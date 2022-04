Aha, čo spravil Darin EX Homola, keď sa stretol s Nedvědom: Padne vám sánka! On vážne... FOTO

Dara Rolins to má v posledných mesiacoch pestré. Odkedy tvorí pár s Pavlom Nedvědom, pokiaľ jej to situácia dovoľuje, cestuje za ním do Talianska, aj spolu s Laurou, a vychutnávajú si spoločné okamihy. O jeden z nich sa nedávno Dara aj podelila na sociálnej sieti, keď k pohodovej fotky z Turína pripísala ešte pohodovejší text: "Keď zapadá slnko v Turíne...Aj na tejto adrese trávime spoločný čas s mojou smečkou. A poslednou dobou dosť často. Teší ma, že rovnako ako mne, sa v tomto meste páči aj Lole. A čo ma teší najviac, že sú všetci, ktorí sú v tomto príbehu pre mňa dôležití - a to vrátane Mateja, navzájom tzv. v mieri a pohode. Kiežby bol tento jav povinnou výbavou každej rodiny..."

A keďže Dara Rolins je častým „hosťom“ u Pavla Nedvěda v Turíne, na oplátku ho privítala ona u seba doma. Prítomnosť Pavla Nedvěda v dome u Dary bola o to dôležitejšia, že došlo aj k prvému stretnutiu momentálne najdôležitejších mužov jej života. Tým prvým totiž už navždy bude otec jej dcéry Laury Matěj Homola a tým druhým je aktuálny Darin partner Pavel Nedvěd.

Pre Daru to bolo veľmi dôležité stretnutie najmä kvôli jej dcére Laure, ktorá má so svojím otcom Matějom skvelý vzťah. Na druhej strane si však buduje aj vzťah s Dariným novým partnerom. A Dara veľmi dobre vie, že niet nad dobré vzťahy v rodine.