Už to netaja! Prachař aj jeho mladá frajerka potvrdili vzťah, tu je dôkaz. Čím si Jakub krásnu Sáru získal?

Život Agáty Hanychovej je od rozchodu s Jakubom Prachařom jedna veľká jazda, aspoň čo sa mužov týka. Agáta ich po svojom boku vystriedala už niekoľko, ale vari žiadnemu z nich sa nepodarilo byť s ňou dlhšie ako tri mesiace. Len nedávnosa rozišla s posledným, koho verejne predstavila, a teraz zase odišla spolu s deťmi do Chorvátska, a zdá sa, že spoločnosť jej tam robí zase najeký, zatiaľ neznámy muž.

No anini Jakub nezaháľa. Krátko po rozchode s Agátou si začal vzťah s modelkou Denisou Dvořákovou, lenže ako rýchlo sa to medzi nimi začalo, tak rýchlo sa to aj skončilo. A keďže sa Jakub zo spoločného domu odsťahoval, vrátil sa pekne k svojej mame do detskej izby. Začal sa o seba aj viac starať, zmenil životosprávu, začal sa zdravšie stravovať, vari aj cvičiť, a zmeny na seba nenechali dlho čakať. Jakub výrazne schudol, čo ho omladilo. A to sa mu teraz aj celkom hodí, lebo...

Kým Agáta má každé tri mesiace nového priateľa, nedávno sa rozišla už so šiestym v poradí, po boku Jakuba sa po rozchode s Denisou Dvořákovou dlho neobjavila žiadna iná žena, až teraz... A zjavne sa mu vyplatilo počkať si, lebo je to riadna kočka, krásna, šikovná... Hoci už pár týžňov si všetci šepkali, že jeho novou láskou je mladá herečka Sára Sandeva, až teraz počas filmového festivalu v Karlových Varoch, kam sa vybrali spolu, obaja nenápadne svoj vzťah potvrdili, pozrite si FOTO ako dôkaz v GALÉRII.