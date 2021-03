"Môj dom, môj hrad!" V takomto duchu si postavil pred rokmi svoju vilu v Prahe herecký pár Josef Abrhám a Libuše Šafránková.

Libuše Šafránková (67)a Josef Abrhám (81) tvoria už roky jeden z najstabilnejších párov v českom šoubiznise. Vzali sa v roku 1976. O ich vzťahu sa traduje, že Abrháma si vybrala mladá Libuška, keď sa na neho chodila pozerať do divadla. O rok po svadbe sa im narodil ich jediný syn Josef a vďaka nemu sa rodina slávneho hereckého páru rozrástla o štyri vnúčatá. Josef Abrhám mladší má z dvoch manželstiev troch synov a jednu dcéru.

Veľkú časť života strávil slávny pár v Činohernom klube, kde Abrhám aj Šafránková pôsobili a kam brávali v detstve aj svojho jediného syna. Ten si na toto obdobie spomína trochu hmlisto, čo vtipne vysvetľuje tým, že najmä v pánskej šatni v zákulisí Činoherného klubu, kde sa stretávali také osobnosti, ako Jiří Kodet, Petr Čepek či Jiří Menzel, sa fajčilo tak veľmi, že pánom videl len na nohy, hlavy mali v oblakoch cigaretového dymu.

Tuhou fajčiarkou bývala ja jeho mama, herečka Libuše Šafránková. Svoju neresť prehodnotila po tom, ako v roku 2014 vážne ochorela a hovorilo sa o nádore na pľúcach. Herečka sa našťastie vyliečila, ale odvtedy výrazne zmenila svoj život, predovšetkým zvoľnila pracovné tempo, celkovo začala žiť zdravie a v posledných rokoch sa venuje najmä rodine a štyrom vnúčatám, čo ju nabíja energiou.

Oázu pokoja má v ich rodinnej vile, ktorá sa síce nachádza v rušnej Prahe, ale pre ňu platí ono známe "Môj dom, môj hrad", a to takmer doslova. Šafránková s Abrhámom totiž ešte pred rokmi dali na pozemku okolo svojej vily vysadiť mladé borovice, tie odvtedy tak vyrástli, že teraz má okolo domu les. Stačí jej vyjsť na balkón a je v korunách stromov. A navyše, takto má aj dokonalé súkromie a je chránená pred pohľadmi zvedavcov. No zo svojho domu veľmi rada vyráža von, ale nie do spoločnosti, skôr na prechádzky do prírody s jej vnúčatami.