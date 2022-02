Jasmina Alagič sa tým netají! Takto to majú s Rytmusom u nich doma...

Kým donedávna bola táto téma tabu a akosi sa o nej nepatrilo hovoriť, pomaly sa stáva módou. Keď nedávno obvinili Daru Rolins z toho, že je zlatokopka, keď sa dala dokopy s Pavlom Nedvědom, dôrazne sa proti tomuto tvrdeniu ohradila, a právom. Ona si na seba dokáže v pohode zarobiť, či už spievaním, podnikaním, ale aj ako influencerka. Nie je teda odkázaná na to, aby ju živil jej partner, a ja všetkým pekne zaradom vymenovala, čo všetko vlastní.

Onedlho ju nasledovala s podobnými vyjadreniami aj Andrea Verešová. Tá síce nevypočítavala, čo všetko vlastní, zato dopodrobna vysvetlila, ako veľmi pracuje, aby si niekto nemyslel, že jej život sú len slnko, more, pláž, prípadne slnko, sneh, lyže. Andrea aj načrtla, ako vyzerá jej bežný deň: "Každý deň vstávam o 6, pripravujem rodine raňajky a vodím deti do školy. Varím, upratujem a potom chodím do kancelárie, kde vediem chod 2 značiek a ďalších firiem. Asi by ste sa divili, keby ste videli, ako vyzerá môj deň," spravodlivo sa rozhorčila modelka.

A do tretice sa na tému majetku a financií rozhovorila aj Jasmina Alagič. Tú skôr však zaujímalo, ako to zvyknú mať s financiami a majetkom partneri vo vzťahoch. Popritom popísala, ako to majú oni dvaja s Rytmusom. A biedu rozhodne netrú. „Mňa také veci veľmi zaujímajú a nebudem len zvedavá, ale budem aj otvorená: my to máme tak, že všetky účty platí môj manžel, ostatné výdavky z väčšiny platím ja,“ načrtla Jasmina a pokračovala.

Podľa toho, čo Jamsina ďalej napísala, majú to s Rytmusom rozdelené celkom spravodlivo, podľa svojich možností priam ideálne: „Dovolenky, rozmary, potrebné a nepotrebné veci veľmi spontánne na striedačku, jednoducho toto vôbec neriešime, nehnuteľnosti máme tak, že dom kúpil môj muž = ale je náš, chatu staviam ja za moje peniaze = ale je naša, byt sme kúpili spoločne a všetky ostatné investície sú rovnako spoločné,“ prezradila Jasmina Alagič svojim fanúšikom.

Jasmine sa podarilo rozprúdiť skutočne "výživnú" debatu, veď práva otázka financií vo vzťahoch je jednou z najdôležitejších a vedieť to nastaviť k spokojnosti obidvoch partnerov je veľmi dôležité. A ako sa vraví, koľko ľudí, toľko chutí, každému vyhovuje niečo iné, podstatné je, že sa na danom spôsobe zhodnú obaja partneri. z toho, čo Jasmine napísali jej fanúšičky, to v mnohých domácnostiach vyzerá priam ideálne...