Agáte Hanychovej frajera Slováka závidia všetky baby: Veď on je celkom ako... Je to možné? FOTO

Agáte Hanychovej Česi nestačili, tak zbalila fešného Slováka, chirurga. A zdá sa, že konečne našla toho pravého, lebo...

Hovorí sa, že človek by si mal dobre rozmyslieť, čo si želá. Nie vždy to musí dopadnúť dobre. V prípade mamy Agáty Hanychovej to však zjavne dopadlo dobre. Agátina mama Veronika Žilková pred časom vyslovila zbožné želanie týkajúce sa partnera jej dcéry. Herečka má totiž jasnú predstavu, kto by bol pre jej dcéru ideálnym partnerom. Veronika Žilková pre Agátu chcela nejakého mladého lekára s oceľovou päsťou, ktorý by ju skrotil.

Želanie Veroniky Žilkovej sa napodiv splnilo. Neskrotná Agáta totiž naozaj zbalila mladého lekára, fešného chirurga Andreja. Podľa českého portálu extra.cz vyštudoval Univerzitu Komenského v Bratislave a následne aj Univerzitu Karlovu v Prahe, kde v roku 2015 dokončil odbor chirurgia. Prax počas školy zbieral na chirurgických klinikách v Národnom onkologickom inštitúte v Bratislave a v pražskom Motole.

Budúci "nádejný zať" Veroniky Žilkovej v súčasnosti už osem rokov pracuje na chirurgii v Ústrednej vojenskej nemocnici v pražských Střešoviciach. Zároveň osem mesiacov pôsobí ako lekár vo Fakultnej nemocnici Kráľovské Vinohrady. Nuž, partia pre Agátu je to viac než dobrá, len kto vie, či im to vydrží. Je o už siedmy Agátin parter od jej rozchodu s Jakubom Prachařom, ale kto vie, možno jej tá sedmička konečne prinesie šťastie...

Vyzerá to tak, že konečne padla kosa na kameň. Agáta svojho nového frajera ospevuje, kade chodí. „Je to po dlhej dobe muž, ktorého si môžem vážiť za to, čo robí. Je veľmi inteligentný. Doteraz som väčšinou svoje vzťahy veľmi vážne nebrala. Som veľmi slobodomyseľná a toto je prvýkrát muž, ktorého si nesmierne vážim a zároveň sa ho bojím. To som ešte nezažila,“ povedala eXtra.cz Agáta. Tá spočiatku nemala ani poňatia o tom, že jej nový objav je Slovák, keďže hovorí výlučne po česky. A čo je na ňom najviac sexi? Fanúšičky si túto vec hneď všimli, pozrite si FOTO v GAlÉRII.

Agátin nový frajer zapadol do rodiny, pozrite!