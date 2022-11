Gott sa síce dospelosti svojich najmladších dcér nedožil, v jednom mal však stopercentnú pravdu. Pozrite FOTO ako dôkaz!

Keď si Karel Gott (†80) na staré kolená založil rodinu s dvomi malými deťmi, snažil sa tráviť s nimi čo najviac času. Jeho dlhoročná spolupútnička a kamarátka Hana Zagorová veľmi obdivovala, že sa v takomto veku vôbec na niečo také dal a že sa ako zarytý starý mládenec dokázal takto zmeniť.

No ak človek veľmi chce, všetko sa dá. Z celoživotného zvodcu a milovníka žien sa stal na staré kolená charizmatický manžel a otec rodiny. Na rozdiel od tých dvoch starších dcér, so svojimi najmladšími dcérami trávil veľa času a mal tak možnosť ich dokonale poznať. A jediné, čo si želal, bolo to, aby sa dožil ich dospelosti a mohol ich odviesť k oltáru. To sa mu, žiaľ, už nesplnilo, no pre jeho dcéry sa čas našťastie nezastavil...

Z najmladších Gottových dcér rastú krásne slečny, jedna krajšia ako druhá, no každá je iná. Podľa portálu ahaonline.cz so svojou mamou Ivanou v súčasnosti trávia veľa času v istej nehnuteľnosti na západe Čiech. Charlotte sa venuje okrem iného najmä hre na klavíri a spevu, jej mladšia sestra Nelly sa našla v tanci.

Karel Gott mal svoje dievčatá dokonale "prečítané" a ešte počas svojho života odhalil skutočnú pravdu o Charlotte a Nelly. Jeho slová vás možno prekvapia, ale keď si pozriete najnovšie FOTKY jeho dcér v GALÉRII, poviete si, že to vystihol úplne presne.