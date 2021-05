Kedysi bývala vo väčšom, teraz si herečka Jana Hubinská užíva pohodu v dvojizbovom byte zariadenom presne podľa jej predstáv.

Herečka Jana Hubinská (56) je svetobežníčka, rada cestuje, ale aj jej v tomto smere urobila škrt cez rozpočet pandémia korony. Kým predtým bol jej byt oázou, do ktorej sa rada vracala z potuliek po svete, či už z dovoleniek alebo z ciest za prácou, teraz je pre ňu miestom, kde sa zdržiava väčšinu času. Nemusí však ľutovať, cíti sa v ňom skvelo práve preto, ako ho ma zariadený.

Kedysi bývala Jana v Bratislave po hradom, neskôr, keď jej dcéra Sarah odišla na štúdiá do zahraničia, sa presťahovala do tichej lokality do centra mesta. V tomto byte plánovala zostať dva roky, no býva tam dodnes. Čím jej napokon učaroval?

Janin byt je síce "len" dvojizbový, ale je priestranný a herečka ho opticky ešte zväčšila tým, keď nechala vybúrať priečku medzi izbou a kuchyňou. Z bytu vyžaruje príjemná atmosféra aj vďaka pôvodným dreveným parketám a veľkým oknám. Ale najdôležitejšie je to, ako si ho herečka zariadila. Základom je totiž to, že Jana si byt nezapratala, preto pôsobí veľmi príjemne a útulne.

Jana priznala, že si potrpí na starožitnosti, preto v jej byte nájdete plno zaujímavých kúskov. Z klasických obchodov kúpila len vari len dva kusy nábytku, sedačku a kuchynskú linku. A atmosféru vy byte dotvárajú rôzne umelecké predmety, ktoré si doniesla zo svojich potuliek po svete, k tým sa viaže buď zaujímavý príbeh alebo jej spomienky.