi s vínovými vankúšikmi, vínovým kobercom na zemi, jednoduchým dreveným konferenčným stolíkom a okrasnou kovovou lampou s kruhovým tienidlom.

V kuchyni majú čiernu retro chladničku, biely ostrovček s dvomi barovými stoličkami a červený koberček. Steny pokrývajú priznané tehly a svetlá plávajúca podlaha imitujúca drevo. Agáta, ktorá miluje box, ukázala ešte aj boxovacie vrece, veľký červený vankúš na sedenie, kde bude relaxovať. Nechýba ani izbový kvet v prútenom koši, jednoduchý regál, čiernobiely koberec a biela jedálenská stolička. A v takomto priestore budú Agáta so Soukupom vysielať svoju reality šou, ktorej sa ich fanúšikovia už nevedia dočkať. „Všetko bude ready 5. septembra,“ sľubuje Agáta. A bude to riadna "makačka", realiy šou chcú vysielať štyrikrát do týždňa. Agáta je však spokojná, svojmu partnerovi venovala takéto vyznanie: "Nájsť spriaznenú dušu je strašne ťažké ... vzťah nie je len o zábave ale aj veľmi ťažkej práci ... # milujem ta @jaromir_soukup."