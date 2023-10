Po veľkolepom vystúpení oznámila Anička Slováčková fanúšikom smutnú správu.

V stredu večer mala Anička Slováčková (28) veľkolepý koncert. Krátko na to oznámila smutnú novinu. Vrátila sa jej zákerná rakovina. "Je to skutočne tak, že mi na začiatku augusta bolo povedané, že mám späť chorobu, ktorá sa volá rakovina. Samozrejme teraz ma čaká liečba,“ priznala speváčka v exkluzívnom rozhovore pre TV Nova, ktorý odvysielali v Televíznych novinách.

Približne v tom istom čase sa správa objavila aj na jej sociálnej sieti. "Mala som úplnú tmu v hlave,“ opísala svoje pocity potom ako sa dozvedela verdikt lekárov. "Myslím, že som vôbec na nič nemyslela, najskôr som bola v šoku, nechcela som si to pripustiť, že by to mohlo prísť znovu...po druhýkrát,“ dodala dcéra slávnych rodičov.



"Mám pocit, že po druhýkrát je to ešte horšie ako po prvýkrát,“ vysvetľovala. "Bol to šok a potom prišiel obrovský hnev na celú tu situáciu a na to, že sa to bude všetko znova opakovať,“ netajila svoje pocity Anička. Od rodiny a blízkych má obrovskú podporu. Bolo počuť, že ju trápi dráždivý kašeľ.

"Už nejako vieme, do čoho ideme, minimálne okrajovo, vieme, čo nás čaká. Všetci sú z toho smutní, ale sú tu na tisíc percent pre mňa,“ vysvetlila známa blondínka, ktorú tentokrát napadla choroba na pľúcach. "Vzhľadom k tomu, že momentálne to mám v pľúcach, tak by som chcela odkázať ľuďom aby pri akomkoľvek zdravotnom probléme ihneď navštívili lekára.“

Anička sľúbila fanúšikom aj krátky zostrih a urobila tam hneď po oznámení zlej správy. "Bolo naozaj traumatizujúce vyťahovať si vlasy z hlavy.“ Slováčková sa na Instagrame už stihla pochváliť novým účesom. Fanúšikovia jej píšu láskavé a podporné komentáre. Mladá speváčka má silnú podporu rodiny, blízkych a aj fanúšikov.