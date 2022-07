Šokujúce rozhodnutie autora hitu Srdce nehasnou Richarda Krajča. Prečo zrazu dáva ruky preč od Charlotte Gottovej?

Len pár mesiacov pred smrťou Karla Gotta (†80) napísal muzikant Richard Krajčo (45) pre neho a jeho dcéru Charlotte (16) pieseň Srdce nehasnou. Ako sa ukázalo, pre Gotta to bola labutia pieseň a pre mladučkú Charlotte hit, ktorý ju mal vystreliť do sveta šoubiznisu. Veď sa tak aj stalo, spoločná pieseň Srdce nehasnou za tri roky zaznamenala vyše 72 miliónov pozretí.

Keďže Charlotte ako jediná z Gottových dcér zdedila po Gottovi aj spevácky talent, po odchode Karla Gotta na večnosť sa pohľady jeho fanúšikov upierali najmä na ňu. Všetci akosi očakávali, že bude jeho nástupkyňou. O to viac ich potešilo, keď vystúpila aj na spomienkovom koncerte Pocta Karlu Gottovi. Tu však nezaspievala pieseň Srdce nehasnou, lebo by to bolo pre ňu príliš bolestné. S Darou Rolins si strihli Zvonky štěstí, ktoré Charlotte zvykla spievať s Gottom na jeho koncertoch ako hosť.

A hoci pre Richarda Krajča bolo veľkou poctou, že mohol napísať pre Karla Gotta a jeho dcéru Charlotte spomínaný hit, žiadnu ďalšiu pieseň pre Charlotte už nenapíše, dáva od nej ruky preč. A dôvod? Krajčo je presvedčený, že ak by sa Charlotte v budúcnosti aj venovala spevu, nebude robiť hudbu, akú robil jej otec. To je v podstate vylúčené. Dnešná mladá generácia počúva úplne niečo iné. Vidí to u svojich detí, ktoré sú v podobnom veku ako ona, povedal muzikant pre CNN Prima News. A preto pre Charlotte ďalšiu pieseň nechystá ani chystať nebude, lebo dnešná dospievajúca generácia je úplne inde a on by pre ňu preto asi nebol najvhodnejší autor.

Kto vie, čo by na toto rozhodnutie povedal Karel Gott. Ale aj on sám mal dcéru Charlotte v poslednom období svojho života od speváckej kariéry odrádzať. Viac by ho potešilo, keby z nej v budúcnosti bola napríklad pani primárka. Nuž, nie každý je nahraditeľný, Karel Gott určite nie. A tak ostávajú len jeho piesne a spomienky. V deň jeho nedožitých 83. narodenín si na neho spolu s jeho fanúšikmi zaspomínala aj vdova Ivana touto ešte nikdy nepublikovanou fotkou z jeho cesty na ich poslednú spoločnú dovolenku na Sardíniu v roku 2019, pozrite si FOTO v GALÉRII.