Podľa návštevníkov treba vychytať viacero chýb.

Cyklistická kariéra trojnásobného majstra sveta Petra Sagana sa pomaly chýli ku koncu. Budúci rok chce ešte skúsiť horskú cyklistiku na olympiáde a potom sa uvidí, kam povedú jeho ďalšie kroky. Na život po cyklistike sa pripravoval už dlhšie, dôkazom je jeho luxusný hotelový komplex SP resort, ktorý sa nachádza v žilinskej mestskej časti Závodie.

Nie všetci sú spokojní

Keď Sagan kúpil nedokončenú stavbu v roku 2016, spočiatku nebolo celkom zrejmé, na čo ju využije. Špekulovalo sa, že nehnuteľnosť bude slúžiť ako rodinné sídlo alebo múzeum. No od júla je jasné, že ide o multifunkčný športový hotel. Pre návštevníkov je k dispozícii luxusná reštaurácia, kaviareň, fitnescentrum a wellness. Všetky izby v hoteli sú zariadené na tému cyklistických pretekov. Do hotela prúdia hostia zo Slovenska i zahraničia, prevládajú pozitívne recenzie.

Nie všetci však boli u Sagana spokojní. Na internete sa ľudia sťažujú na vedenie a organizáciu hotela, viacerí spomínajú prípady arogancie zo strany zamestnancov. Návštevníčka Marika uviedla, že si pripadala „ako v dákom hostinci, čo kazilo celkový dojem". Podľa Katky po hodine čakania na jedlo im prišli oznámiť, že sa ešte ani nezačalo s jeho prípravou.

Tvrdý odkaz, no s jedlom bol spokojný

Servítku pred ústa si nedával ani Jozef Matias Mužík, ktorého ´preslávili´ erotické fotky tvrdšieho zamerania. Objavili sa na internete v čase, keď bol zamestnancom bratislavského magistrátu. „Chcelo by to zbúrať celý dom a na takom krásnom mieste urobiť hodnotné architektonické dielo, ktoré by prezentovalo Sagana a jeho športový odkaz,“ odkázal do Žiliny cez sociálnu sieť. Dodal, že jedlo bolo fajn, ale chcelo by to praktickejšie taniere.

Ako sme písali v staršom článku, Saganovci na hotelovom komplexe rozhodne nešetrili. Rozostavanú nehnuteľnosť s úžitkovou plochou 2 500 štvorcových metrov kúpil cyklista za zhruba 1,7 milióna eur. Klimatizovaná posilňovňa je ladená do zelena podľa dresu, ktorý na Tour de France patrí lídrovi v šprintérskej súťaži - Sagan ho mal na sebe veľmi často. Na recepcii sa nachádza cyklistov portrét a jeho tri zlaté medaily z majstrovstiev sveta. Špecialitou športového hotela sú Saganove iniciály, ktoré sa dajú nájsť takmer všade. Na dne bazéna, v moderne zariadenej posilňovni či na vstupnej bráne do areálu.