„Mnoho mužov si po uvoľnení napätia uvedomí neprijateľnosť svojho správania, hanbia sa za to a niektorí sa aj ospravedlnia. Iní to neurobia,“ reaguje psychológ.

Milostné vzťahy sú často plné emócií. Neraz takých vyhrotených, že vyústia do extrémnych prejavov, urážok, obvinení, ba i fyzického násilia. Darmo odborníci hovoria o komunikácii a pokojnom riešení problémov medzi partnermi, pod psychickým tlakom sa niektorí jedinci neovládnu a spravia niečo, čo neskôr môžu ľutovať.



Nedávno bola slovenská verejnosť svedkom emotívnej „vojny“ medzi Borisom Kollárom a matkou jeho dvoch detí Barborou Richterovou, v ktorej lietali aj facky zo strany predsedu parlamentu. Akt násilia na žene, hoci s vysvetlením, že sa bál o život dieťaťa, mu mnohí nevedia odpustiť. Pochopiteľne. Fyzické útoky by nemali mať vo vyspelej spoločnosti a v medziľudských vzťahoch miesto. Lenže majú. Ruka vyletela aj dramatikovi, významnému politikovi a bývalému prezidentovi Václavovi Havlovi.

„Uvalil“ jej zo žiarlivosti

„Facka je buď zlyhaním v kontrole správania, alebo je racionálne zdôvodneným prejavom v subjektívnom hodnotovom systéme,“ vysvetľuje klinický psychológ Dušan Kešický. Jednoducho, niektorí nedokážu ovládnuť vyburcované emócie, iní zase za „výchovným zauchom“ nič zlé nevidia. Dokonca ani v partnerských vzťahoch, kde sa útočník často snaží obeť násilia presvedčiť, že si vlastne facku zaslúžila.



Ako to bolo v prípade Václava Havla a jeho milenky, uznávanej psychoterapeutky Jitky Vodňanskej? Z jej spomienkovej knihy Voda, ktorá horí vyplýva, že bola jeho múzou, spriaznenou dušou sedem rokov. Iskra preskočila v roku 1980. Spisovateľ však išiel do väzenia a svoj vášnivý vzťah, napriek tomu, že bol ženatý s Olgou, rozvíjali po svojom návrate v roku 1983.



„S Václavom bolo všetko divokejšie, dramatickejšie, intenzívnejšie, košatejšie. Plné náruče emócií. Ako sa na dramatika a jeho milenku patrí. Mám asi stopäťdesiat jeho listov, pohľadníc plných spoločných plánov, správ o stave vecí, emócií, analyzovania, potvrdzovania a vyvracania. Vtipných, veselých, smutných, zúfalých. Mnoho žiarlivosti, výčitiek. Oprávnených aj nie,“ opisuje v publikácii ich dlhoročnú aféru.



Spomína, že nerád používal slovo láska a sám seba označoval ako understatemana - podceňovača. „Keď mi však podceňovač na večierku u mňa doma v záchvate akejsi žiarlivej vášne pred všetkými hosťami uvalil facku, hneď som vedela, kde sú jeho limity. Facku videla Olga. Bol to pre ňu viditeľný a svojím spôsobom bolestný dôkaz, o aký vzťah ide. Ona facku nikdy nedostala. Myslím si, že o ňu ani zvlášť nestála,“ priznala Jitka Vodňanská.

Zlyhajú aj vzdelanci

„Väčšina mužov si po uvoľnení napätia uvedomí neprijateľnosť svojho správania, hanbí sa za to, ľutuje to a niektorí sa aj ospravedlnia. Iní to neurobia, lebo to považujú za ďalšie zlyhanie – priznať sa k zlyhaniu. Čiže facka má dva rozmery. Jeden vyplýva z hodnotového, teda morálneho, etického, kultúrneho systému a druhý zo schopnosti kontroly v danej situácii,“ reaguje Dušan Kešický.



Kultivovanosť či sčítanosť nie sú zárukou neagresívneho riešenia. Vieme, že niektorí zástancovia šľachetných ideálov neváhajú použiť na svoje ciele tvrdšie prostriedky. „Byť intelektuálnou ikonou neznamená niekedy nezlyhať. Aj vrah môže byť vzdelaný. Facka neznižuje rozumový potenciál. Ich množstvo a sociálny kontext poukazujú na to, aký je ten človek okrem toho, že je inteligentný,“ pripomína odborník.

Od fyzického k psychickému

Dlhé stáročia sa trestanie žien a detí považovalo za bežný spôsob vynucovania poslušnosti. Nie je to tak dávno, keď si ľudia buchnáty spájali s láskou a so záujmom o druhého človeka. Šokujúce sú aj nedávne výsledky výskumu agentúry Focus, z ktorých vyplýva, že bitie ženy partnerom toleruje takmer každý štvrtý občan. Naopak, fyzické násilie páchané na žene zo strany partnera odsudzuje necelých 41 percent opýtaných. A to je žalostne málo.

Vyvíja sa teda naša spoločnosť v tomto smere lepším smerom? „Badáme postupný prechod od fyzického k psychickému násiliu. Aj vojny sa diali v zákopoch bodákmi a dnes zlikvidujete nepriateľa tým, že ho odstavíte od internetu. Virtuálne facky nahrádzajú fyzické. Asi vždy sa bude fackovať. Niekto viditeľnejšie, iný menej. Niekedy tá virtuálna zasiahne dušu viac ako fyzická. Máme to nastavené tak, že telesná je neprijateľná a s tou druhou nič nenarobíme,“ zhodnotil psychológ.