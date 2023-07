Naša najznámejšia influencerka opísala detaily svojho biznisu.

Jedni ju milujú, iní nenávidia. Kritika Zuzane Strausz Plačkovej (32) neprekáža, keďže klišé – aj zlá reklama je reklama – sa jej maximálne pozdáva. „Nie som ani zďaleka dokonalá, ale žijem svoj sen, a kto s tým má problém, nech si ma nevšíma a vykašle sa na mňa,“ vraví influencerka, ktorej každodenný život sleduje už takmer deväťstotisíc ľudí. Myslí si, že s manželom Reném a so synom Dionom si žijú nad pomery najmä vďaka cieľavedomosti.



Napriek tomu, že na sociálnych sieťach o sebe zverejňuje množstvo informácií, rozhovorom a stretnutiam s novinármi sa snaží vyhýbať. Pre PLUS 7 DNÍ urobila výnimku a priznala sa aj k veciam, ktoré na sociálnych sieťach nikdy nezverejnila.

Ľudia nechcú nudu

Mnohí si možno kladú otázku, ako sa z dievčaťa z Čadce na severe Slovenska, ktoré sa prihlásilo do reality šou Hotel Para­dise, zrazu stala najlepšie zarábajúca influencerka na Slovensku. „Už pred touto šou a počas nej som si predstavovala, že raz budem mať vlastnú značku," priznáva, že biznis mala v hlave od začiatku. Na rozdiel od iných však dokázala na seba strhnúť najväčšiu pozornosť. "Dodnes s určitosťou neviem, prečo mám toľko sledovateľov. Možno preto, že v Hoteli Paradise som bola otvorená, drzá a vulgárna. Asi som bola pre ľudí iná, i keď, koniec koncov, rovnaká ako ostatní," uvažuje nahlas.

Milovníčka tátošov. Zuzana už vystriedala množstvo luxusných áut. S Reném ich doma majú niekoľko. Zdroj: ARCHÍV Z.P.

Na sociálnych sieťach sa Plačková podľa vlastných slov od začiatku vymykala z priemeru. "Všetci sa tam tvária ako pekní, ale pritom takmer všetci sú občas vulgárni. Takže asi sa v niektorých momentoch so mnou sledovatelia stotožňovali. Určite mi ich veľa nahnalo aj to, že som ukazovala luxus. Kabelky, handry alebo som začala veľa cestovať a ukazovala zaujímavé miesta. To je to, čo ľudí zaujíma. Oni nechcú vidieť nudu. Keby som sedela doma na riti a ukazovala im videá z gauča a kuchyne, tak by som nemala taký úspech.“



Zuzana sa vrátila aj k Barbie vzhľadu, ktorý sa zapísala do povedomia. Dnes je jej z neho do smiechu. „Vtedy bola taká doba. Mať čo najväčšie ,cecky‘ a dlhé blonďavé vlasy. Keď sa dnes pozriem na staré fotky, je mi veľmi smiešno, ale zároveň si vždy poviem, že som to bola ja. Možno ak by som tak nevyzerala, nezaujala by som. Vtedy by som bez mejkapu ani kôš nevyniesla. A teraz? Je mi to úplne jedno. Myslím si, že som dospela a dozrela ako žena a matka.“

S dvesto zamestnancami

Zuzana Plačková odmieta, že by sa jej peniaze sypali do vrecka samy. „Mne sa už mnohokrát stalo, že som pri­šla domov a plakala ako malá, lebo som nevedela, kde mi hlava stojí. Z každej strany na mňa tlačili, že musím toto, toto nepočká, tamto horí a dookola. Mňa tí ľudia poháňajú, aby celý kolotoč nezlyhal. Verte alebo nie, nemám jeden deň voľna, aby som nemusela niečo riešiť. Ešte aj keď som na dovolenke, sa vždy niečo skomplikuje. Jediný deň, keď sa mi nič nedeje, je na Štedrý večer,“ vraví.

Manželia veľa cestujú a podrobne monitorujú, kde všade boli, čo videli, jedli a zažili. Zdroj: ARCHÍV Z.P.

Zuzana má tímy ľudí, ktorí jej pomáhajú, no podľa nej je aj tak krkom všetkého ona. „Dokopy mi pomáha aj dvesto zamestnancov. Ráno máme porady, keď si sadneme a ideme si rozdeľovať, kto ide na čom pracovať a čo ide zháňať či vybaviť,“ zhrnula. Samu seba hodnotí ako láskavú šéfku, čo sa jej vraj zvykne vypomstiť. „Niekedy na to doplatím, no potom si už otvorím hubu a uvediem veci na pravú mieru.“

Tak to urobila aj nedávno, keď jej jedna z firiem, s ktorou spolupracuje, nevyplatila veľkú sumu peňazí. „Mnohí to na mňa skúšajú. Myslia si, že som fakt ,drbnutá‘ a neviem si zrátať veci. Väčšinou to rieši môj právnik, ale naposledy stačilo, že som to zverejnila na Instagrame. Daná firma sa hneď zľakla a vyplatila mi, čo mala,“ dodala influencerka.