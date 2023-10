„Sú jednoducho moja krvná skupina,“ tvrdí manželka českého expremiéra Monika Babišová o známych Slovenkách.

Zaťažená na Slovenky?! Manželka českého expremiéra Andreja Babiša (69) Monika (49), za slobodna Herodesová, má k Slovákom bližšie, než sa na prvý pohľad zdá. Okrem manžela, ktorý je druhý najbohatší Čech, ale rodený Bratislavčan, sa obklopuje mnohými známymi tvárami zo slovenského šoubiznisu. A to do Bratislavy takmer vôbec nechodí. Pred rokmi vysvitlo, že jej pôvod, rovnako ako manželov, je slovenský. O českej blondínke je známe, že miluje módu i cestovanie, na čo míňa pekný balík peňazí.

Pri pohľade na nedávne zábery sa nedá nevšimnúť, že Monika, ktorá je mamou dvoch detí, Vivien a Frederika, trávi veľa času mimo domu. Okrem pracovných povinností si nájde čas na zábavu. Ako sa zdá, večierky, módne šou, ale najnovšie aj dovolenky, na prekvapenie mnohých, trávi viac so známymi Slovenkami než s Češkami. Počas uplynulého víkendu si vybehla na Balkánsky poloostrov do Čiernej hory, kde navštívila štýlový prímorský butikový hotel Nikki Beach, ktorý sa nachádza v zálive Tivat či jachtársky klub Buddha-Bar s päť hviezdičkovými kulinárskymi možnosťami. Okrem jedla si vychutnala s dámami aj plavbu na člne, ktorý Babišová sama riadila.

Spoločnosť jej na výlete robila známa slovenská fotografka Petra Ficová, ktorá Babišovcom pred šiestimi rokmi fotila svadbu. „S Monikou sa poznáme asi šesť rokov, aj v stresových chvíľach je stále usmievavá a pozitívna. Nie je to žiadna namyslená fiflena s maniermi,“ priznala nám pred piatimi rokmi Petra, známa aj vzťahom so synom slovenského boháča Ladislava Reháka Martinom. Ďalšia do partie bola známa Slovenka, bývala modelka a podnikateľka Zuzana Augustin-Poláčková, ktorá sa odsťahovala zo Slovenska pred devätnástimi rokmi a v Prahe rozbehla renomovanú eventovú agentúru. Práve ona mala na starosti organizáciu Babišovej svadby.

Na fotografiách, ktoré Babišová zverejňovala, evidujeme ešte dve dámy, ktoré u nás nie sú až také známe, ale v Prahe ich mená poznajú mnohí. Reč je o Slovenke, pochádzajúcej z Liptova Veronike Fajcíkovej, ktorá pracuje v cateringovej spoločnosti a partiu uzatvára módna štylistka Irina Kozlova, žijúca už niekoľko rokov v Prahe. Ako nám v minulosti Babišová prezradila, národnosť pri priateľoch nerieši. „Je to o ľuďoch a nie o národnosti. Navyše ja vôbec neriešim, či je to Čech, alebo Slovák, dôležité je srdce, a to všetci moji blízki kamaráti majú naozaj veľké. Aj keď si myslím, že Slováci sú temperamentnejší. Títo ľudia sú jednoducho moja krvná skupina,“ tvrdila nám manželka českého expremiéra Monika Babišová. Dámy boli neustále tip-top nahodené a pripomínali tak známy seriál Sex v meste.