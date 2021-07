Aha, čo odhalila Lucie Bílá o svojom synovi! To vážne? Pri pohľade naňho by to nikto nečakal!

Lucie Bílá prehovorila o svojom synovi Filipovi. Prekvapí vás, čo o ňom prezradila. Toto by ste o ňom nepovedali.

O Lucii Bílej (55) sa pred rokmi dalo konštatovať, že mala viac šťastia v kariére, než v láske. Kým v speve zažívala jeden úspech za druhým, na poli lásky to až taká sláva nebola. Otec jej jediného sny Filipa (26) Petr Kratochvíl sa s ňou rozišiel, lebo on chcel veľkú rodinu a Lucie chcela aj kariéru.

Dve Luciine manželstvá, s muzikantmi Stanislavom Penkom a Václavom Noidom Bártom nemali dlhé trvanie a vzťahy s ostatnými partnermi sa po čase tiež skončili. Posledných pár rokov našla šťastie po boku o 17 rokov mladšieho Radka Filipiho a zdá sa, že im to klape. Napriek tomu, ako sama vyhlasuje, jej najväčším životným úspechom je jej syn Filip.

Lucie je zo svojho syna nadšená, má pre neho len slová chvály: "My sme sa dostali do fázy, kedy radí on mne ... Filip je svetoobčan, mohol by žiť kdekoľvek inde na svete. Žil v Paríži, túži po Berlíne, a ja, keď idem za hranice, cítim sa neistá. Páči sa mi jeho tok myšlienok, páči sa mi jeho prehľad, je citlivý, dobrý, láskavý, a..." Lucie o svojom synovi prezradila ešte niečo, čo by ste o ňom nepovedali. Pozrite si v GALÉRII!