Agáta dobre uťala Prachařa. Ako by povedal klasik Rytmus, tentoraz to chlapec proste nevychytal...

Vyzeralo to, že Agáta Hanychová je osudová žena Jskuba Prachařa, ale ich vzťah nedopadol dobre. Odkedy sa rozišli, nevedia si prísť na meno. Aj keď je ich manželstvo už rozvedené, stále to medzi nimi vrie aj napriek tomu, že ich spája dcéra Mia. Agáta pritom s otcom svojho prvorodeného syna Kryšpína Mirkom Dopitom vychádza veľmi dobre, zato s Jakubom sa to stále akosi neutriaslo.

Známy moderátor, herec a muzikant pritom už má nový vzťah, pred časom sa prevalilo, že zbalil krásnu mladú herečku s balkánskymi koreňmi Saru Sandevu. Na svoju bývalku Agátu sa však nechytá. Tá od ich rozchodu strieda mužov rovnako často, ako sa striedajú ročné obdobia, čo Jakub aj dosť sarkasticky komentuje, najlepšie v priamych prenosoch z televíznych programov, v ktorých účinkuje.

Agáta teraz opäť prežíva veľmi šťastné obdobie, keďže je pomerne čerstvo zaľúbená do jej v poradí už siedmeho "nádejného" partnera. A že je viac než nádejný, o tom svedčia dve veci. Po prvé, je to mladý lekár, a teda z pohľadu Agátinej mamy Veroniky Žilkovej je pre jej dcéru onou vysnívanou dobrou partiou. A navyše je aj riadny fešák, podľa Agátinej kamarátky je to najkrajší chlap na svete, tak by to s ním "nemala pokašľať". Nuž uvidíme...

Zato u Agáty si to svojimi poznámkami na jej adresu celkom pokašľal otec jej dcéry Mie. Ten sa napríklad v súťaži Česko Slovensko má talent vyjadril, že by radšej žil s homosexuálnym transvestitom než s ňou, alebo zosmiešňuje ju aj jej partnerov. Agáta sa síce z jeho poznámok nerúca, ale Jakubovi zjavne nedopla jedna dôležitá vec a tú mu Agáta napísala. Nuž, po tomto bude asi Jakub chodiť kanálmi, veď čítajte v GAlÉRII, čo mu to napísala...