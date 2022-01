Alagič na FOTO s Plačkovou, fanúšik to zabil: Aha, čo "zadrel" na Zuzaninu adresu! To vážne?

Jasmina Alagič zavesila na sociálnu sieť novú fotku s kamarátkou Zuzanou Plačkovou, no pozrite na reakciu fanúšika. To myslel vážne?

Moderátorka Jasmina Alagič sa pred časom skamarátila so Zuzanou Plačkovou a rozbehli spolu biznis. Napokon, o podnikaní na sociálnej sieti vedia obidve svoje, tak sa rozhodli spojiť sily. A zdá sa, že ich biznis neprekazila ani oná kauza, keď Zuzanu pre drogy vyšetrovala polícia. Už bezprostredne po nej sa Jasmina na adresu Zuzany vyjadrovala veľmi opatrne. „Celý život všetkým ľuďom bez rozdielu prajem len to, čo si zaslúžia na základe vlastných činov,“ napísala vtedy Jasmina na svoju sociálnu sieť, keď na ňu jej sledovatelia naliehali, aby sa vyjadrila, keďže sa s Plačkovou kamaráti.

A teraz Jasmina zavesila na sociálnu sieť ich spoločnú fotku. Obidve sa nahodili do rovnakých outfitov, svojim sledovateľkám totiž predstavili darček vhodný na Valentína, srdiečkovú legínovú súpravu. Väčšina Jasmininých sledovateliek, ako to už býva zvykom, bola nadšená, Jasmine aj Zuzane lichotili, ako skvelo vyzerajú, no poniektorým sa súprava zdala nie príliš vkusná.

Spomedzi Jasmininých sledovateliek sa však vymykal jeden fanúšik, ktorý to svojou otázkou zabil. Istý Matúš sa totiž spýtal, kto je tá osoba napravo, pričom myslel Zuzanu. A nespoznať Queen Plačkovú...Naozaj bola na nespoznanie, alebo to možno myslel len ako žart? Pozrite, ako vyzerala Zuzana Plačková na fotke s Jasminou.