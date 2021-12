Ako sa dnes vodí hviezdam vianočnej reklamy? Z dievčatka je kočka, no jeho otec... Smutný OSUD!

Čo dnes robia "hviezdy" známej vianočnej reklamy na Kofolu? Z dievčatka je šikovná a pekná mladá žena. A jeho otec? Z toho, čo si preňho prichystal osud, vám stisne srdce.

Od nakrútenia známej reklamy na obľúbený nápoj uplynulo už 18 rokov, po prvý raz sa vysielala už v roku 2003. Dnes si bez nej pomaly nevieme predstaviť Vianoce. Príbeh otecka a malého dievčatka, ktorí sa vyberú zrezať vianočný stromček a prekvapí ich divé prasiatko, pozná každý, aj ich dialóg.

Otec dievčatku sľúbi, že uvidí zlaté prasiatko, ak vydrží nejesť do večera. Dievčatko pre istotu zisťuje, či prasiatko bude mať aj zahnuté zuby dohora. Odpoveď tatka bola, že ak vydrží do večera, budú aj zuby. Hláška dievčatka "Nie, nie, ja nemusím, ja už ho vidím," dodnes rozosmieva.

Dievčatko v reklame si zahrala Sandra Flemrová, ktorá má dnes 22 rokov. Na nakrúcanie si už príliš nepamätá, mala vtedy len 4 roky, takže spomienky sú skôr sprostredkované cez jej mamu. Ona vlastne bola tá, ktorá svoju malú dcéru priviedla na konkurz do Prahy, kde uspela spomedzi vyše 200 detí. No hoci Sandra potom chodievala na konkurzy až do svojich šestnástich rokov, v žiadnom ďalšom už neuspela. Zdá sa však, že zuby sa mladej žene stali osudnými. Sandra totiž vyštudovala na vyššej odbornej škole odbor diplomovaná zubná technička a dnes pracuje ako zdravotná sestra u zubára.

Jej otec z reklamy, herec Josef Polášek (56) mal v čase nakrúcania dvoch synov. Až po nakrútení reklamy s manželkou čakali tretie dieťa, vytúženú dcéru Alžbetku. Tá sa však narodila s vážnou srdcovou chybou, o ktorej lekári vedeli už počas tehotenstva jeho manželky, a preto jej odporúčali potrat. To pre nich však neprichádzalo do úvahy.

Dnes má teda skutočná dcéra herca Josefa Poláška už 16 rokov, ale jej zdravotný stav je veľmi vážny. Dievčina absolvovala mnoho operácií a ďalšie ju ešte čakajú. Jej zdravotné problémy sú však také vážne, že sa nedá pristúpiť ani k transplantácii. Napriek tomu sa však celá rodina snaží užívať si každý spoločný deň a otec Alžbetky si praje len jediné - aby jeho dcéra bola šťastná a aby jej nikto neublížil. A keďže po mame, ktorá hrá na organe, zdedila talent, možno z nej bude organistka.