Andrea Verešová miluje Jiřinu Bohdalovú a pochovala Janka Kronera.

Miluje aj Bohdalku

Hoci za hlavnú hviezdu filmového festivalu v Karlových Varoch organizátori pasovali herca Russella Crowa, bežní návštevníci, ale aj ľudia z prostredia šoubiznisu sa zväčša najviac tešili na českú ikonu Jiřinu Bohdalovú.

Z Bohdalovej bola paf podľa vlastných slov aj modelka Andrea Verešová. „To je dáma par excellence. Famózna. Ja ju úplne milujem a vždy veľmi rada stretnem. Boli sme spolu aj v porote súťaže Maska,“ pýši sa.

Kamaráti z detstva

Andrey sme sa spýtali, či prechováva takýto vrelý vzťah aj k niektorému zo slovenských hercov. „Nechcem byť sentimentálna, ale veľa z tých, ktorých som milovala, už zomreli. Či už to bol Janko Kroner…“ hovorí. Opravujeme ju, že Janko Kroner ešte žije, či nemyslela Jozefa. „Áno, Jožka Kronera. A keď hovoríme o Jankovi, tak Janko Koleník. To je taký slovenský Alain Delon. Ale ja už slovenskú televíziu veľmi nesledujem,“ prezradila.



Bližšia jej bola téma odevov. „Každý deň som sa tri – či štyrikrát prezliekla. Podľa toho, koľko bolo akcií. Mala som nabalených viac vecí, ako keď ideme na dvojtýždňovú dovolenku. Je to náročné,“ zhodnotila.



Dara Rolins (50) má v porovnaní s vrstovníkmi výhodu, že vďaka detskej kariére mala možnosť mnohé legendy stretnúť naživo alebo s nimi dokonca pracovať. „Ivan Krajíček, Michal Dočolomanský, Karol Duchoň, Julo Satinský… Jula som zbožňovala, aj on ma mal veľmi rád. Ja si ich pamätám všetkých. Milan Lasica ma dokonca učil na konzervatóriu. Od spolužiakov som počúvala, aké je super, že sa s nimi poznám, ale priali mi to. Brali to tak, že patria do mojej slávnej bubliny,“ povedala nám v aute cestou do hotela.