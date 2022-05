Jakub Prachař sa na nového partnera svojej Ex Agáty Hanychovej nechytá! Vzťah s doktorom totiž s večnou rebelkou Agátou robí divy, je z nej celkom iná žena, veď pozrite FOTO.

Agáta Hanychová je so svojím doktorom na jej pomery už neštandardne dlho, vyše polroka, a odvtedy sa ja riadne zmenila. Hovorí sa, že nový muž, nový účes, no k zmene účesu sa odhodlala až nedávno. O to radikálnejšie sa do toho pustila. Teraz vyzerá celkom inak, ako sme u nej boli zvyknutí, je z nej proste úplne iná žena. Agáta sa rozhodla zhodiť napletené dlhé lokne a vlasy si nechala ostrihať na mikádo. Bývalá modelka je z tejto zmeny ešte trochu nervózna, musí si zvykať, ale to rozhodne nie je jediná zmena v jej živote, odkedy tvorí pár s doktorom Andrejom Nikovom. Slovenskému doktorovi sa podarilo to, čo Jakubovi Prachařovi nie.

Z Agátinho pána doktora je minimálne rovnako ako ona nadšená aj Agátina mama Veronika, ktorá si pre svoju neskrotnú dcéru už dávno želala nejakého fešného doktora s pevnou rukou. Jej prianie sa splnilo, a pán doktor má na Agátu zjavne dobrý vplyv. Agáta nielenže opeknela, ale zmenila aj svoj rebelský vzhľad, a celkovo začala aj zdravšie žiť. Namiesto bujarých večierkov je zrazu radšej doma. Oveľa viac začala dbať o svoje zdravie, chodí častejšie na rôzne preventívne vyšetrenia. A tiež sa začína správať ekologickejšie. K nedávnym narodeninám si totiž nadelila luxusný elektromobil, a ako dôrazne podotkla, za svoje...

No ani pán doktor na Agáte s darčekmi nešetrí. Od neho pre zmenu k narodeninám dostala nádherný prste, pozrite FOTO v GALÉRII, ktorý však v rodine vyvolal takmer senzáciu. Skoro všetci totiž očakávali, že je zásnubný, a tak po takejto otázke nastalo trošku trápne ticho, v každom prípade Agáte to radosť z darčeka ani zo vzťahu s fešným doktorom nepokazilo. Tak snáď im ten vzťah vydrží. V každom prípade, Agáte sa s pánom doktorom splnila túžba po veľkej rodine, ona má z predchádzajúcich vzťahov dve deti, pán doktor tiež, a keď sú všetci spolu je im poriadne veselo.